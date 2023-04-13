На Харківщині ексгумували чергову жертву російських військових. ФОТО

У Куп’янському району правоохоронці ексгумували труп чоловіка, який загинув внаслідок артобстрілу у вересні минулого року

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

"13 квітня 2023 року в ході огляду лісової посадки в с. Подоли Куп’янського району ексгумовано труп чоловіка. За даними слідства, 81-річний чоловік загинув внаслідок артобстрілу з боку ЗС РФ 27 вересня минулого року", - йдеться в повідомленні.

Наразі труп направлено на експертизу для встановлення причини смерті та проведення необхідних експертиз.

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