Комісія Мінкульту розпочала роботу в Києво-Печерській лаврі та фіксує пошкодження об’єктів культурної спадщини. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Комісія Міністерства культури та інформаційної політики з приймання-передачі державного майна розпочала роботу в Києво-Печерській лаврі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Мінкульту.
"Комісія МКІП нарешті працює, хоч і не без перешкод. Фіксуємо заявою про злочин за ст. 298 ККУ "Незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини", - йдеться у повідомленні.
Також до повідомлення прикріплено фото, на яких зображено наслідки користування Лаврою представниками УПЦ (МП).
Нагадаємо, Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває з УПЦ МП договір про безоплатне користування Києво-Печерською лаврою. Таке рішення ухвалили через те, що релігійна організація порушила умови користування державним майном.
Ченці УПЦ МП мали залишити Лавру до 29 березня. Але вони заявили, що не збираються звідти йти.
Глава УПЦ МП митрополит Онуфрій назвав рішення про розірвання договору "несправедливим" щодо вірян. Патріарх РПЦ Кирил поскаржився релігійним та світським світовим діячам на "вигнання ченців" з "колиски нашої цивілізації". Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що виселення УПЦ МП з Лаври нібито виправдовує повномасштабне вторгнення РФ в Україну.
29 березня УПЦ МП подала позов до суду, виборюючи право залишитися на території Лаври. Митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) записав відеозвернення до президента Володимира Зеленського з погрозами.
Тим часом архімандрит Авраамій (Лотиш) перейшов до ПЦУ та став намісником монастиря. УПЦ МП заборонила йому служіння.
30 березня УПЦ МП не виїхала з Лаври та заблокувала роботу комісії Міністерства культури, яка не змогла потрапити до зачиненої церкви.
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Фото нагадують приміщення санаторію в Польщі, яке було під посольством РФ, а потім поляки його відібрали і зафоткали в якому стані воно було покинуто а-ля дипломатами та їх сім'ями
Патамуша - нация ЗАСРАНЦЕВ
А совсем не Чехова и Толстого
Те не перли унитазы
Чехов и Толстой ужасались мерзости русских
Они всему миру рассказали - какой ужас может сотворить русский
С животными
С детьми
С человеком
Прошло больше ста лет - ничего не изменилось
Русские в своей мерзости и садизме стабильны как никто
До одного места
Они входят в список лучших писателей мира
А кто вы?
правда то в хлібних лавках
Відзначились Київ, Дніпро, Запоріжжя
116 00:06:00,840 --> 00:06:03,419 перший раз переступив поріг цієї святої
117 00:06:03,419 --> 00:06:05,419 обителі я бачу яке
118 00:06:05,419 --> 00:06:08,280 зруйнування плюндрування залишилось
119 00:06:08,280 --> 00:06:10,940 після радянської влади і ось трудами
120 00:06:10,940 --> 00:06:12,919 великими трудами
121 00:06:12,919 --> 00:06:15,720 намісника владики Павла братів всечесної
122 00:06:15,720 --> 00:06:18,240 цієї обителі ми маємо сьогодні таку
123 00:06:18,240 --> 00:06:20,759 духовну перлину
151 00:07:47,099 --> 00:07:50,099 Церкви від пастви що все це тут трудами
152 00:07:50,099 --> 00:07:53,400 кожна копійка трудами народа зложена
153 00:07:53,400 --> 00:07:57,560 бабушек дідушек мої кошти кожна копієчка
154 00:07:57,560 --> 00:08:00,240 складена була народу це все за наші
155 00:08:00,240 --> 00:08:03,720 гроші народні українські гроші трудами
156 00:08:03,720 --> 00:08:06,060 конечно монахів наших архіпастирів
Хотілося б зараз цю тварюку бородату послухати, його коментарі.
полiцiя - просто гниди, фактично не перевiряли машини сатанiстiв РПЦ-КДБ, так, одним оком зиркали через скло. сатанiсти вивозили, що хочеш.
дивiться репортажi 5 ua.
Не так все просто...взяти і вигнати...- зразу охристять безбожниками та атихристами...
.....
Потрібно опублікувати ці фото у всіх газетах та журнала що виходять в Україні і за кордоном...щоб світ побачив які москалі свині...
....
Розповсюдити так щоб у кожній газеті міській чи районній то могли люди побачити і переконатися що ми не проти віри - ми проти
" руського свинства" ="руського міра"..
.......
Люди зрозуміють і заспокояться..
.....
" попросити" блогерів і всіх тих хто пасется в інтернеті щоб і там розровсюдили з коментарями на іноземних мовах.
...
Кто более матери-истории позорен?
Мы говорим - УПЦ (МП), подразумеваем - ФСБ,
Мы говорим - ФСБ, подразумеваем - УПЦ (МП).
Ну, типа Маяковский еще сказал...
Kaszapomorale muerto