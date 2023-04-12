Зранку рашисти вдарили із артилерії по житлових будинках на Херсонщині, - ОВА. ФОТО

Росіяни продовжують руйнувати життя мирних мешканців Херсонщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, зранку ворожа артилерія прицільно вдарила по житлових будинках. Через обстріл в оселях вибито вікна, пошкоджено покрівлі, теплиці та сонячні батареї.

На щастя, цивільні люди не постраждали.







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