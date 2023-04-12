Ворог вдарив касетними боєприпасами по Курахівці, - ОВА. ФОТО

Щойно росіяни обстріляли Курахівку з "Ураганів" касетними боєприпасами - поранено 1 людину. Напередодні ворог завдав ракетного удару по Дружківці, пошкоджено будинок.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на Донецькому напрямку упродовж ночі тривали обстріли Мар’їнки, Красногорівки та Максимільянівки. Курахове двічі потрапило під артобстріл. На ранок росіяни двічі обстріляли Очеретине - пошкоджено крамницю.

"На Горлівському напрямку відомо про 2 поранених жителів Бахмута. Ворог уже вщент знищив місто - за вчора до руйнувань додалися дитсадок та адмінбудівля. Ще 2 людини поранено і 2 приватні будинки пошкоджено у Торецьку. Костянтинівка зазнала обстрілу та ракетного удару - пошкоджено офісне приміщенні. У Соледарській громаді під обстрілами Оріхово-Василівка, Федорівка і Роздолівка", - йдеться у повідомленні.

На Лисичанському напрямку зафіксовано поодинокі обстріли Званівки та Переїзного - без постраждалих.

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За словами Кириленка, за добу кількість жертв росіян на Донеччині зросла на 1 загиблого і 8 поранених.