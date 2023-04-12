Російські загарбники обстріляли житлові будинки у Нікополі. ФОТОрепортаж

Російська армія вкотре обстріляла Нікополь на Дніпропетровщині. Під ворожим вогнем опинилися житлові будинки.

Про це повідомив керівник Нікопольської РВА Євген Євтушенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Російська армія вдарила по житлових будинках у Нікополі. З-під завалів рятувальники дістали 72-річних чоловіка та жінку. Їх госпіталізували. Ще двоє постраждалих, чоловік 87 років і 74-річна жінка, лікуватимуться вдома", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок артилерійського обстрілу у місті пошкоджено 13 приватних будинків, дві господарські споруди та авто. Фахівці продовжують обстеження території.

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