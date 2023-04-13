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На Харківщині ексгумували чергову жертву російських військових. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Куп’янському району правоохоронці ексгумували труп чоловіка, який загинув внаслідок артобстрілу у вересні минулого року

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ

"13 квітня 2023 року в ході огляду лісової посадки в с. Подоли Куп’янського району ексгумовано труп чоловіка. За даними слідства, 81-річний чоловік загинув внаслідок артобстрілу з боку ЗС РФ 27 вересня минулого року", - йдеться в повідомленні.

Наразі труп направлено на експертизу для встановлення причини смерті та проведення необхідних експертиз.

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На Харківщині ексгумували чергову жертву російських військових 01
На Харківщині ексгумували чергову жертву російських військових 02

Автор: Марина Макєєва
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13.04.2023 14:28 Відповісти
Невзоров висрав шо Зеля побувала в підвалі і вийшла з "перекошеним і блєдним ліцом"(ага, а веселий ржач одразу після хвилини мовчання, коли Сунак приїжджав - то Зеля через 5 хвилин вже кривлявся і демонстрував на телефоні гостю мемчики) = "Зеля суперпотріотик".
Хоча Невзоров завжди говорить шо продажний і мерзотник, так що видно Єрмак заплатив за такий комплімент.
А тисячі вбитих, шо повірили в шашлички на день Обіду, то Зелю не перекошують?
Хоч би вибачився і, як Бутусов сказав - вна суді це може зафіксують шоб виправдати(від себе = це треба шоб Зелю взагалі визнали дурачком і віддали на лікування за всіх цих Биканових і наумових з демченками)
Чому Алах не покарає всіх злих? Мало молимось видно, оце й усе!!
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13.04.2023 14:28 Відповісти
В тому й річ, що блін для отримання прав на керування ТЗ потрібні довідки від психіатра та нарколога, а для керування багатомільйонною країною - ні. Там ж одні зелені нарки, в яких вже психіка нафіг схиблена. Ото щвс вони таке творять, а потім довідки про неосудність принесуть..ці чорти ж гірше за російських, бо знищують свій народ, а мокші чужий.
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13.04.2023 14:37 Відповісти
ну в принципі, у нас багато "віруючих", так вони мають радІти - типу їхній Боб - так їх "випробовує".
якщо допустимо пуйло знищить Київ то = "маловірили"
а якщо пуйло завтра здохне, то = "бохпамох"
безпрограшно. саме тому зневажаю віропітеків і заздрю попАм - перші завжди знають чому вони бидло, другі - завжди стрижуть бабло з перших і знають шо сказати першим за то шо чому вони бидло))
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13.04.2023 14:52 Відповісти
 
 