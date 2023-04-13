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СБУ (10055) Чернігівщина (1313)

СБУ виявила два схрони російських загарбників на прикордонні Чернігівщини. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Авто Війна в Україні

У ході контрдиверсійних заходів у прикордонних районах СБУ виявила ще два схрони з російськими боєприпасами. Їх окупанти приховали під час втечі від контрнаступу ЗСУ минулого року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

У покинутій будівлі поблизу одного з військових об’єктів співробітники СБУ виявили  21 артилерійський снаряд калібру 30 мм, бойові гранати та 800 набоїв до стрілецької зброї.

СБУ виявила два схрони російських загарбників на прикордонні Чернігівщини 01

У нежитловому приміщенні поруч із зерносховищем був знайдений ще один замаскований ворожий тайник.Зі схрону вилучили два постріли до реактивних протитанкових гранатометів та пороховий заряд до них, набої калібру 7,62 мм.


СБУ виявила два схрони російських загарбників на прикордонні Чернігівщини 02
СБУ виявила два схрони російських загарбників на прикордонні Чернігівщини 03
СБУ виявила два схрони російських загарбників на прикордонні Чернігівщини 04

Автор: Марина Макєєва
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Та просто удрали, а патроны забыли. У нас (на Харьковщине) так 2 "Урала" бросили в поселке.А шо по лесам и посадкам так это вообще.
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13.04.2023 21:32 Відповісти
малувато буФет.
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13.04.2023 17:01 Відповісти
Судячи з набору *********** - ніякі то не "ДРГ", а пацанва місцева Батьки знайшли зібрані ними "заготівлі" і "від гріха подалі" - викинули А може ще самі і прикордонникам сказали, де воно лежить
Бо якщо можна повірить, що ДРГ носить РПГ-7 (замість "Мухи") то для використання 30-мм снарядів треба БМП А хто коли бачив, щоб ДРГ на БМП їздили в тилу ворога?
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13.04.2023 18:11 Відповісти
як це хто бачив?
арестович
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13.04.2023 18:58 Відповісти
........
Я не військовий ...Давно вже на пенсії то мені здається , що це підлітки
..
підібрали десь залишки втраченого вантажу і заховали " про запас"
...
щоби пізніше на новий рік чи ще до якоїсь нагоди кинути у вогнище що б
..
то гарно гахнуло...
..
Що ви робите із мухи слона..? Яка в задниці ДРГ ? Кому то потрібно ?
...
Оцими своїми псевдо досягненнями шкодити власній репутації..
..
І стидно і гидко..
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13.04.2023 19:45 Відповісти
 
 