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Дніпро (302) Київ (13851) Київська область (3133) підтоплення (186)

Річка Дніпро може підтопити ділянки на Київщині, - гідрометцентр. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини

Рівень води в Дніпрі у Києві та Бориспільському районі може досягти відміток затоплення. Це відбувається через пропуск весняного водопілля через Київську ГЕС.

Про небезпеку повідомили в Українському гідрометцентрі, інформує Цензор.НЕТ. Там оголосили жовтий рівень небезпеки.

Гідроенергетики розповіли, що цілодобово спостерігають за обстановкою. А ГЕС на Дніпрі та Дністрі здійснюють контрольовані скиди для уникнення підтоплень.

"Подібне явище відбувається раз на десять років. Так, весна 2013 року також відзначалась високою водністю", - цитує слова представника Укргідроенерго "Вечірній Київ".

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В київських телеграм-каналах пишуть, що Дніпро трохи вийшов з берегів. Та публікують фото підтопленої набережної, на якій зазвичай сидять рибалки та гуляють кияни.

Річка Дніпро може підтопити ділянки на Київщині, - гідрометцентр 01

Річка Дніпро може підтопити ділянки на Київщині, - гідрометцентр 02

Автор: Ольга Лузан
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Чим вищий рівень води в річках на півночі України і чим довше водопілля протримається - тим менша небезпека удару через білоруський кордон Та й ДРГ з "нелегалами" менше шастатимуть
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13.04.2023 14:17 Відповісти
Хіба ця зима була такою сніжною? Бувало й сніжніше, але такого рівня Дніпра щось не пригадаю.
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13.04.2023 15:22 Відповісти
 
 