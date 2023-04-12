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Зранку рашисти вдарили із артилерії по житлових будинках на Херсонщині, - ОВА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росіяни продовжують руйнувати життя мирних мешканців Херсонщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, зранку ворожа артилерія прицільно вдарила по житлових будинках. Через обстріл в оселях вибито вікна, пошкоджено покрівлі, теплиці та сонячні батареї.

На щастя, цивільні люди не постраждали.

Зранку рашисти вдарили із артилерії по житлових будинках на Херсонщині, - ОВА 01
Зранку рашисти вдарили із артилерії по житлових будинках на Херсонщині, - ОВА 02
Зранку рашисти вдарили із артилерії по житлових будинках на Херсонщині, - ОВА 03

Також читайте: Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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12.04.2023 12:37 Відповісти
нехай на це дивляться ті, хто згортав наші ракетні програми та торгував зброєю направо та наліво, а ще не виконував оборонне замовлення та віддавав накази залишати позиції на Донбасі та призначав на посади в СБУ агентів фсб...
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12.04.2023 12:46 Відповісти
 
 