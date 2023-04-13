Наслідки ворожих обстрілів Запорізької області. ФОТОрепортаж

За добу російські війська завдали 61 удару з різних видів озброєння. Проти мирного населення армія РФ використала авіаційні ракети, БПЛА, реактивні системи залпового вогню, артилерію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Запорізької області.

12 квітня ворог обстріляв авіаційними ракетами Верхню Терсу, Гірке та Святопетрівку, що на Пологівщині. Застосовували 13 ворожих БПЛА по Гуляйполю, селах Чарівне, Кам’янське та Степове. З реактивних систем залпового вогню вдарили по Преображенці. Також зафіксовані 44 влучання артилерійських снарядів у Гуляйполі, Оріхові, Залізничному, Малій Токмачці, Ольгівському, Новоандріївці, Новоданилівці, Малинівці, Затишші, Полтавці, Гуляйпільському, Староукраїнці та Кам’янському.

Впродовж доби російські війська активно обстрілювали територію Оріхівщини. Постраждала житлова інфраструктура у районному центрі та довколишніх селах.

Також під вогнем окупантів вкотре опинилися жителі Гуляйполя. Поліцейські задокументували наслідки влучань.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військові РФ завдали 3 авіаудари по приватному сектору, багатоповерхівках та фабриці в Оріхові, - ОВА











