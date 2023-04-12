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Зранку рашисти вдарили із артилерії по житлових будинках на Херсонщині, - ОВА. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росіяни продовжують руйнувати життя мирних мешканців Херсонщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
Як зазначається, зранку ворожа артилерія прицільно вдарила по житлових будинках. Через обстріл в оселях вибито вікна, пошкоджено покрівлі, теплиці та сонячні батареї.
На щастя, цивільні люди не постраждали.
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Чайка Київ
показати весь коментар12.04.2023 12:37 Відповісти Мені подобається 1
Hanka Panyanka
показати весь коментар12.04.2023 12:46 Відповісти Мені подобається 2
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