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благодійність (437) допомога (5105) Юсупова (163)

Багато запитів про допомогу від підрозділів. Зараз треба викупити квадрокоптери, тепловізори та приціли, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Волонтери отримують багато запитів від підрозділів ЗСУ, однак наразі дуже важко збирати допомогу. Українців просять допомагати фронту.

Про це у Facebook повідомила волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти відрізають нашому полоненому голову

На фронті тривають кровопролитні бої

Кожного дня сотні загиблих та поранених

Люди, я Вас дуже прошу допомагати фронту!!!

В нас багато запитів від підрозділів , дуже важко збирати допомогу

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Зараз треба викупити

Три квадрокоптери Мавік 3 Комбо -280 т грн

Три тепловізори -140 т та 52 т грн

Приціли -96 т грн

Дальноміри та турнікети

Чекаємо на поставку рацій Моторола

З понеділка викупила

Три тепловізори -129 т грн

Сім планшетів -54600 грн

Чотири приціли -96 т грн

Дрон Мавік Комбо -2300 євро

Відправили посилки на фронт, дрони, турнікети, рації, тепловізори, одяг для поранених

Дуже просимо, не відстороняйтесь, триває жахлива війна

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390, Yusupova Nataliia Avhusta

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Багато запитів про допомогу від підрозділів. Зараз треба викупити квадрокоптери, тепловізори та приціли, - волонтерка Юсупова 01 Посилання на Банку

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Багато запитів про допомогу від підрозділів. Зараз треба викупити квадрокоптери, тепловізори та приціли, - волонтерка Юсупова 02 Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253", - закликала Юсупова.

Багато запитів про допомогу від підрозділів. Зараз треба викупити квадрокоптери, тепловізори та приціли, - волонтерка Юсупова 03
Багато запитів про допомогу від підрозділів. Зараз треба викупити квадрокоптери, тепловізори та приціли, - волонтерка Юсупова 04
Багато запитів про допомогу від підрозділів. Зараз треба викупити квадрокоптери, тепловізори та приціли, - волонтерка Юсупова 05
Багато запитів про допомогу від підрозділів. Зараз треба викупити квадрокоптери, тепловізори та приціли, - волонтерка Юсупова 06
Багато запитів про допомогу від підрозділів. Зараз треба викупити квадрокоптери, тепловізори та приціли, - волонтерка Юсупова 07
Багато запитів про допомогу від підрозділів. Зараз треба викупити квадрокоптери, тепловізори та приціли, - волонтерка Юсупова 08
Багато запитів про допомогу від підрозділів. Зараз треба викупити квадрокоптери, тепловізори та приціли, - волонтерка Юсупова 09
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Топ коментарі
+12
Читаючи постійні дописи Пані Юсупової про допомогу ЗСУ, в мене склалось враження, що в Україні відсутнє міністерство оборони України. Поправте мене, якщо я помиляюсь.
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13.04.2023 18:48
+6
+500 грн, приват
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13.04.2023 17:32
+4
Якщо вже іти по всіх міністерствах то хіба що з ''машингвером''.
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13.04.2023 20:47
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Наталі, скажи хлопцям хай на весільні дрони чіпляють віночки з пластикових квітів. Всім буде приємно. А рєзнікофф хай локті куса.
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13.04.2023 17:18 Відповісти
краще тупу бошку резнікова
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13.04.2023 18:00 Відповісти
+500 грн, приват
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13.04.2023 17:32 Відповісти
викупити з ломбарду зелебобы-жидомойшевого?
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13.04.2023 17:58 Відповісти
Відправив
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13.04.2023 18:34 Відповісти
+
пб
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13.04.2023 18:38 Відповісти
Читаючи постійні дописи Пані Юсупової про допомогу ЗСУ, в мене склалось враження, що в Україні відсутнє міністерство оборони України. Поправте мене, якщо я помиляюсь.
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13.04.2023 18:48 Відповісти
Коли Вона пише я майже завжди відзиваюся. Краще ніж мо. Я так думаю ..
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13.04.2023 20:42 Відповісти
Юсупова, ты не хочешь пройтись по всем министерствам и раде? Там даже в военное время, выплачивают премии, такие что некоторые депутаты могут несколько машин, на общую сумму 1 млн долл покупать.
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13.04.2023 20:39 Відповісти
Там пройдись так голим вийдешь
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13.04.2023 20:46 Відповісти
Якщо вже іти по всіх міністерствах то хіба що з ''машингвером''.
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13.04.2023 20:47 Відповісти
по-перше- повернись до України з підсоса, по-друге або донить або мовчи...як ви задовбали вже, нічого не роблячі , сидячи на програмах в Європі, та вимагаючі виплат, виплат, виплат більшість вас не з расху..ярених регіонів України, але просто хоботки хитрожопі.
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13.04.2023 20:52 Відповісти
Я никогда не жил в Украине, куда вы мне предлагаете вернуться?
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13.04.2023 21:08 Відповісти
Де той Ленд Ліз загубився, блд
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13.04.2023 21:00 Відповісти
Я все розумію.. Але звідки ви взяли, що у людей, які лишились без роботи, а ті, що з роботою отримують у кращому випадку 60 процентів колишньої зарплати, з цінами на все вирісшими більше ніж у два рази лишилися гроші? Я донатив, скільки міг, зараз, вибачте, навідь на "комуналку" не стає.. Гроші у звичайних людей скінчилися.. Чи то новина?
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13.04.2023 21:29 Відповісти
Для неї можливо й новина. Вона вважається найкрутішою підприємницею Дніпропетровщини. Більше того, як кажуть ті, хто знає дещо про те, як організовано волонтерство, щонайменш 30 відсотків від перерахованого волонтери беруть для власних потреб. Тобто вона на цьому ще і заробляє. Недарма ж найкрутіша підприємниця...
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13.04.2023 22:00 Відповісти
Дніпро то давня історія.
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13.04.2023 23:49 Відповісти
+
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14.04.2023 09:30 Відповісти
+
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14.04.2023 22:23 Відповісти
 
 