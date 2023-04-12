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США (14502) Денис Шмигаль (2710)

Шмигаль прибув із офіційним візитом до США: Розраховуємо на нові домовленості

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль прибув із офіційним візитом до США.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Починаємо роботу в США. Військова, фінансова, санкційна підтримка, залучення інвестицій та допомога у відновленні. Обговоримо всі ці питання з міністрами оборони, фінансів, торгівлі й транспорту США, керівництвом Світового банку, МВФ, USAID, ЄІБ та іншими. Розраховуємо на нові домовленості", - зазначив премє'р.

Шмигаль прибув із офіційним візитом до США: Розраховуємо на нові домовленості 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+6
от же чмо
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12.04.2023 16:51
+5
Ну да, ну да..
Приїхала нахабна морда зазирати у штатівський бюджет
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12.04.2023 16:52
+4
Без шмигля точно може.
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12.04.2023 16:55
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от же чмо
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12.04.2023 16:51 Відповісти
Шмигаля потрібно міняти, він не виконує свою роботу. Провал в податкових зборах це його недопрацювання.
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12.04.2023 16:54 Відповісти
Igor L знов увійшов у свою колію як і колись.
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12.04.2023 18:14 Відповісти
А цей поц ще катається на наші гроші, ні щоб купити необхідне для передової, хоча б дрони.
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12.04.2023 18:51 Відповісти
Ну да, ну да..
Приїхала нахабна морда зазирати у штатівський бюджет
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12.04.2023 16:52 Відповісти
А що, Україна може без цього перемогти? Розкажіть детальніше. Чи виконуєте повістку?
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12.04.2023 16:54 Відповісти
Без шмигля точно може.
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12.04.2023 16:55 Відповісти
А без підтримки США може?
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12.04.2023 16:59 Відповісти
Звісно ні. Ми воюємо за їхній рахунок.
Навіть живемо.
А ви сумніваєтесь ?
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12.04.2023 17:00 Відповісти
Якщо ні, то що такого поганого в тому, що він туди поїхав?
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12.04.2023 17:01 Відповісти
Все очень просто вы должны понимать кто патриот своей страны а кто зрадофил.
Зрадофил - это человек, который не способен из-за тупости или принципиально не желает видеть успехи страны, общества и любит только себя в Украине, а не Украину в себе.
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12.04.2023 17:10 Відповісти
А він щось хорошого для України зробив ?
Які його досягнення ?
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12.04.2023 17:16 Відповісти
То кого треба було відправляти в США на ці перемовини?
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12.04.2023 17:32 Відповісти
Тобто користі від нього ви так і не знайшли.
Тоді навіщо відправляти до нашого найбільшого союзника абикого ?
Я розумію, що за посадою він прем'єр. Але хто він реально ? Як його сприймають ? Ви - як порожнєж місце. То чому ви думаєте що американці будуть щось з ним обговорювати. Серед усіх українців не знайшлось більш гідної людини ... Добре хоч Залужний є. Його поважають. І нам приємно, що він нас представляє.
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12.04.2023 17:35 Відповісти
Будуть, бо візит офіційний. А такі візити готуються заздалегідь. І будь-ласка не перехдьте на особистості.
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12.04.2023 17:41 Відповісти
Проінструктують, хто і де на відкатах сидить.
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12.04.2023 17:43 Відповісти
Шмигаль буде свідчити на Коломойскогов суді США. Потім його можут заримати вже як співучасника. Треба і Україні подогнати свідчення на його крадіжкі в країні.
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12.04.2023 18:07 Відповісти
Там максимальний рівень держслужбовця з яким запланова зустріч - Остін. Інші «в дуже насиченій програмі» - середньої руки. Нікого з адміністрації президента США, наскільки пам'ятаю. Тобто не буде зустрічей з особами, що приймають рішення.
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12.04.2023 19:54 Відповісти
Навіщо щось пам'ятати ч видумувати, коли все написано в статті?
Обговоримо всі ці питання з міністрами оборони, фінансів, торгівлі й транспорту США, керівництвом Світового банку, МВФ, USAID, ЄІБ та іншими. Джерело: https://censor.net/ua/p3411712
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13.04.2023 09:39 Відповісти
Які інвестиції, яке відновлення?! Триндіти про це до перемоги - злочинно. Напомаджене чмо.
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12.04.2023 16:54 Відповісти
а що там з перетворенням оборонпрому в акціонерне товариство, невже ніколи..., все в перемовинах та в перемовинах...
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12.04.2023 16:57 Відповісти
За чий рахунок літак,потвора ахметівська,літай у економ класі за свої гроші!
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12.04.2023 17:03 Відповісти
Свого часу була інфа, що авіакомпанія «СкайАп», літаком якої це чмо летіло в Канаду, створена на бабки Юри Єнакієвського..
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12.04.2023 19:14 Відповісти
А чому не яйце - обличчя резнікова - знак $
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12.04.2023 17:20 Відповісти
Скоріше розраховуй звіздюлей.
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12.04.2023 17:44 Відповісти
ШМАРА МОЯ ШМАРА!ЯК ЖЕ ТЕБЕ ВИДШМОРКУВАТИ!!!ШМАРА МОЯ ШМАРА!!!ГОВНО!!!!
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12.04.2023 17:51 Відповісти
От аби там його і хлопнули років на 150
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12.04.2023 17:56 Відповісти
Їх більше цікавить Коломойский та Гетманцев !
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12.04.2023 18:09 Відповісти
На муки Шмигаля в Канаді просто дивитись приємно Трюдо з Христею рвуть його на шмаття.

Але що може сказати ця істота, яка балотувалась від проросійського ZIK («Західна інформаційна корпорація») ?

Що він чесно виконав інструкції Москви ?
(tZeblog)
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12.04.2023 19:11 Відповісти
а можно не возвращать?
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12.04.2023 22:42 Відповісти
 
 