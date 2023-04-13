СБУ виявила два схрони російських загарбників на прикордонні Чернігівщини. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Авто Війна в Україні
У ході контрдиверсійних заходів у прикордонних районах СБУ виявила ще два схрони з російськими боєприпасами. Їх окупанти приховали під час втечі від контрнаступу ЗСУ минулого року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.
У покинутій будівлі поблизу одного з військових об’єктів співробітники СБУ виявили 21 артилерійський снаряд калібру 30 мм, бойові гранати та 800 набоїв до стрілецької зброї.
У нежитловому приміщенні поруч із зерносховищем був знайдений ще один замаскований ворожий тайник.Зі схрону вилучили два постріли до реактивних протитанкових гранатометів та пороховий заряд до них, набої калібру 7,62 мм.
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Будь ласка, зачекайте...
Бо якщо можна повірить, що ДРГ носить РПГ-7 (замість "Мухи") то для використання 30-мм снарядів треба БМП А хто коли бачив, щоб ДРГ на БМП їздили в тилу ворога?
арестович
Я не військовий ...Давно вже на пенсії то мені здається , що це підлітки
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підібрали десь залишки втраченого вантажу і заховали " про запас"
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щоби пізніше на новий рік чи ще до якоїсь нагоди кинути у вогнище що б
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то гарно гахнуло...
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Що ви робите із мухи слона..? Яка в задниці ДРГ ? Кому то потрібно ?
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Оцими своїми псевдо досягненнями шкодити власній репутації..
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І стидно і гидко..