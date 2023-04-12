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Шмигаль прибув із офіційним візитом до США: Розраховуємо на нові домовленості
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль прибув із офіційним візитом до США.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Починаємо роботу в США. Військова, фінансова, санкційна підтримка, залучення інвестицій та допомога у відновленні. Обговоримо всі ці питання з міністрами оборони, фінансів, торгівлі й транспорту США, керівництвом Світового банку, МВФ, USAID, ЄІБ та іншими. Розраховуємо на нові домовленості", - зазначив премє'р.
Топ коментарі
+6 Alex Sav 8157c114
показати весь коментар12.04.2023 16:51
+5 Ksenia VB
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+4 Ksenia VB
показати весь коментар12.04.2023 16:55
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Будь ласка, зачекайте...
Приїхала нахабна морда зазирати у штатівський бюджет
Навіть живемо.
А ви сумніваєтесь ?
Зрадофил - это человек, который не способен из-за тупости или принципиально не желает видеть успехи страны, общества и любит только себя в Украине, а не Украину в себе.
Які його досягнення ?
Тоді навіщо відправляти до нашого найбільшого союзника абикого ?
Я розумію, що за посадою він прем'єр. Але хто він реально ? Як його сприймають ? Ви - як порожнєж місце. То чому ви думаєте що американці будуть щось з ним обговорювати. Серед усіх українців не знайшлось більш гідної людини ... Добре хоч Залужний є. Його поважають. І нам приємно, що він нас представляє.
Обговоримо всі ці питання з міністрами оборони, фінансів, торгівлі й транспорту США, керівництвом Світового банку, МВФ, USAID, ЄІБ та іншими. Джерело: https://censor.net/ua/p3411712
Але що може сказати ця істота, яка балотувалась від проросійського ZIK («Західна інформаційна корпорація») ?
Що він чесно виконав інструкції Москви ?
(tZeblog)