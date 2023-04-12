Командир роти надавав відпустки за хабарі. Тепер може сісти на 10 років. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Командира роти, який отримував від підлеглих гроші за надання короткострокових відпусток, затримали на Вінниччині.
Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону, передає Цензор.НЕТ.
"Командир роти з листопада 2022 року систематично вимагав та одержував неправомірну вигоду від підлеглих військовослужбовців за надання їм короткострокових звільнень від виконання обов’язків військової служби", - йдеться у повідомленні.
Військовослужбовця затримали на гарячому 9 квітня. Під час обшуку в його кабінеті вилучили 65 тис. гривень.
Його відправили до СІЗО під заставу в сумі 241 тис. грн.
Військовослужбовця підозрюють в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Покарання за цією статтею - від 5 до 10 років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
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А то так далеко пойдешь, ведь ********* может стать любой.
Дуже легко говорити, що не треба давати "подяку". Таке собі можуть дозволити лише "сильні Світу того" (Пінчук, Ахметов - до них просто так податкова не завітає і не зупинить бізнес).
Трапляється, що часом пропущу якийсь знак і порушу правила. Завжди плачу офіційно. А от з оформленням своєї земельної ділянки старався три роки все зпробити офіційно, офіційно платив за недешеві довідки, які мають короткий термін. Закони так спеціально виписані, щоб ти не міг без "подяки" декому щось оформити. То напевне я винен?
навіщов ви туди пхнетесь?
збіднієте