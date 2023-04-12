Схему нелегального виїзду військовозобов’язаних за кордон викрито на Одещині, - прокуратура. ФОТО

В Одеській області правоохоронці викрили чергову схему нелегального виїзду чоловіків призовного віку за кордон.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, до її організації причетні кілька жителів Одещини. Вони оформляли фіктивні документи про зняття чоловіків призовного віку з військового обліку за станом здоров’я. Вартість вирішення "питання" – від 3000 до 3500 доларів.

Серед охочих скористатись такими "послугами" були і жителі Хмельницької області.

11 квітня у місті Одеса проведено комплекс слідчих дій. Під час передачі грошових коштів у сумі 3000 доларів затримано одного з фігурантів – одесита.

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Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України та обрання запобіжного заходу.