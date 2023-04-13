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Коригував атаки "шахедів" по Одесі: СБУ затримала ворожого інформатора. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

СБУ на Одещині затримала чоловіка, який поширював інформацію про місця розташування підрозділів Сил оборони і стратегічно важливих об’єктів оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Саме за його координатами окупанти здійснили один з ударів іранськими дронами "Shahed" по території обласного центру. За даними слідства, поплічником окупантів виявився радіомеханік одного з одеських заводів військово-промислового комплексу", - йдеться в повідомленні.

В СБУ зазначили, що чоловік поширював у створеній ним в месенджері "Telegram" групі, учасники якої були переважно росіяни, інформацію про місця розташування на оборонному підприємстві та поряд з ним підрозділів Сил оборони та їх озброєння. Крім того, інформатор "зливав" дані щодо виконання підприємством оборонних замовлень.

"Встановлено, що після російських повітряних атак фігурант фіксував та поширював у власній групі наслідки "прильотів" із деталізацією ступенів ураження атакованих обʼєктів. Ці дані ворог міг використати для здійснення повторних та підготовки нових ударів дронами-камікадзе по українському місту", - додали в Службі безпеки.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань).

Йому обрано запобіжний захід ˗ тримання під вартою. Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

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Коригував атаки шахедів по Одесі: СБУ затримала ворожого інформатора 01
Коригував атаки шахедів по Одесі: СБУ затримала ворожого інформатора 02
Коригував атаки шахедів по Одесі: СБУ затримала ворожого інформатора 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+26
Чергова савкова смердюча відрижка...
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13.04.2023 10:09
+9
Таких треба (як мінімум) стерилізувати, щоб ні размноживали таких же дегегнератів, і не псували повітря.
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13.04.2023 10:12
+8
Цікаво, що у всіх цих "рожьонних в СССР" після його розпаду "родина" асоціюється обов`язково з росією, хоча СРСР формально був адміністративним об`єднанням окремих національних республік, і офіційно ніде не казали, що увесь СРСР то є територія росії, російська РФСР була окремою одиницею в його складі.
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13.04.2023 10:24
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Чергова савкова смердюча відрижка...
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13.04.2023 10:09 Відповісти
Таких треба (як мінімум) стерилізувати, щоб ні размноживали таких же дегегнератів, і не псували повітря.
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13.04.2023 10:12 Відповісти
на бутылку и в пидросию, совок херов.
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13.04.2023 10:14 Відповісти
в канаву
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13.04.2023 10:25 Відповісти
Нет таких надо вешать В Англии предателей во времена всех войн вешали! Из-за них погибают мирные граждане , дети ! Пусть ЗДОХНИТЕ МРАЗЬ-УБИЙЦА
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13.04.2023 10:47 Відповісти
Сдохнет , как и все гниды , кроты и продажные паскуды за 30 сребрянников
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13.04.2023 10:48 Відповісти
Так і зеля такий - їздив в Омані міни знімав. З його команди це чмо зелене.
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13.04.2023 10:19 Відповісти
Скільки ж цієї колоборанської паскуди розвелось? кожен день затримують а вони все є ,добре пристосувались під час Баканова.
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13.04.2023 10:19 Відповісти
tomu 6o nepugani, vony ne bojt´sja dopomagaty vorogu ta sprujaty vbyvtvam ukrainziv 😡
jakby davaly stratu za zradu, vony b takogo ne robyly
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13.04.2023 11:12 Відповісти
тому що вони совки, а совок далi кнопочки Телеграма не вивче софт
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15.04.2023 02:46 Відповісти
Максимум що йому світить, орден,,Неля Штепа "", вибачення, поруки, особисті зобов'язаня!!
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13.04.2023 10:22 Відповісти
Одеса? ну а як жеж..Одеса. повезло що не захопили,ми б побачили на власні очі скільки там мерзоти.
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13.04.2023 10:22 Відповісти
І ковбаску по 2-20 ще не висрало ,дно упороте
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13.04.2023 10:23 Відповісти
Якщо суд не осудить на довічне ув'язнення цього виродка, то і сам суд потрібно буде судити за законами військового часу!!!
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13.04.2023 10:23 Відповісти
Цікаво, що у всіх цих "рожьонних в СССР" після його розпаду "родина" асоціюється обов`язково з росією, хоча СРСР формально був адміністративним об`єднанням окремих національних республік, і офіційно ніде не казали, що увесь СРСР то є територія росії, російська РФСР була окремою одиницею в його складі.
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13.04.2023 10:24 Відповісти
орієнтуються на ООН де рашу визнали чомусь правонаступницею..яка навідть до ООН не вступила
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13.04.2023 10:26 Відповісти
А текст гімна СССР знаетє?
Союз нерушимый республик свободных
сплотила на веки - великая Русь......

Мають на увазі що Русь це росія
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13.04.2023 10:42 Відповісти
Союз - то не фізичне злиття. Союзи можуть утворюватись і розпадатись, "республики свободные" же (чи "ви нє понімаєтє, ето другоє"?). Але росія, через такі ось маніпуляції, як з гімном, вбивала всім в голови, що вона є головною і єдиною в цьому "союзі", всі інші - то якісь незрозумілі додатки, без росії неповноцінні та нежиттєздатні. Русь (тобто росія) всьому голова. Ну і природно це перетворювалось з часом на знак рівності між СРСР (союзом) і росією (часткою союзу), яка, доречі, неж не є монолітом з адміністративної точки зору.
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13.04.2023 10:51 Відповісти
Ну і що далі?! Затримали. Або відпустять, або буде термін смішний, присудять пару років в кращому випадку. ПОТРІБНІ ЖОРСТКІ ЗАКОНИ ЩОДО КОРИГУВАЛЬНИКІВ, ЗРАДНИКІВ І СУДИ ВІДПОВІДНО ВОЄННОГО ЧАСУ. А ВЕРХОВНА РАДА ЖИВЕ СВОЇМ КОРУПЦІЙНИМ ЖИТТЯМ, НІБИ ВІЙНИ НЕМАЄ, СУДІ ТОЛЕРАНТНІ ДО ТАКИХ ОСІБ. ОТЖЕ МАЄМ ТЕ ЩО МАЄМО. Коригувальники ростуть"як гриби після дощу", патріоти гинуть а влада БЕЗДІЯЛЬНА.
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13.04.2023 10:24 Відповісти
Суды ,под портновым-Татаровым , а в Одессе под ********* -Кидаловым ! СУДЬИ ОСОБАЯ АСТА , КАК И РАШИСТСКИЕ ПУЗАТЫЕ ВОЛОСАТЫЕ МЕРЗСКИЕ ПОПЫ
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13.04.2023 10:52 Відповісти
Таких ідейних треба відразу на концерт Кобздона.
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13.04.2023 10:43 Відповісти
на палю любителя свинопидаров........................вот же сучище....................................
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13.04.2023 10:49 Відповісти
Не розумію - що спільного між СРСР і кацапстаном путлера та ротенберга. Якщо не визнаєш Україну, ну так їдь собі в іншу країну.
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13.04.2023 10:49 Відповісти
На шкуродерню гадину.
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13.04.2023 10:56 Відповісти
Очередной, тоскующий по трупу истории идиот.
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13.04.2023 16:54 Відповісти
 
 