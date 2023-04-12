Львівські мерія та ОВА підписали із ГО "Мрія дітей України" меморандум про допомогу родинам загиблих Героїв. ФОТОрепортаж

Очільниця ГО "Мрія дітей України" Дана Ярова Меморандум підписала меморандум про співпрацю щодо підтримки родин полеглих воїнів з Львівською ОВА та міськрадою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що спільні зусилля спрямують на захист прав дітей, пошук шляхів комплексного вирішення проблем таких родин, налагодження взаємодії державних органів влади з громадськими організаціями та ефективного забезпечення родин, що потребують допомоги.

Львів став першим містом, із яким офіційно укладено Меморандум. Мер Андрій Садовий заявив, що все, що можливо зробити за кошти держбюджету, буде зроблено, а участь громадських організацій у допомозі родинам, у залученні додаткових коштів є вкрай необхідною.







"Наше спільне завдання – стати опорою для сімей українських воїнів, які поклали своє життя за нашу безпеку, тепло і добробут. Чудово, що міська влада розуміє це. Розуміє, що сьогодні ми, як суспільство, повинні вкладати максимум підтримки в таких дітей", - зазначила Ярова.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький водночас наголосив, що спільні зусилля насамперед спрямують на програми реабілітації дітей, що постраждали через війну, питання соціального та правового захисту.

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