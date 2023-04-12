Ворог знову обстріляв Оріхів та Гуляйполе. Постраждала інфраструктура підприємства і приватний сектор, - ОВА. ФОТО

Ворог завдає ударів по Запорізькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Запорізької ОВА.

Як зазначається, знову ворог б'є по багатостраждальних містах - Оріхів та Гуляйполе у вогні.

"Постраждала інфраструктура підприємства та приватний сектор", - йдеться у повідомленні.

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