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Ворог знову обстріляв Оріхів та Гуляйполе. Постраждала інфраструктура підприємства і приватний сектор, - ОВА. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ворог завдає ударів по Запорізькій області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Запорізької ОВА.
Як зазначається, знову ворог б'є по багатостраждальних містах - Оріхів та Гуляйполе у вогні.
"Постраждала інфраструктура підприємства та приватний сектор", - йдеться у повідомленні.
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