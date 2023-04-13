Минулої доби окупанти атакували 10 населених пунктів Донецької області. ФОТОрепортаж

Під ворожим вогнем перебували міста Авдіївка, Курахове, Слов’янськ, смт Велика Новосілка, Курахівка, Очеретине, села Берестки, Карлівка, Роздолівка, Хромове.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Донецької області.

"Рашисти застосували проти мирного населення ЗРК "С-300", РСЗВ "Ураган", артилерію, міномети, танки. Зруйновано та пошкоджено 23 цивільних об’єкти – 18 житлових будинків, школу, магазин, гараж, автомобілі", - йдеться в повідомленні.

У Слов'янську двома ракетами С-300 зруйновано та пошкоджено 4 багатоквартирних і 3 приватних будинки, об’єкт соціальної інфраструктури, автівки..

З "Ураганів" ворог накрив Курахівку. Руйнувань зазнали багатоквартирний будинок і 4 приватні оселі. Травмовано людину.

Внаслідок артилерійських обстрілів є загиблий та поранений в Очеретиному.





















