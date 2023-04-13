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Наслідки ворожих обстрілів Запорізької області. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

За добу російські війська завдали 61 удару з різних видів озброєння. Проти мирного населення армія РФ використала авіаційні ракети, БПЛА, реактивні системи залпового вогню, артилерію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Запорізької області.

12 квітня ворог обстріляв авіаційними ракетами Верхню Терсу, Гірке та Святопетрівку, що на Пологівщині. Застосовували 13 ворожих БПЛА по Гуляйполю, селах Чарівне, Кам’янське та Степове. З реактивних систем залпового вогню вдарили по Преображенці. Також зафіксовані 44 влучання артилерійських снарядів у Гуляйполі, Оріхові, Залізничному, Малій Токмачці, Ольгівському, Новоандріївці, Новоданилівці, Малинівці, Затишші, Полтавці, Гуляйпільському, Староукраїнці та Кам’янському.

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Впродовж доби російські війська активно обстрілювали територію Оріхівщини. Постраждала житлова інфраструктура у районному центрі та довколишніх селах.

Також під вогнем окупантів вкотре опинилися жителі Гуляйполя. Поліцейські задокументували наслідки влучань.

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Автор: Марина Макєєва
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ось вони наслідки зволікань зі снарядами, та наша безпринципність у їх зберіганні та виробництві...
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13.04.2023 15:50 Відповісти
Нічого кацап не допоможе - весна прийшла!
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13.04.2023 15:52 Відповісти
шо ти хотів цим сказати?
плакати, чи шо болото?
я от хз, що тут нормального?
нірки чмобіків водою залиє і вони не будуть завивати(опечатка - запивати) "воздухом", а прямо зпід себе?
ну реально, шо ти взагалі радий, з чого?
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13.04.2023 16:22 Відповісти
 
 