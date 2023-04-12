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Затримано пропагандиста пулу Медведчука, який закликав до "поділу" України, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Служба безпеки затримала у Хмельницькому проросійського пропагандиста. Ще до початку повномасштабного вторгнення він входив до пулу політичних піарників, які працювали на Медведчука.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Встановлено, що фігурант займався "розкруткою" медійного образу поплічника кремля як "миротворця", якого "чують" у москві. Для цього регулярно публікував свої дописи на пропагандистських інтернет-платформах.

Крім того, на початку 2020 року він добровільно почав працювати на російське інформагентство "News-front", яке зареєстроване у тимчасово окупованому Криму", - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, після початку повномасштабної агресії РФ він перебував у Хмельницькому і звідти неодноразово поширював публікації, в яких ставив під сумнів існування української державності у міжнародно визнаних кордонах.

Також він займався дискредитацією Сил оборони та поширював фейки про внутрішньо-політичну обстановку в Україні.

Лінгвістичні експертизи підтвердили факти підривної діяльності фігуранта. Під час обшуків за місцем проживання зловмисника у Хмельницькому виявлено комп’ютерну техніку і мобільні телефони, які він використовував у злочинних діях.

Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада) та обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Читайте: Колишній беркутівець Астахов створив у фронтових областях України агентурну мережу РФ, йому повідомлено про підозру, - СБУ

Затримано пропагандиста пулу Медведчука, який закликав до поділу України, - СБУ 01
Затримано пропагандиста пулу Медведчука, який закликав до поділу України, - СБУ 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+21
А Дубінський, котрий виступає на Г+Г, вас не цікавить?!
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12.04.2023 12:52
+19
Пристроять в тілімарафон.
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12.04.2023 12:44
+18
Відріжте йому голову
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12.04.2023 12:42
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Чергова смердюча савкова відрижка...
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12.04.2023 12:41 Відповісти
зробіть дирку в голові
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12.04.2023 12:42 Відповісти
Відріжте йому голову
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12.04.2023 12:42 Відповісти
Пристроять в тілімарафон.
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12.04.2023 12:44 Відповісти
А до великоїні війни ЗЕбуїни їх в сраку цілували, тягали по ефірах щоб почути "другое мнение" (іншу думку)
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12.04.2023 12:47 Відповісти
Хто про це памʼятає? І взагалі, "не на часі" (С)
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12.04.2023 13:04 Відповісти
А чому не чіпають Качуру, який керував одним із осередків партії мертвечука?
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12.04.2023 12:48 Відповісти
а діордіцу?
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12.04.2023 13:11 Відповісти
значить немає чому "чіпати". він взагалі навіть виграв суд де спростовано цю брехню.
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12.04.2023 17:31 Відповісти
Чому брехня? Він сам визнав публічно, що брав участь у акціях партії мертвечука і є фото його у партійній символіці. Він лише спростовує, що він там займав керівні посади...
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12.04.2023 20:27 Відповісти
Визнав те, що будучи студентом він роздавав презервативи у парку КПІ, щоб зменшити поширенням ВІЛ/СНІД серед молоді і потім його попросили зробити фото. Це ви називаєте акцією партії??

Скажіть у яких партійних акціях він брав участь? Мені самому цікаво.

Я, наприклад будучи студентом підробляв на багатьох промоакціях різних компаній, надіюсь такі люди як ви потім не запишуть мене в агенти
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12.04.2023 22:27 Відповісти
Наш гуманний суд дасть два роки.., умовно.., в кращому разі.
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12.04.2023 12:49 Відповісти
Скільки цих гієн по країні сидить і сере на Україну в інтернеті тільки богу відомо
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12.04.2023 12:50 Відповісти
Дійсно! Переконаний, працював на фсб.
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12.04.2023 13:07 Відповісти
стосовно качури.
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12.04.2023 13:08 Відповісти
вже відписав одному вище стосовно закидів на співпрацю, людина змогла відстояти свою репутацію, а ви лише можете розводити срач у коментарях.
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12.04.2023 18:12 Відповісти
На мою думку Віктор Сиромятніков працює на фсб.
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12.04.2023 18:14 Відповісти
Як мене вже кумарять йолопи, які льють бруд на нормальну людину .

Вітя, на відміну від тебе, Качура створив портал "Поряд", допомагає нашим хлопцям на фронті та сам є у складі ДФТГ!

В тебе ні сірої речовини в голові, ні логіки. Працює на ФСБ і водночас бере участь у створенні трибунала для пуйла? Це як?

Якщо ти забув прийняти ліки, то поквапся, поки ще дурниць не наробив!
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12.04.2023 18:33 Відповісти
Чому заблюрене іпло лисого хрєна? Народ повинен знати своїх зрадників, щоб знищувати їх своїми голими руками.
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12.04.2023 12:51 Відповісти
А Дубінський, котрий виступає на Г+Г, вас не цікавить?!
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12.04.2023 12:52 Відповісти
А чому той рускій фашист не відстрілювався? У нього предмет схожий на зброю .....
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12.04.2023 12:52 Відповісти
Там междведчук компанйон коломойськогог, які є власниками телеканалі "1+1", на якому крутили і кртять "95 квартал", їх "сватів", Голобородька, а закрили чомусь телеканали "Експрессо", "5-й" і "Прямий".
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12.04.2023 12:53 Відповісти
"Квартал TV International". Оце вам і Експрессо і Прямий і "5-й"
Власник(и)Тімур Міндіч (16.67%)
Олександр Ткаченко (16.67%)
Ярослав Пахольчук (16.66%)
Володимир Зеленський (12.5%)
Борис Шефір (12.5%)
Сергій Шефір (12.5%)
Андрій Яковлев (12.5%)[2]
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12.04.2023 13:03 Відповісти
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12.04.2023 13:06 Відповісти
Доєднається до колег з зЕбілмарафону.
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12.04.2023 12:53 Відповісти
на бутылку
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12.04.2023 13:03 Відповісти
Треба послати наших козаків і на проповіді моськовських попів - як піддать десь теж таємно закликають до розчленування України
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12.04.2023 13:03 Відповісти
*****...
Вонож, ****, і надалі житиме!!!
Нах*я так робити?!
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12.04.2023 13:06 Відповісти
От би йому так харю "розмалювати" як на фото!!!!
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12.04.2023 13:09 Відповісти
Якщо в СБУ вже назвали фігуранта зловмисником, то ж навіщо приховали на фото його обличчя?
Про яку презумпцію невинуватості далі може йти мова?
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12.04.2023 13:21 Відповісти
блд поки ви вилупки замальовуєте їм рожі - ви такіж як і вони.
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12.04.2023 13:29 Відповісти
в 2014 г когда только начали показывать лица коллаборантов , что то пошло не так , появились "наши люди" и стали закрывать им лица. И до сих пор.
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12.04.2023 13:38 Відповісти
Ви добре "упц"мп потрясіть там ще і не таке лайно випаде..
У церкві Казанської ікони Божої Матері в Хмельницькому, яка перейшла з московського патріархату до Православної церкви України, виявили літературу антиукраїнського характеру

Про це інформує депутат Хмельницької міської ради Віталій Підгайчук.
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12.04.2023 13:58 Відповісти
Толерантное отношение к пятой колонне в условиях войны является актом национального суицида.

Что касается Украины, то история не знает другого государства, где пятая колонна во время войны имела бы столь идеальные условия для своей деятельности.

Даже лица скрывают.
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12.04.2023 14:04 Відповісти
То судова реформа від Портнова діє.
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12.04.2023 14:17 Відповісти
Падлюку підвісити за ноги на центральній площі , щоби всі зрадники
могли бачити , що з ними буде теж саме !!
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12.04.2023 14:13 Відповісти
Пропагандисти пулу Медвечука зараз на ЗЄ працюють в Телемарафоні.
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12.04.2023 14:48 Відповісти
а дубинські 3і слуг народу кращі вони просто очікують
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12.04.2023 15:40 Відповісти
Warum Eliminieren sie Nicht Sofort solche Ratten.? Darum haben die keine angst Sofort 5 gram.!!!
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12.04.2023 21:23 Відповісти
На каналах мураєва та медведчука ох скільки їх було.. Підійміть архіви, продивіться передачі старі, та арештовуйте далі.. Вони всі тут на інших каналах зараз. Тільки одна губата в Донецьк виїхала...
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13.04.2023 11:34 Відповісти
Ви що?! Ніззя! Це ж політічєское преслєдованіе!
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14.04.2023 13:32 Відповісти
 
 