Росіяни риють у Криму нові окопи та встановлюють "зуби драконів". СУПУТНИКОВІ ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Опубліковані нові супутникові знімки укріплень, які росіяни лаштують в окупованому Криму.
Знімки зроблені американською компанією Maxar Technologies, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Крим.Реалії.
Знімок показує, що в серпні 2022 року окопів в селищі Маслово на півночі Криму ще не було
На новішому зімку від 3 січня 2023 року в Маслово помітні російські захисні укріпленя та "зуби дракона"
Захисні спорудження в селищі Медведівка на півночі Криму. 3 січня 2023 року
На знімку Медведівки від 11 січня 2023 року помітно, що захисних споруд стало більше
Окопи в Армянську на півночі Криму. 16 лютого 2023 року
Ще один супутниковий знімок окопів в Армянську
Окопи на пляжі в селі Вітіно Сакського району Криму, 31 березня 2023 року
Військова техніка РФ на російській базі в селі Медведівка, 11 лютого 2023 року
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(на третьому фото)
Так «какая разніца»?
Перед війною, у тих краях були навчання по відбиттю атаки з Криму. Кули ділись ті бригади, які мали тримати Південь - не відомо.
Самі козломорді не підуть.
Але їх неминуче чекає поразка і втеча.
Так само було на Харківщині, Херсонщині.
Так буде на півдні і в Криму.
Прориви фронту на вузьких ділянках і загрози неминучого оточення змусять російських окупантів кидати свої окопи, пункти опору, мінні поля і в паніці бігти до Криму і Ростіва-на-Діну.
Наступне знищення Керченського мосту, робота зброєю дальної дії, блокада півострова морськими дронами призведе до капітуляції розрізнених кримських гарнізонів.
Чи після цієї військової катастрофи обі сцяний бункерний щур капітулює? --
-- Не зразу, ще поборсається.
Зате після неминучого успіху кратно зросте підтримка України зброєю, санкції, а також несамовитим стане дипломатичний тиск.
Настане момент, коли сума усіх цих факторів дасть кумулятивний ефект, і яко св. Джавеліній спалить владу пацюка на атоми.
Они там остались без обеспечения.
Як елемент оборони, якщо вкопати в землю, попробуй на них понаступай.
І на відміну від хаймарсів їх можна клепати в таких кількостях, що ніяких хаймарсів не вистачить."
коммент с новости про доты на херсон)))чуйка комментатора подвела
Гламурненько....
Это в пять раз больше, чем США закупили у Южной Кореи в прошлом году. И это половина от того, что США суммарно поставили Украине за весь прошлый год.
Согласно законодательству Южной Кореи, по которому запрещено поставлять летальное вооружение в воюющие страны, напрямую эти боеприпасы не смогут использоваться в Украине. Но за счёт этих снарядов американцы пополнят свои склады, взамен поставляя Украине боеприпасы собственного производства.
500 тысяч - это очень мощно, так что у Украины будет чем пострелять. И ведь это только Южная Корея, но там ещё Пакистан отправит Украине 230 контейнеров с неразглашённым вооружением в этом месяце (ранее Пакистан уже поставлял артиллерийские боеприпасы, в том числе 155-миллиметровые). И ведь никакие сливы с "недовольством Южной Кореи из-за давления со стороны США" ничего не изменили.