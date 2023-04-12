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Комісія Мінкульту розпочала роботу в Києво-Печерській лаврі та фіксує пошкодження об’єктів культурної спадщини. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Комісія Міністерства культури та інформаційної політики з приймання-передачі державного майна розпочала роботу в Києво-Печерській лаврі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Мінкульту.

"Комісія МКІП нарешті працює, хоч і не без перешкод. Фіксуємо заявою про злочин за ст. 298 ККУ "Незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини", - йдеться у повідомленні.

Також до повідомлення прикріплено фото, на яких зображено наслідки користування Лаврою представниками УПЦ (МП).

Комісія Мінкульту розпочала роботу в Києво-Печерській лаврі та фіксує пошкодження об’єктів культурної спадщини 01
Комісія Мінкульту розпочала роботу в Києво-Печерській лаврі та фіксує пошкодження об’єктів культурної спадщини 02
Комісія Мінкульту розпочала роботу в Києво-Печерській лаврі та фіксує пошкодження об’єктів культурної спадщини 03
Комісія Мінкульту розпочала роботу в Києво-Печерській лаврі та фіксує пошкодження об’єктів культурної спадщини 04
Комісія Мінкульту розпочала роботу в Києво-Печерській лаврі та фіксує пошкодження об’єктів культурної спадщини 05
Комісія Мінкульту розпочала роботу в Києво-Печерській лаврі та фіксує пошкодження об’єктів культурної спадщини 06
Комісія Мінкульту розпочала роботу в Києво-Печерській лаврі та фіксує пошкодження об’єктів культурної спадщини 07
Комісія Мінкульту розпочала роботу в Києво-Печерській лаврі та фіксує пошкодження об’єктів культурної спадщини 08

Також читайте: Ткаченко про ситуацію з Лаврою: Після рішення суду будемо діяти за законом

Нагадаємо, Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває з УПЦ МП договір про безоплатне користування Києво-Печерською лаврою. Таке рішення ухвалили через те, що релігійна організація порушила умови користування державним майном.

Ченці УПЦ МП мали залишити Лавру до 29 березня. Але вони заявили, що не збираються звідти йти.

Глава УПЦ МП митрополит Онуфрій назвав рішення про розірвання договору "несправедливим" щодо вірян. Патріарх РПЦ Кирил поскаржився релігійним та світським світовим діячам на "вигнання ченців" з "колиски нашої цивілізації". Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що виселення УПЦ МП з Лаври нібито виправдовує повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

29 березня УПЦ МП подала позов до суду, виборюючи право залишитися на території Лаври. Митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) записав відеозвернення до президента Володимира Зеленського з погрозами.

Тим часом архімандрит Авраамій (Лотиш) перейшов до ПЦУ та став намісником монастиря. УПЦ МП заборонила йому служіння.

30 березня УПЦ МП не виїхала з Лаври та заблокувала роботу комісії Міністерства культури, яка не змогла потрапити до зачиненої церкви.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+43
Де закон про заборону РПЦ в Україні? Чому в серці України переїховуються агенти ФСБ, безкоштовно користуються майном і просто знущаєтеся з простих українців, які не бажають мати тут кацапів і їх секти. Це вони нам залишуть знищену спадщину, а потім українці будуть все відбудовувати за свої кошти?
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12.04.2023 15:01
+32
Унитазы тоже сперли?
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12.04.2023 15:01
+30
...кацапи...
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12.04.2023 14:58
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...кацапи...
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12.04.2023 14:58 Відповісти
все перетворюють в свинюшник. житло, окоп, церкву...
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12.04.2023 15:44 Відповісти
ОРКИ
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12.04.2023 14:58 Відповісти
Унитазы тоже сперли?
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12.04.2023 15:01 Відповісти
звичайно-бо саме це для лапатнікав святоє...
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12.04.2023 15:21 Відповісти
І все ж не розумію навіщо їм унітази, якщо вони сруть де завгодно, крім них.

Фото нагадують приміщення санаторію в Польщі, яке було під посольством РФ, а потім поляки його відібрали і зафоткали в якому стані воно було покинуто а-ля дипломатами та їх сім'ями
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12.04.2023 15:35 Відповісти
патамуша ета адін із прєдмєтав лапатнава важдєлєнія...
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12.04.2023 15:43 Відповісти
Все еще проще
Патамуша - нация ЗАСРАНЦЕВ
А совсем не Чехова и Толстого
Те не перли унитазы
Чехов и Толстой ужасались мерзости русских
Они всему миру рассказали - какой ужас может сотворить русский
С животными
С детьми
С человеком
Прошло больше ста лет - ничего не изменилось
Русские в своей мерзости и садизме стабильны как никто
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12.04.2023 15:58 Відповісти
та пішли вони під три чорти і чехов і толстой, вони всі імперці, тільки ці "окультурені", саме їх твори вивчають кацапи в школі, і бачимо результат.
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13.04.2023 16:00 Відповісти
Чехову и Толстому на то,что вы их послали
До одного места
Они входят в список лучших писателей мира
А кто вы?
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13.04.2023 17:11 Відповісти
зато я знаю точно что Галина Боброва a5494c7d -куриная мозга, фанат "русскага мира",даже после того что было в Буче и Ирпене!
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13.04.2023 21:27 Відповісти
Де закон про заборону РПЦ в Україні? Чому в серці України переїховуються агенти ФСБ, безкоштовно користуються майном і просто знущаєтеся з простих українців, які не бажають мати тут кацапів і їх секти. Це вони нам залишуть знищену спадщину, а потім українці будуть все відбудовувати за свої кошти?
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12.04.2023 15:01 Відповісти
"Європейська солідарність" в листопаді 22року внесла законопроект про повну заборону фсбешної секти, але зелена банда не хоче "абіжать сваїх людєй", тепер маємо, що маємо.
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12.04.2023 16:10 Відповісти
Хай мінкульт ще займеться кулічами на полицях українських магазинів.
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12.04.2023 15:01 Відповісти
Правда, хочеться ці кулічі в морду директору магазину кинуть
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12.04.2023 15:18 Відповісти
ще і цінник - руплєй, а не гривень
правда то в хлібних лавках
Відзначились Київ, Дніпро, Запоріжжя
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12.04.2023 15:25 Відповісти
Руzzкій мір без прикрас
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12.04.2023 15:02 Відповісти
Що це таке?Хто це зробив,московити?І після цього їх залишати в лаврі???Та це ж орки!
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12.04.2023 15:02 Відповісти
Це точно не ті "ченці" що були в Бучі та Ірпені, що срали посеред кімнат? Якісь бридкі тварюки а не люди.
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12.04.2023 15:02 Відповісти
Осталися рожки та ножки -- оперативненько
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12.04.2023 15:03 Відповісти
Унітази, унітази рахуйте.
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12.04.2023 15:08 Відповісти
Як бачимо, ніякий опір кацапських прихвоснів не здатен встояти проти українського духу, якщо той дух випустити з кайданів на волю.
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12.04.2023 15:09 Відповісти
Не всю плитку встигли здерти. Не духом єдиним. Таке треба зомбованим в очі тикати, щоб повилазило
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12.04.2023 15:11 Відповісти
моспархаті свині ще претендують на Лавру???
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12.04.2023 15:13 Відповісти
"Ми не намірені виселятися", - ченці УПЦ МП заявили, що не покинуть Києво-Печерську лавру. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v3405490

116 00:06:00,840 --> 00:06:03,419 перший раз переступив поріг цієї святої
117 00:06:03,419 --> 00:06:05,419 обителі я бачу яке
118 00:06:05,419 --> 00:06:08,280 зруйнування плюндрування залишилось
119 00:06:08,280 --> 00:06:10,940 після радянської влади і ось трудами
120 00:06:10,940 --> 00:06:12,919 великими трудами
121 00:06:12,919 --> 00:06:15,720 намісника владики Павла братів всечесної
122 00:06:15,720 --> 00:06:18,240 цієї обителі ми маємо сьогодні таку
123 00:06:18,240 --> 00:06:20,759 духовну перлину

151 00:07:47,099 --> 00:07:50,099 Церкви від пастви що все це тут трудами
152 00:07:50,099 --> 00:07:53,400 кожна копійка трудами народа зложена
153 00:07:53,400 --> 00:07:57,560 бабушек дідушек мої кошти кожна копієчка
154 00:07:57,560 --> 00:08:00,240 складена була народу це все за наші
155 00:08:00,240 --> 00:08:03,720 гроші народні українські гроші трудами
156 00:08:03,720 --> 00:08:06,060 конечно монахів наших архіпастирів

Хотілося б зараз цю тварюку бородату послухати, його коментарі.
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12.04.2023 15:14 Відповісти
НГемає в Україні УПЦ МП з грудня 2018 року, а є Російська Православна Церква в Україні.
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12.04.2023 16:44 Відповісти
Взагалі-то, вона під цією назвою мала бути зареєстрована із самого початку, в дев'яностих. Але ж наші продажні топ-чиновники...
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12.04.2023 16:50 Відповісти
тільки фіксуємо та фіксуємо..., а русня як почувалася тут як в себе вдома, так і досі так, тепер вони страждальці віри...
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12.04.2023 15:14 Відповісти
Ну що тут скажеш - «русскій мір», який потрібно викорчовувати з країни всіми можливими засобами!
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12.04.2023 15:15 Відповісти
.

полiцiя - просто гниди, фактично не перевiряли машини сатанiстiв РПЦ-КДБ, так, одним оком зиркали через скло. сатанiсти вивозили, що хочеш.

дивiться репортажi 5 ua.
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12.04.2023 15:18 Відповісти
....
Не так все просто...взяти і вигнати...- зразу охристять безбожниками та атихристами...
.....
Потрібно опублікувати ці фото у всіх газетах та журнала що виходять в Україні і за кордоном...щоб світ побачив які москалі свині...
....
Розповсюдити так щоб у кожній газеті міській чи районній то могли люди побачити і переконатися що ми не проти віри - ми проти
" руського свинства" ="руського міра"..
.......
Люди зрозуміють і заспокояться..
.....
" попросити" блогерів і всіх тих хто пасется в інтернеті щоб і там розровсюдили з коментарями на іноземних мовах.
...
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12.04.2023 15:18 Відповісти
а упоротые бабы-дуры ещё и молятся за них
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12.04.2023 15:24 Відповісти
УПЦ (МП) и ФСБ - близнецы-братья
Кто более матери-истории позорен?
Мы говорим - УПЦ (МП), подразумеваем - ФСБ,
Мы говорим - ФСБ, подразумеваем - УПЦ (МП).

Ну, типа Маяковский еще сказал...
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12.04.2023 15:29 Відповісти
Так, але ще раз хочу нагадати, що після прийняття закону від 2018 року, а потім і рішення Конституційного Суду України про конституційність цього закону за грудень 2022 року, немає більше в Україні УПЦ МП, а є Російська православна церува в Україні. Чому влада не переєструвала цю секту? І чому влада на законному рівні не заборонила цю секту?
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12.04.2023 16:47 Відповісти
А оце фото з церкви в Хмельницьку.
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12.04.2023 15:30 Відповісти
Ще сраліна б туди поряд поставили.
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12.04.2023 15:33 Відповісти
і леніна, щоб помірити жертву і її ката.
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13.04.2023 16:04 Відповісти
Арештувати всі рахунки церковників. І гроші пустити на відновлення! Тільки зелених до них на гарматний постріл не підпускати!
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12.04.2023 15:32 Відповісти
Треба накласти арешти на всі рахунки і нерухомість попів поки не відновлять все.
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12.04.2023 15:33 Відповісти
Паша ж сказав "за всьо заплачєно", мані в зелених кишенях.
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12.04.2023 16:03 Відповісти
Ось що буває, коли приходить руzzїй мір. Нам у Дніпрі святої води не вистачить, щоб відмити це святе місце від брудних кагебешних сатаністів.
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12.04.2023 15:37 Відповісти
помити з хлоркою прокварцувати, провітрити, а потім вже Свята Вода.
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13.04.2023 16:05 Відповісти
Ну що ж, варварам дали достатньо часу вивезти все найцінніше, решту розтрощити. Літцо рускага міра, справжнє а не притворне.
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12.04.2023 16:02 Відповісти
Московськи попи як і московськи солдати. Все знайоме - унітази, розетки і обов'язково насрати...
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12.04.2023 16:12 Відповісти
Чому їх іменнують церковними кликухами "Онуфрій" , "Павло", "Кирил" і далі за списком? Чому - не відповідно до паспортів - Орест, Петро, Владімір (це піп всієї московії) і далі? Можна за прізвищами: Березовський, Лебідь, Гундяєв, але ніяк не за кликухами
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12.04.2023 16:13 Відповісти
Попи блокували доступ комісії в Лавру поки фсбісти знищували всі докази їх присутності. СБУ цього не розуміла? Або був був договорняк попів з ОПою, що дадуть їм можливість замести сліди.
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12.04.2023 16:26 Відповісти
Щось мені це нагадує. Рускій мір, якого заставляють піти на!
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12.04.2023 17:22 Відповісти
А чого мали бисьмо сподіватися, якщо Президент України - не українець (ні за духом, ні за походженням) і не християнин.
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12.04.2023 17:26 Відповісти
ще довше треба було зачекати поки кацапня все розтрощить
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12.04.2023 18:50 Відповісти
мене здивувало те що безкоштовна оренда !!! а на вході брали.
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12.04.2023 19:09 Відповісти
Хапнути тих попів іхай сміття хочь повивозять падли московські..і піздити підити іх..кадилами!
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12.04.2023 21:03 Відповісти
руZZкие везде насрут!-такая загадочная руZZкая душа
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13.04.2023 21:30 Відповісти
Мабуть ще десятки куп лайна наробили по всім будівлям Лаври, це ж кацапи, російська церква
Kaszapomorale muerto
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14.04.2023 01:27 Відповісти
Кацапы крепко в Лавре засели и каждый месяц отвозили в Московию чемодан с долларами. Показали свое настоящее нутро подлое.
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14.04.2023 08:14 Відповісти
 
 