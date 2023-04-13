Одній з бригад, яка проводить бойове злагодження на Півдні, передали 5 вантажівок з мобільними лазнями, генератори та радіостанції. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Одній із новостворених бригад Десантно-штурмових військ, яка зараз проводить бойове злагодження на південному напрямку, передали 5 вантажівок DAF з мобільними лазнями на причепах. А також генератори, радіостанції, ретранслятори, автомобільні шини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".
Лідер політсили Петро Порошенко привіз десантникам 5 побутових комплексів.
За його словами, сьогодні всі ресурси мають йти перш за все на забезпечення Збройних Сил України, в тому числі і фінансові. Водночас десантники, які готуються до жорстоких боїв із ворогом, розповіли, що зараз грошове забезпечення не перевищує 25 тисяч гривень.
П'ятий президент зауважив: Верховна Рада ухвалила рішення повернути доплати 30 тисяч гривень і урізати зарплати держчиновникам. Каже: це справедливо, а якщо, приміром, "прокурорські" хочуть заробляти більше - нехай їдуть на передову.
"Якщо воїни, які проводять бойове злагодження, які відновлюють боєздатність, на сьогоднішній день перейшли з 50 тисяч на 20 – це антиконституційно. З 2014 року ми робили все для того, щоб створити Збройні Сили, підвищувати грошове забезпечення українських воїнів. І зараз ми будемо робити все для того, щоб гідно платили бійцям", - додав Порошенко.
За його словами, замість того, щоб витрачати кошти державного бюджету на другорядні статті, треба спрямувати їх виключно на армію: "Зараз нічого важливішого для нас, ніж забезпечити воїнів зброєю, зарплатами, медичним обслуговуванням, виплатами родинам загиблих, компенсаціями за поранення – нічого важливішого не існує".
Будь ласка, зачекайте...
Ну ти й дуримар ! 😂
А вот на виборах солдат-ветеран, побачивши в бюлетені Батька-Пороха, згадає як мився завдяки йому на фронті.
Все вірно робить Порох!
І зараз, для фронту, і на майбутнє для України...
по своїй службі в Сибіру знаю
там хвалити Богу передка не було, але на зимових навчаннях в "чістом полє" тиждень між банями фуфайки не знімали
40 міліонів було вкрадено простим хлопцем з наріду, через Приват, ще до того, як мурдий наріТ захотів щоб його зробили ще раз.
торгівлідомоги ЗСУ і перемоги України.
Рівноапостольний !
І я не шуткую, враховуючи його заслуги перед Україною.
А він вже бані повіз на фронт...
Мені глибоко похер, як вони піаряться.Иоже після Перемоги будуть в одній партії, а може і конкурентами.
Питання, а як "піаряться" зєрмаки?! Ось це дійсно цікаво!
Наприклад, ЖЕКу ніколи піаритися за свою роботу; та й іони і не вміють. В результаті 99% квартиронаймачів впевнені, що "ЖЕК нічого не робить, тільки гроші збирає". І нікому не доведеш, що ота вся аварійна робота з-за мінімуму зібраних коштів (бо тариф в комунальному ЖЕКу "бажає кращого") - це по-суті подвиг на комунальному фронті.
Мені байдуже, що хтось там трохи попіариться, я радію з того , що наші хлопці на фронті зможуть бодай бруд з себе змити.
Яка це благодать, коли ти в таких умовах! Це дуже важливо.
Пороху тільки подяка. Він робить добре діло
Спасибо им
Але щось тихо як на кладовищі.
Їм ніколи, треба користуючись моментом,швиденько прибарахлятися, так щоб на майбутнє і внукам вистачило....
Петро Порошенко
У Чистий четвер на фронт треба приїжджати з правильними подарунками
Нашим легендарним десантникам привезли лазне-пральні комплекси. І не один чи два, а цілих п'ять, укомплектувавши всю бригаду лазнями. Хлопці неймовірно зраділи, а ще більше - зрадів комбат. Знаю його давно, ще з 2014 року як професіонала своєї справи. Саме він попросив нас захопити і шини - бо це розхідний матеріал, який завжди треба. А також потужну електроніку та рації.
Також заїхали до новоствореної бригади морської піхоти. Привезли хлопцям рації, електроніку, шини, два тентовані надійні DAFи та DAF із комплексом управління безпілотниками. Бо після отримання дозволу від Генштабу ми укомплектуємо морпіхів і залізними пташками Посейдон.
Коли ми готувалися до поїздки, я встиг поспати декілька годин, а Марина Порошенко - ні. Бо пекла Великодні паски для наших захисників. З любов'ю і вірою в нашу перемогу. Ну і звісно, вже традиційний «Київський торт» - бо для любителів солодкого серед військових не потрібна особлива подія чи свято)
А я ж вітаю усіх із Чистим четвергом - cвятом, коли наші військові будуть не тільки очищати тіло. Але і очищати українську землю від російської нечисті. Переможемо!
Подяка Вам, Петре Олексійовичу.