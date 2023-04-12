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Командир роти надавав відпустки за хабарі. Тепер може сісти на 10 років. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Командира роти, який отримував від підлеглих гроші за надання короткострокових відпусток, затримали на Вінниччині.

Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону, передає Цензор.НЕТ.

"Командир роти з листопада 2022 року систематично вимагав та одержував неправомірну вигоду від підлеглих військовослужбовців за надання їм короткострокових звільнень від виконання обов’язків військової служби", - йдеться у повідомленні.

Військовослужбовця затримали на гарячому 9 квітня. Під час обшуку в його кабінеті вилучили 65 тис. гривень.

Його відправили до СІЗО під заставу в сумі 241 тис. грн.

Дивіться: Начальник відділення персоналу штабу військової частини намагався дати 10 тис. дол. хабаря слідчому, - прокуратура. ФОТО

Військовослужбовця підозрюють в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Покарання за цією статтею - від 5 до 10 років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Командир роти надавав відпустки за хабарі. Тепер може сісти на 10 років 01
Командир роти надавав відпустки за хабарі. Тепер може сісти на 10 років 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+13
На другому році війни спіймали лише одного?! Та це загальна практика,і стосується не тільки відпустки,а й інших речей.
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12.04.2023 12:32
+9
Це все зрозуміло,але чому немає покарань для тих хто дає взятки? Якщо б ніхто не давав,то сенсу брати би не було. А у нас я так бачу навіть війна нічого не міняє,усі дають,усі беруть.
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12.04.2023 12:13
+9
Ця гнида не може, а має сісти
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12.04.2023 12:28
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А ось і бидло підїхало з виправдовуваннями злочину.
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12.04.2023 12:23 Відповісти
А шо тут виправдовувати -- факт .
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12.04.2023 12:31 Відповісти
Це все зрозуміло,але чому немає покарань для тих хто дає взятки? Якщо б ніхто не давав,то сенсу брати би не було. А у нас я так бачу навіть війна нічого не міняє,усі дають,усі беруть.
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12.04.2023 12:13 Відповісти
Ты не смотри на всех, а отвечай за себя!
А то так далеко пойдешь, ведь ********* может стать любой.
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12.04.2023 12:44 Відповісти
Тобто має бути позиція моя хата з краю я нічого не знаю? З такою позицією корупція в країні буде вічно
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12.04.2023 12:47 Відповісти
А якщо людині належиться та відпустка і є конче потрібною? Писати скарги і попасти в халепу?

Дуже легко говорити, що не треба давати "подяку". Таке собі можуть дозволити лише "сильні Світу того" (Пінчук, Ахметов - до них просто так податкова не завітає і не зупинить бізнес).

Трапляється, що часом пропущу якийсь знак і порушу правила. Завжди плачу офіційно. А от з оформленням своєї земельної ділянки старався три роки все зпробити офіційно, офіційно платив за недешеві довідки, які мають короткий термін. Закони так спеціально виписані, щоб ти не міг без "подяки" декому щось оформити. То напевне я винен?
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12.04.2023 15:24 Відповісти
А може бути що люди просто захотіли собі додаткового відпуску,а зробити це у нас легко можна і без проблем,усе продається і усе купується, і відповідати за таке мають усі,у нас в країні всю незалежність свої справи вирішувалися через знайомих,взятки і домовленості, тому що так набагато шивдше і легше ніж по закону,а якщо ще і влада на гроші ласа то цим користувалися усі
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12.04.2023 15:51 Відповісти
Ви, часом, в радянські часи не в прокуратурі працювали))). Бо там була ще відповідальність за дачу хабаря (5 років), але відповідальність скасовувалася якщо хабародавець до факту викриття хабаря робив заяву у відповідні ограни))))))
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13.04.2023 10:28 Відповісти
І правильно що була якщо була, тому що ті хто дають хабар все хочуть також обійти закон в своїх інтересах, забудівники платять хабар за те щоб почати забудову в заборонених зонах, люди дають лікарям,медсестрам взятки щоб ті провели їх по лікарні куди треба без черги, в вузах дають хабарі щоб здати заліки і екзамени, в певних випадках це таке ж порушення закону за яке має бути відповідальність, якщо б ніхто принципово взятки не давав то корупції не було б.
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13.04.2023 10:39 Відповісти
Тепер залишилось розслідувати оманську відпустку
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12.04.2023 12:22 Відповісти
У голові крутиться відверто-"дитяче" питання - як можна заставити щось зробити силоміць ОЗБРОЄНУ ЛЮДИНУ?
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12.04.2023 12:24 Відповісти
А 8271 для Вас нічого не значить?
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12.04.2023 14:29 Відповісти
То цей закон поширюється і на таких "командирів"...
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12.04.2023 14:34 Відповісти
Шкода що у нас немає штрафбатів
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12.04.2023 12:26 Відповісти
То й добре, бо були би схожі на червоних фашистів
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12.04.2023 12:46 Відповісти
Ця гнида не може, а має сісти
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12.04.2023 12:28 Відповісти
Він так і планував, щоб на фрон не потрапити. Може дати йому можливість на посаді рядового спокутовати провину у штурмі?
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12.04.2023 15:08 Відповісти
На другому році війни спіймали лише одного?! Та це загальна практика,і стосується не тільки відпустки,а й інших речей.
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12.04.2023 12:32 Відповісти
ви ще не були в наших судах.. штепа сидить? так отож
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12.04.2023 12:48 Відповісти
Кто берет взятки с солдат всех надо судить сволочей.
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12.04.2023 14:02 Відповісти
а в ЄС військові живуть на службовий оклад
навіщов ви туди пхнетесь?
збіднієте
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12.04.2023 14:50 Відповісти
Ну що ж, багато хто на таку інформацію писав - це російське ІПСО! Фейк! Що тепер скажете? Чи все так же в рожевих окулярах готуєте шашлики?
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12.04.2023 15:08 Відповісти
Він не так зрозумів "оплачувана відпустка"
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12.04.2023 16:13 Відповісти
Виходить що цей ублюдок сидить в тилу і надає відпустки за гроші таким же тиловим крисам як і він сам? Тоді сидіти мають всі разом - хто давав і хто брав.
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12.04.2023 18:08 Відповісти
 
 