СБУ виявила два схрони російських загарбників на прикордонні Чернігівщини. ФОТОрепортаж

У ході контрдиверсійних заходів у прикордонних районах СБУ виявила ще два схрони з російськими боєприпасами. Їх окупанти приховали під час втечі від контрнаступу ЗСУ минулого року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

У покинутій будівлі поблизу одного з військових об’єктів співробітники СБУ виявили 21 артилерійський снаряд калібру 30 мм, бойові гранати та 800 набоїв до стрілецької зброї.

У нежитловому приміщенні поруч із зерносховищем був знайдений ще один замаскований ворожий тайник.Зі схрону вилучили два постріли до реактивних протитанкових гранатометів та пороховий заряд до них, набої калібру 7,62 мм.







