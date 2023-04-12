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Схему нелегального виїзду військовозобов’язаних за кордон викрито на Одещині, - прокуратура. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

В Одеській області правоохоронці викрили чергову схему нелегального виїзду чоловіків призовного віку за кордон.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Схему нелегального виїзду військовозобов’язаних за кордон викрито на Одещині, - прокуратура 01

За даними слідства, до її організації причетні кілька жителів Одещини. Вони оформляли фіктивні документи про зняття чоловіків призовного віку з військового обліку за станом здоров’я. Вартість вирішення "питання" – від 3000 до 3500 доларів.

Серед охочих скористатись такими "послугами" були і жителі Хмельницької області.

11 квітня у місті Одеса проведено комплекс слідчих дій. Під час передачі грошових коштів у сумі 3000 доларів затримано одного з фігурантів – одесита.

Схему нелегального виїзду військовозобов’язаних за кордон викрито на Одещині, - прокуратура 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ліквідовано три схеми ухилення від мобілізації: серед затриманих - голова військово-лікарської комісії та адвокат. Вартість "послуг" - від $3 тис., - СБУ. ФОТОрепортаж

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України та обрання запобіжного заходу.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+9
ну так бизнес по одесски ))) сначала быки на камеру хапают на улицах прохожих и разгоняют волну, а потом обыватели к дельцам бегут занести трешку бачей, все очевидно.
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12.04.2023 17:49
+8
Продажна влада приймає потрібні закони для ухилянтів а потім ці прогалини в законі використовує для збагачення. МНОГОХОДОВОЧКА ВІД ВЛАДИ.
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12.04.2023 17:54
+8
Вкотре беруть тих, хто бере $3000-3500 демпінгуючи на ринку послуги та надаючи можливість скористатися нею небагатим людям (останнє в очах влади є ще найбільшою проблемою, адже біднішим відведено роль тих, хто має воювати поки вона заробляє).
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12.04.2023 17:58
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Один із самих прибуткових бізнесів зараз видно, хтось проводить втікачаів котрих зараз дуже багато, і заробляє за один прохід декілька десятків тисяч дрларів.
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12.04.2023 17:46 Відповісти
Ти думаєш бізнес по переправі тільки в Одесі? І ним займається тільки влада? Купу ділків, підпільних контор,лікарів котрі роблять липові справки і ще багато схем як можна виїхати,були б гроші
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12.04.2023 17:57 Відповісти
так ясно що в долі, ділки з ними діляться тим що заробляють, нічого не змінилося навіть після війни, усі хто може заробляє усіма правдами і неправдами,корупція як була так і є, і люди використовують цю корупцію щоб також наживатися,а хтось використовуючи її спасає свою шкуру
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12.04.2023 18:19 Відповісти
Одного спіймають, а на тисячах зароблять.
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12.04.2023 18:28 Відповісти
ну так бизнес по одесски ))) сначала быки на камеру хапают на улицах прохожих и разгоняют волну, а потом обыватели к дельцам бегут занести трешку бачей, все очевидно.
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12.04.2023 17:49 Відповісти
Тіщенка с нігулевським с 200мільйонів баксів відмитими с міністерства екології там небуло
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12.04.2023 17:51 Відповісти
Этот барыга больше, чем на сраный жигуль 4-ку не наколядовал?
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12.04.2023 17:53 Відповісти
Може прикриття таке, типу дивіться, я бідний як церковна миша
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12.04.2023 18:24 Відповісти
Хто щас умный будет вообще бабло тратить. Стопудов, думал бабок подбить и потом самому за бугор дернуть с накопленным.
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12.04.2023 20:05 Відповісти
Всегда можно при малейшем шухере чкурнуть кущерями, и бросить это гнилое 200-долларовое ведро прямо на дороге, не жалко. Он еще и 150% на нем по доверенности ездил.
В Харькове до войны так все чуркo-нигрo-арабы делали - бухие попадут в ДТП, и в рассыпную подворотнями, все 10 человек. А бедняга, которому новую иномарку развалили, потом годами пытается добиться справедливости.
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12.04.2023 20:09 Відповісти
Продажна влада приймає потрібні закони для ухилянтів а потім ці прогалини в законі використовує для збагачення. МНОГОХОДОВОЧКА ВІД ВЛАДИ.
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12.04.2023 17:54 Відповісти
Точно. Усі затримані виявилися співробітниками Кабміну...
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12.04.2023 17:58 Відповісти
Этои законы приняты не сегодня, не вчера и даже не в 2022. Это началось 9 лет назад. Просто сейчас этого стало намного больше и наверное ставки чуть выросли.
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12.04.2023 18:08 Відповісти
всі зайняті.
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12.04.2023 17:57 Відповісти
Вкотре беруть тих, хто бере $3000-3500 демпінгуючи на ринку послуги та надаючи можливість скористатися нею небагатим людям (останнє в очах влади є ще найбільшою проблемою, адже біднішим відведено роль тих, хто має воювати поки вона заробляє).
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12.04.2023 17:58 Відповісти
Це нормальна ціна для інших регіонів, щоб зробити цілком офіційно, тільки в Одесі ці бариги деруть по чуткам 12-15.
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12.04.2023 20:12 Відповісти
Зазвичай, ті, хто успішно виїхав, говорять що вирішення питання без ризику ускладненнь від $5000 та вище (залежно від "даху").
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12.04.2023 20:26 Відповісти
Весна, зеленка побігуть полями/річками.
А взагалі бізнес краще ніж наркота та зброя.
Дякуючи зеленим потворам які громадян зробили кріпаками.
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12.04.2023 18:00 Відповісти
"Дякуючи зеленим потворам які громадян зробили кріпаками." --- які громадяни? це не громадяни, громадяни це ті хто за країну свою переживає,а не сидить на чемоданах і чекає коли б то уже відкрили кордони щоб втікти звідси до жінки під спідницю
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12.04.2023 18:02 Відповісти
Яка загальна користь з того "переживання"?Що воно вирішує?
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12.04.2023 18:07 Відповісти
Користь з переживання це ідинтифікатор того як людина зараз чи в майбутньому може бути корисною для України, той хто переживає,щось робить той насправді громадянин, а хто хоче пошвидше злиняти то відразу зрозуміло,що це за чудо, можна по такому принципу уже собі відмічати хто є хто, ця війна зірвала маски зі всіх, хто патріот, хто гівно котре тільки за свою сраку переживає, можна буде ідентифікувати по діях і словах багато кого
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12.04.2023 18:17 Відповісти
Угу, херсонські, одеські копи прям такі патріоти, першими 25го в Чернівцях опинились. Навіть зі звільненням від мобілізаціі. А тепер всіх інших разом з тцк кошмарять. Так переживають, бідолашні.
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12.04.2023 19:03 Відповісти
Тобто,конкретно-користі ніякої:власних *********** озброєнь від того не з'являється,розумних високоточних *********** теж.
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12.04.2023 19:10 Відповісти
так я з початку про користь ніяку і не писав, а про те що той хто за сраку свою думає не є громадянином, поняття громадянина вміщено в його громадянській позиції - у певному ставленні до різних суспільних явищ і процесів з урахуванням інтересів суспільства та держави, а коли людина сидить на чемоданах і рахує години коли б звалити в такий важкий час для своєї країни під спідницю до жінки то це не громадянин і близько, тут інші терміни будуть більш підходящі
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12.04.2023 20:45 Відповісти
На зміну релігії, прийшла у 20му сторіччі ідеологія, для маніпулювання масами, але вона не працює у 21му сторіччі.
Епоха совка давно минула, хоч її і намагаються відновити, і показала що то була суцільна брехня.
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13.04.2023 03:44 Відповісти
Світ людей та суспільство існує по раціональних законах,в якому патетика-то лише прикриття та завіса певної його частини,щоб приховати свої маніпуляції,та інтереси,тому для розумної людини,мислячої самостійно своє срака буде завжди ближче,чим жирні сраки умовних поворознюков,резнікових та зеленських.
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13.04.2023 16:40 Відповісти
Якщо кожен буде за свою сраку тільки думати то ніякого громадянського суспільства не буде і в результаті нормальної держави, для людей для котрих своя срака важливіша понад усе якраз вигідна така корупція яка була в Україні, можна вирішувати свої питання так як тобі треба,а не по закону, ось так і жили, тепер же ці люди котрі вели такий спосіб життя і які не змогли побудувати тут нормальне суспільство і країну думають тікати до людей котрі це змогли зробити, а для того щоб побудувати нормальну державу треба не тільки за свою сраку думати,а й могти чимось пожертвувати заради своєї держави і народу, нажаль у нас так думає дуже мало людей.
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13.04.2023 16:49 Відповісти
Нахіба ті індикатори. Я прямо кажу - користі від мене ви не дочекаєтеся.
Не тому, що Україну не люблю, а тому що вичерпав внутрішній кредит оптімізму, більше не хочу витрачати свій час, та час своїх дітей.
Відмітили хто я є, тепер я можу їхати? (гадаю, що куй там плавав)
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12.04.2023 20:34 Відповісти
Забув сказати - вичерпав його ще у 2019-му, щоб не писали, що я "стомився від війни" на дивані.
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12.04.2023 20:38 Відповісти
Бажання рабів жити, можна зрозуміти,особисто я приїхав у зворотному напрямку.
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12.04.2023 18:12 Відповісти
Нещодавно Суспільне розповідало, як одеські воєнкоми на кордоні затримують чоловіків, які у системі Шлях. У поліціїї кажуть за десятки випадків, коли відразу везуть до ТЦК, там тримають до ВЛК і до армії. Адвокат звернулась у інстанції, обіцяли розібратись. Одеса попереду всіх.
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12.04.2023 18:28 Відповісти
А таке питання : А що ви маю наувазі владу будите робити з тима чоловіками які вже втікли, я беру тих хто просто втік і тих хто "законно виїхав" там хабар митникам-прикордон, хворі батьки "інваліди" які повернулись відразу а опікун зник на просторах світу. Які покарання будуть їм, чи так все через сраку як і все в цій державі, бідним-дурним війна та злидні, а вибраним світу цього і надалі все шитокрито ?
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12.04.2023 18:31 Відповісти
Намає закону по забороні виїзду, нічого не буде. Можуть составити протокол на кордоні та виправити до суду, адвокат розвалить справу вщент.
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12.04.2023 18:45 Відповісти
Можу сказати з гарантією. Нічого тим хто втік не буде. Бо вони у гарній компанії кумів, сватів, братів наших "елітаріїв". Та й законних підстав щодопереслідування таких громадян немає.
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12.04.2023 18:50 Відповісти
Буде адмінка та смішний штраф до 8500 та й все.
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12.04.2023 20:40 Відповісти
Мій світ розділився. Моє відчуття, що ми маємо дві України. Одна - має гарну каву вранці, ресторани увечері, добрі авто і дискусії в Facebook про те, як зарплатня для чиновників в 67 тис. гривень стимулюватиме їх брати хабарі в час війни", - пише Сюмар.

"Інша Україна важко переживає дощі, бо в окопах мокро і брудно. Там проблема - як вивезти поранених, бо колісна техніка пройти не може, а гусеничної броні вкрай мало… І тому поранені просто приречено помирають… Вона щодня ховає своїх синів, батьків, чоловіків і дружин та мам… Ця Україна - як одна велика рана. Ця моя Україна ридає над відео, в якому полоненому українському захиснику російські кати відрізають голову… А інша запекло свариться про те, чи достойні підрозділи на відновленні отримувати 30 тис. премії. В той час як в тих підрозділах залишилося вже так мало тих самих свідомих і активних добровольців, що пішли в перші дні і про яких точно можна сказати - пасіонарний генофонд нації… щоб ви усвідомили цифру - коли я написала що їх лишилося 15-20%, Ігор Луценко, що пройшов так багато доріг цієї війни, написав: "За моїми відчуттями - значно менше"…", - зауважує нардепка від "ЄС".

І додає, що в цей час інша Україна виказує свою "повагу" людям зі зброєю блокуванням премії в 30 тисяч.
"Як там спиться, Володимир Цабаль? Без жахів війни? Його Україна дивиться марафон, бо там вєщают про "швидку і неминучу" перемогу. І не особливо розчаровують кількістю втрат і жахами цієї війни. Там можна бути "раціональними". Можна ще подискутувати, а чому "кто то запрєщаєт мнє на русском гаваріть". Можна навіть постійно казати, що "воювати мають ті, хто вміє, тому не я". І що все решта - то "популізм". А в моїй Україні сотні хлопців без ніг не можуть вже більше ніж пів року отримати протези… Ті, хто їх отримали, місяцями вчаться на них ходити. Тут так багато людей, які після важких контузій отримують аж … 750 грн, бо списані своїми підрозділами, але не демобілізовані…", - розповідає Сюмар.

Нардеп говорить, що практично всі самотужки щось пробують зробити зі своїми ПТСР, але без професійних психологів і необхідних ліків це майже неможливо зробити. Тому ПТСРи поглиблюються.

"(Військові - ред.) тут чекають на демобілізацію за якийсь час, але знають, що її не буде. Хоч здорових вже практично і не лишилося. Тут неймовірно вдячні волонтерам, а волонтери щасливі, якщо вдається знайти замовлене, бо це такий важливий внесок… Я не знаю, як об'єднати ці дві країни. Але як мінімум одна країна має чесними очима подивитися на іншу: на всі жахи цієї війни. І бодай приміряти їх на себе - як воно там, під постійними обстрілами, в окопах, коли навпроти тебе приречені бандюки вагнерівці, їхні танки, а над тобою їх безпілотники. Це треба, аби оцінити внесок тих, що там вже багато місяців. І зрозуміти: він не вимірюється ні 100 тисячами бойових, ні 30 тисячами на відновленні. Бо на те відновлення зі знайомого мені батальйону з 800 людей після Бахмуту пішли 200…", - повідомила Сюмар.

Нардеп наголошує на неприпустимості зневажливого ставлення до військових.
"Так що рано ми, дорога моя Україно, почали зневажати армію. Зневажати людей, що щодня ризикують і втрачають свої життя. Ніяк інакше я постанову Цабаля і всі ці дискусії я назвати не можу, вибачте…", - написала Сюмар.
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12.04.2023 18:54 Відповісти
да снимите уже эти ограничения, кто не хочет воевать то не будет и его не заставить. а кто идет защищать неньку то ему похер открыты границы или закрыты. нужно мотивировать людей высоким денежным довольствием. все чиновники могут год пожить и на минималку а их з.п военным НА ПЕРЕДКЕ (а не тем что в военкоматах и блокпостах в глубоком тылу)
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12.04.2023 19:21 Відповісти
Мало того 60+ тысяч вооруженных до зубов, обученных вояк охраняют границу с ЕС, точнее ловят уклонистов
Это готовая гвардия наступу!
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12.04.2023 19:23 Відповісти
Плюс 300 тис МВС.
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12.04.2023 19:31 Відповісти
а сколько ментов, прокуроров, охранных агенств и прочих контор где люди умеют пользоваться оружием. а те кто не хочет или не умеет пользоваться должны работать в 2 смены, платить налоги и по возможности донатить. но зеленая власть оказалась даже тупее овоща
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12.04.2023 19:33 Відповісти
€3000 чистими ти не заробиш у жодній країні ЄС. Якої тобі ще грошової мотивації не вистачає?
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12.04.2023 20:35 Відповісти
Якась маячня, якщо я тут заробляю $10К, наприклад, **** в мене більше 3К євро не буде?
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12.04.2023 20:41 Відповісти
10к хіба що на рік. без знання мов (місцевої чи англійської), не маючи високо затребуваної спеціальності з досвідом роботи, дорога до нормальних зп - закрита. Ти ж не забувай про податки.
Ну і зп 10к чистими - у одиниць. І якби ти був таким спецом, то не писав би таку маячню.
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12.04.2023 20:53 Відповісти
Коротко про себе - чверть століття стажу в ІТ, рівень англійської десь між B2 та С1.
Чого я ще тут сиджу? Просто конців нема.
Ще питання є?
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12.04.2023 20:56 Відповісти
Ну не буде в Польщі 10К чистими, буде 10 - 3.2 = 6.8, це те ж далеко не 3000.
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12.04.2023 21:01 Відповісти
Я казав про чувака, який ніхєра не вміє.

А на 10-ку чистими можна по-царськи жити і в Україні, нахєра та польща при пройопах 3500 євро на місяць?
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12.04.2023 21:18 Відповісти
"По-царськи" - під ракетами та мопедами, не виходячі далі свого району, щоб бандюки з ТЦК не заломали та не кинули до буса?
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12.04.2023 21:26 Відповісти
***, ти якийсь лох.
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12.04.2023 21:47 Відповісти
Я просто асоціальний тип усе життя, як більшість айтівців - вмію заробляти, вмію прийти в дорогий магаз та через губу щось замовити, розрахуватися карткою та піти. А ось із людьми спілкуватися не вмію, та й де мені потрібні знайомства знайти, якщо ми знаходимося у різних реальностях.
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12.04.2023 21:53 Відповісти
Хай -32%, але в безпеці, та як вільна людина.
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12.04.2023 21:30 Відповісти
и кто это так зарабатывает?)))) разве что залужный.
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13.04.2023 07:27 Відповісти
***. Не выдержал дерьмак конкуренции одесситов. Не смог чесно конкурировать по отправке ********* через границу. А долю в таком потоке бабла имеет солнцеликий пианист. Вот и обиделся обиженный.
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12.04.2023 22:04 Відповісти
 
 