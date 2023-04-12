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Наслідки масованого обстрілу Очакова: пошкоджено будинки, газо- та електромережі. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
12 квітня вночі окупанти завдали масованого артилерійського обстрілу по місту Очаків Миколаївської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Як зазначається, внаслідок обстрілів зруйновано та пошкоджено житлові будинки, транспортні засоби, мережі газо та електропостачання. Постраждалих немає.
На місці працюють прокурори, слідчі СБУ та поліції, експерти.
За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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