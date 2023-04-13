На Харківщині ексгумували чергову жертву російських військових. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Куп’янському району правоохоронці ексгумували труп чоловіка, який загинув внаслідок артобстрілу у вересні минулого року
Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.
"13 квітня 2023 року в ході огляду лісової посадки в с. Подоли Куп’янського району ексгумовано труп чоловіка. За даними слідства, 81-річний чоловік загинув внаслідок артобстрілу з боку ЗС РФ 27 вересня минулого року", - йдеться в повідомленні.
Наразі труп направлено на експертизу для встановлення причини смерті та проведення необхідних експертиз.
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Хоча Невзоров завжди говорить шо продажний і мерзотник, так що видно Єрмак заплатив за такий комплімент.
А тисячі вбитих, шо повірили в шашлички на день Обіду, то Зелю не перекошують?
Хоч би вибачився і, як Бутусов сказав - вна суді це може зафіксують шоб виправдати(від себе = це треба шоб Зелю взагалі визнали дурачком і віддали на лікування за всіх цих Биканових і наумових з демченками)
Чому Алах не покарає всіх злих? Мало молимось видно, оце й усе!!
якщо допустимо пуйло знищить Київ то = "маловірили"
а якщо пуйло завтра здохне, то = "бохпамох"
безпрограшно. саме тому зневажаю віропітеків і заздрю попАм - перші завжди знають чому вони бидло, другі - завжди стрижуть бабло з перших і знають шо сказати першим за то шо чому вони бидло))