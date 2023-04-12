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Росіяни риють у Криму нові окопи та встановлюють "зуби драконів". СУПУТНИКОВІ ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Опубліковані нові супутникові знімки укріплень, які росіяни лаштують в окупованому Криму.

Знімки зроблені американською компанією Maxar Technologies, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Крим.Реалії.

Росіяни риють у Криму нові окопи та встановлюють зуби драконів 01

Знімок показує, що в серпні 2022 року окопів в селищі Маслово на півночі Криму ще не було

Читайте: Тисячі росіян, які "понаїхали" до Криму, кидають майно та їдуть, - представниця президента Ташева

Росіяни риють у Криму нові окопи та встановлюють зуби драконів 02

На новішому зімку від 3 січня 2023 року в Маслово помітні російські захисні укріпленя та "зуби дракона"

Росіяни риють у Криму нові окопи та встановлюють зуби драконів 03

Захисні спорудження в селищі Медведівка на півночі Криму. 3 січня 2023 року

Росіяни риють у Криму нові окопи та встановлюють зуби драконів 04

На знімку Медведівки від 11 січня 2023 року помітно, що захисних споруд стало більше

Також читайте: Крим ретельно готують до наступу ЗСУ, - зрадник Аксьонов

Росіяни риють у Криму нові окопи та встановлюють зуби драконів 05

Окопи в Армянську на півночі Криму. 16 лютого 2023 року

Росіяни риють у Криму нові окопи та встановлюють зуби драконів 06

Ще один супутниковий знімок окопів в Армянську

Росіяни риють у Криму нові окопи та встановлюють зуби драконів 07

Окопи на пляжі в селі Вітіно Сакського району Криму, 31 березня 2023 року

Росіяни риють у Криму нові окопи та встановлюють зуби драконів 08

Військова техніка РФ на російській базі в селі Медведівка, 11 лютого 2023 року

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+12
це не на часі..... не розхїитуйте човен а то щурів тошнить
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12.04.2023 14:42
+12
Окопы в обороне в степи не сильно помогут, но к земле привыкать надо.
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12.04.2023 14:44
+9
ага, а скільки ми їх нарили на півночі України? що її так стрімко здали..., та й зараз не дуже риємо на сході..., тільки може десь на кордоні з Білорусією...
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12.04.2023 14:41
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Лапатнікі гатовяца к курортнаму сєзону навєрна...
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12.04.2023 14:39 Відповісти
Окопы в обороне в степи не сильно помогут, но к земле привыкать надо.
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12.04.2023 14:44 Відповісти
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12.04.2023 14:40 Відповісти
ага, а скільки ми їх нарили на півночі України? що її так стрімко здали..., та й зараз не дуже риємо на сході..., тільки може десь на кордоні з Білорусією...
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12.04.2023 14:41 Відповісти
це не на часі..... не розхїитуйте човен а то щурів тошнить
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12.04.2023 14:42 Відповісти
кацапи риють окопи в формі фалосів
(на третьому фото)
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12.04.2023 14:42 Відповісти
А зеленський розміновував Чонгар!
Так «какая разніца»?
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12.04.2023 14:42 Відповісти
А он был заминирован? Или так лишь бы высраться. Насколько помню, Чонгар и другие КПП наоборот с 2014 показательно обустраивали для комфорта тамженашихлядей чтобы ани видели как мы их сильно пресильно любим и уповаем на ихнюю совесть.
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12.04.2023 14:52 Відповісти
Так все було заміновано. Навіть мости. Про це Бутусов розповідав якось на стрімі про зраду баканова-кулінича-наумова.
Перед війною, у тих краях були навчання по відбиттю атаки з Криму. Кули ділись ті бригади, які мали тримати Південь - не відомо.
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12.04.2023 15:00 Відповісти
Не говори ерунды. Ничего там небыло заминировано. Или ты думаешь что в относительно *мирное* время люди ездили по минам?
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12.04.2023 15:05 Відповісти
Про радіокеровані фугаси не чув? Узбіччя доріг на Перекопі як і вся інша територія ще з 2014 були заміновані, кацапня тоді ще скиглила. Але Верещук це заважало запускати гуманітарні шатли.
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12.04.2023 15:22 Відповісти
Это вы ерунду говорите... Кацапы даже выкладывали видео как наши минировали мосты на Чонгаре... И все местные прекрасно знали, что заминировано... Точно также позиции с 14-го были оборудованы... Только они оказались пустыми, а тех кого готовили оборонятся на этих позициях, загнали в Мариуполь...
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13.04.2023 18:10 Відповісти
Чуйку маю, що це їм не допоможе.
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12.04.2023 14:43 Відповісти
Всі пляжі ссуки перериють
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12.04.2023 14:44 Відповісти
москалі показують майстер-клясу як треба було обороняти декому крим.
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12.04.2023 14:45 Відповісти
Окопы серьезные. Готовят оборону. Это для тех экспертов, которые думают, что у московитов фронт посыпется. Не посыпется. Бои будут за каждый клочок Крыма.
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12.04.2023 14:45 Відповісти
Бої будуть важкі, це правда.
Самі козломорді не підуть.
Але їх неминуче чекає поразка і втеча.
Так само було на Харківщині, Херсонщині.
Так буде на півдні і в Криму.

Прориви фронту на вузьких ділянках і загрози неминучого оточення змусять російських окупантів кидати свої окопи, пункти опору, мінні поля і в паніці бігти до Криму і Ростіва-на-Діну.

Наступне знищення Керченського мосту, робота зброєю дальної дії, блокада півострова морськими дронами призведе до капітуляції розрізнених кримських гарнізонів.

Чи після цієї військової катастрофи обі сцяний бункерний щур капітулює? --
-- Не зразу, ще поборсається.

Зате після неминучого успіху кратно зросте підтримка України зброєю, санкції, а також несамовитим стане дипломатичний тиск.

Настане момент, коли сума усіх цих факторів дасть кумулятивний ефект, і яко св. Джавеліній спалить владу пацюка на атоми.
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12.04.2023 14:59 Відповісти
Согласен с каждым словом. Вот это надо доносить людям, а не завтра будем в Крыму ноги полоскать. Впереди тяжелые наступательные бои. Где-то будет получаться, где-то не сразу. Надо быть морально готовым, а не сидеть в розовых очках и потом ныть, что нам обещали две-три недели, а война ещё не закончилась. Впереди много работы.
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12.04.2023 15:11 Відповісти
та ніхто не піде Крим звільняти військовим методом хіба дистанційно хаймарсами кошмарити.Вони самі звідди повтікають коли буде весь схід і південь під контролем України.Головне схід,південні області самі посипляться бо там погана логістика...
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12.04.2023 15:01 Відповісти
У вас бесконечный БК к Хаймерсу, чтоб им весь Крым осыпать?
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12.04.2023 15:34 Відповісти
залежно який бк може бути 100 аткмс які основні бази розхерачать цього може бути достатньо.
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12.04.2023 16:39 Відповісти
Атакамс, который уже год "дают"(нет)?
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12.04.2023 17:00 Відповісти
ну возле херсона и копали и дзоты свозили бетонные,зраойобы заламывали руки всепропало будет аля азовсталь оборона,а оно вон как хорошо получилось)
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12.04.2023 15:02 Відповісти
Оставление Херсона понятно.
Они там остались без обеспечения.
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12.04.2023 15:10 Відповісти
С Херсона они убежали из-за Днепра мешающего поставкам на правый берег, причём убежали сохранив большую часть техники и личного состава. ВСУ там даже особо не давили, просто воспользовались рекой.
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12.04.2023 16:08 Відповісти
"Я б ото не ржав.
Як елемент оборони, якщо вкопати в землю, попробуй на них понаступай.
І на відміну від хаймарсів їх можна клепати в таких кількостях, що ніяких хаймарсів не вистачить."

коммент с новости про доты на херсон)))чуйка комментатора подвела
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12.04.2023 15:06 Відповісти
А в Крыму уже обрезали логистику, что ты так уверенно ожидаешь его оставления?
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12.04.2023 15:35 Відповісти
А могли б і ми накопати . Але навпаки все закопали.
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12.04.2023 14:45 Відповісти
Не тільки закопали,а Зеля ще й заасфальтував,та 1 зараз продовжує.Народна прикмета,дивіться де він будує дороги за 50 млрд,там какцапи й збираються наступати.
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12.04.2023 15:33 Відповісти
Москва-окоп-сити!
Гламурненько....
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12.04.2023 14:48 Відповісти
Та й багато ж собі могил напорпали.
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12.04.2023 14:51 Відповісти
дивно що не дороги будують
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12.04.2023 15:01 Відповісти
Жодні укріплення не стримали насиупу, час якого настав і ьув вибраний вдало. ЦюПр це свідчить і історія таких укріплених ліній, як лінія Мажино (1940), Атлантичний вал (1944), Турецький вал (1920, взятий до речі Нестором Махном у рамках Чонгарсько-Перекопської операції) і навіть Лінія Маннергейма, яка все ж була взята у 1939 році.
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12.04.2023 15:03 Відповісти
США подписали контракт с Южной Кореей на закупку 500 тысяч 155-мм артиллерийских боеприпасов.

Это в пять раз больше, чем США закупили у Южной Кореи в прошлом году. И это половина от того, что США суммарно поставили Украине за весь прошлый год.

Согласно законодательству Южной Кореи, по которому запрещено поставлять летальное вооружение в воюющие страны, напрямую эти боеприпасы не смогут использоваться в Украине. Но за счёт этих снарядов американцы пополнят свои склады, взамен поставляя Украине боеприпасы собственного производства.

500 тысяч - это очень мощно, так что у Украины будет чем пострелять. И ведь это только Южная Корея, но там ещё Пакистан отправит Украине 230 контейнеров с неразглашённым вооружением в этом месяце (ранее Пакистан уже поставлял артиллерийские боеприпасы, в том числе 155-миллиметровые). И ведь никакие сливы с "недовольством Южной Кореи из-за давления со стороны США" ничего не изменили.
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12.04.2023 15:22 Відповісти
так, це дуже позитивна новина. ще великими темпами нарощують виробництво снарядів у Європі. щось там наче плани 400тищ на місяць вже влітку (але це не точно).
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12.04.2023 16:01 Відповісти
От вони дебіли, нет шо б до сезону готуватися, шо б паніку не создавать, вони бач обороні укріплення наводять!ХА! Вони що не знають, що якщо готуватися до вторгнення, то тоді точно програєш!?
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12.04.2023 16:34 Відповісти
Риють могилки, і підвозять надгробки.
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12.04.2023 17:23 Відповісти
....а у нас зная время нападу, керивныцтво играло пипеткой по роялю и ничего не сделало для защиты страны...а мы смеемся над кацами, нас вообще оставили на убой....таки справы малята
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13.04.2023 15:46 Відповісти
поєхать на пляж...і умірєть в акопє
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14.04.2023 08:15 Відповісти
 
 