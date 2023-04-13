Річка Дніпро може підтопити ділянки на Київщині, - гідрометцентр. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини
Рівень води в Дніпрі у Києві та Бориспільському районі може досягти відміток затоплення. Це відбувається через пропуск весняного водопілля через Київську ГЕС.
Про небезпеку повідомили в Українському гідрометцентрі, інформує Цензор.НЕТ. Там оголосили жовтий рівень небезпеки.
Гідроенергетики розповіли, що цілодобово спостерігають за обстановкою. А ГЕС на Дніпрі та Дністрі здійснюють контрольовані скиди для уникнення підтоплень.
"Подібне явище відбувається раз на десять років. Так, весна 2013 року також відзначалась високою водністю", - цитує слова представника Укргідроенерго "Вечірній Київ".
В київських телеграм-каналах пишуть, що Дніпро трохи вийшов з берегів. Та публікують фото підтопленої набережної, на якій зазвичай сидять рибалки та гуляють кияни.
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