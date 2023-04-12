Схему нелегального виїзду військовозобов’язаних за кордон викрито на Одещині, - прокуратура. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
В Одеській області правоохоронці викрили чергову схему нелегального виїзду чоловіків призовного віку за кордон.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
За даними слідства, до її організації причетні кілька жителів Одещини. Вони оформляли фіктивні документи про зняття чоловіків призовного віку з військового обліку за станом здоров’я. Вартість вирішення "питання" – від 3000 до 3500 доларів.
Серед охочих скористатись такими "послугами" були і жителі Хмельницької області.
11 квітня у місті Одеса проведено комплекс слідчих дій. Під час передачі грошових коштів у сумі 3000 доларів затримано одного з фігурантів – одесита.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України та обрання запобіжного заходу.
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В Харькове до войны так все чуркo-нигрo-арабы делали - бухие попадут в ДТП, и в рассыпную подворотнями, все 10 человек. А бедняга, которому новую иномарку развалили, потом годами пытается добиться справедливости.
А взагалі бізнес краще ніж наркота та зброя.
Дякуючи зеленим потворам які громадян зробили кріпаками.
Епоха совка давно минула, хоч її і намагаються відновити, і показала що то була суцільна брехня.
Не тому, що Україну не люблю, а тому що вичерпав внутрішній кредит оптімізму, більше не хочу витрачати свій час, та час своїх дітей.
Відмітили хто я є, тепер я можу їхати? (гадаю, що куй там плавав)
"Інша Україна важко переживає дощі, бо в окопах мокро і брудно. Там проблема - як вивезти поранених, бо колісна техніка пройти не може, а гусеничної броні вкрай мало… І тому поранені просто приречено помирають… Вона щодня ховає своїх синів, батьків, чоловіків і дружин та мам… Ця Україна - як одна велика рана. Ця моя Україна ридає над відео, в якому полоненому українському захиснику російські кати відрізають голову… А інша запекло свариться про те, чи достойні підрозділи на відновленні отримувати 30 тис. премії. В той час як в тих підрозділах залишилося вже так мало тих самих свідомих і активних добровольців, що пішли в перші дні і про яких точно можна сказати - пасіонарний генофонд нації… щоб ви усвідомили цифру - коли я написала що їх лишилося 15-20%, Ігор Луценко, що пройшов так багато доріг цієї війни, написав: "За моїми відчуттями - значно менше"…", - зауважує нардепка від "ЄС".
І додає, що в цей час інша Україна виказує свою "повагу" людям зі зброєю блокуванням премії в 30 тисяч.
"Як там спиться, Володимир Цабаль? Без жахів війни? Його Україна дивиться марафон, бо там вєщают про "швидку і неминучу" перемогу. І не особливо розчаровують кількістю втрат і жахами цієї війни. Там можна бути "раціональними". Можна ще подискутувати, а чому "кто то запрєщаєт мнє на русском гаваріть". Можна навіть постійно казати, що "воювати мають ті, хто вміє, тому не я". І що все решта - то "популізм". А в моїй Україні сотні хлопців без ніг не можуть вже більше ніж пів року отримати протези… Ті, хто їх отримали, місяцями вчаться на них ходити. Тут так багато людей, які після важких контузій отримують аж … 750 грн, бо списані своїми підрозділами, але не демобілізовані…", - розповідає Сюмар.
Нардеп говорить, що практично всі самотужки щось пробують зробити зі своїми ПТСР, але без професійних психологів і необхідних ліків це майже неможливо зробити. Тому ПТСРи поглиблюються.
"(Військові - ред.) тут чекають на демобілізацію за якийсь час, але знають, що її не буде. Хоч здорових вже практично і не лишилося. Тут неймовірно вдячні волонтерам, а волонтери щасливі, якщо вдається знайти замовлене, бо це такий важливий внесок… Я не знаю, як об'єднати ці дві країни. Але як мінімум одна країна має чесними очима подивитися на іншу: на всі жахи цієї війни. І бодай приміряти їх на себе - як воно там, під постійними обстрілами, в окопах, коли навпроти тебе приречені бандюки вагнерівці, їхні танки, а над тобою їх безпілотники. Це треба, аби оцінити внесок тих, що там вже багато місяців. І зрозуміти: він не вимірюється ні 100 тисячами бойових, ні 30 тисячами на відновленні. Бо на те відновлення зі знайомого мені батальйону з 800 людей після Бахмуту пішли 200…", - повідомила Сюмар.
Нардеп наголошує на неприпустимості зневажливого ставлення до військових.
"Так що рано ми, дорога моя Україно, почали зневажати армію. Зневажати людей, що щодня ризикують і втрачають свої життя. Ніяк інакше я постанову Цабаля і всі ці дискусії я назвати не можу, вибачте…", - написала Сюмар.
Это готовая гвардия наступу!
Ну і зп 10к чистими - у одиниць. І якби ти був таким спецом, то не писав би таку маячню.
Чого я ще тут сиджу? Просто конців нема.
Ще питання є?
А на 10-ку чистими можна по-царськи жити і в Україні, нахєра та польща при пройопах 3500 євро на місяць?