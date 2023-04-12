Затримано пропагандиста пулу Медведчука, який закликав до "поділу" України, - СБУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Служба безпеки затримала у Хмельницькому проросійського пропагандиста. Ще до початку повномасштабного вторгнення він входив до пулу політичних піарників, які працювали на Медведчука.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Встановлено, що фігурант займався "розкруткою" медійного образу поплічника кремля як "миротворця", якого "чують" у москві. Для цього регулярно публікував свої дописи на пропагандистських інтернет-платформах.
Крім того, на початку 2020 року він добровільно почав працювати на російське інформагентство "News-front", яке зареєстроване у тимчасово окупованому Криму", - йдеться в повідомленні.
За даними СБУ, після початку повномасштабної агресії РФ він перебував у Хмельницькому і звідти неодноразово поширював публікації, в яких ставив під сумнів існування української державності у міжнародно визнаних кордонах.
Також він займався дискредитацією Сил оборони та поширював фейки про внутрішньо-політичну обстановку в Україні.
Лінгвістичні експертизи підтвердили факти підривної діяльності фігуранта. Під час обшуків за місцем проживання зловмисника у Хмельницькому виявлено комп’ютерну техніку і мобільні телефони, які він використовував у злочинних діях.
Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада) та обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.
Будь ласка, зачекайте...
Скажіть у яких партійних акціях він брав участь? Мені самому цікаво.
Я, наприклад будучи студентом підробляв на багатьох промоакціях різних компаній, надіюсь такі люди як ви потім не запишуть мене в агенти
Вітя, на відміну від тебе, Качура створив портал "Поряд", допомагає нашим хлопцям на фронті та сам є у складі ДФТГ!
В тебе ні сірої речовини в голові, ні логіки. Працює на ФСБ і водночас бере участь у створенні трибунала для пуйла? Це як?
Якщо ти забув прийняти ліки, то поквапся, поки ще дурниць не наробив!
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Вонож, ****, і надалі житиме!!!
Нах*я так робити?!
Про яку презумпцію невинуватості далі може йти мова?
У церкві Казанської ікони Божої Матері в Хмельницькому, яка перейшла з московського патріархату до Православної церкви України, виявили літературу антиукраїнського характеру
Про це інформує депутат Хмельницької міської ради Віталій Підгайчук.
Что касается Украины, то история не знает другого государства, где пятая колонна во время войны имела бы столь идеальные условия для своей деятельности.
Даже лица скрывают.
могли бачити , що з ними буде теж саме !!