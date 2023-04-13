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Одній з бригад, яка проводить бойове злагодження на Півдні, передали 5 вантажівок з мобільними лазнями, генератори та радіостанції. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Одній із новостворених бригад Десантно-штурмових військ, яка зараз проводить бойове злагодження на південному напрямку, передали 5 вантажівок DAF з мобільними лазнями на причепах. А також генератори, радіостанції, ретранслятори, автомобільні шини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Лідер політсили Петро Порошенко привіз десантникам 5 побутових комплексів.

За його словами, сьогодні всі ресурси мають йти перш за все на забезпечення Збройних Сил України, в тому числі і фінансові. Водночас десантники, які готуються до жорстоких боїв із ворогом, розповіли, що зараз грошове забезпечення не перевищує 25 тисяч гривень.

П'ятий президент зауважив: Верховна Рада ухвалила рішення повернути доплати 30 тисяч гривень і урізати зарплати держчиновникам. Каже: це справедливо, а якщо, приміром, "прокурорські" хочуть заробляти більше - нехай їдуть на передову.

"Якщо воїни, які проводять бойове злагодження, які відновлюють боєздатність, на сьогоднішній день перейшли з 50 тисяч на 20 – це антиконституційно. З 2014 року ми робили все для того, щоб створити Збройні Сили, підвищувати грошове забезпечення українських воїнів. І зараз ми будемо робити все для того, щоб гідно платили бійцям", - додав Порошенко.

За його словами, замість того, щоб витрачати кошти державного бюджету на другорядні статті, треба спрямувати їх виключно на армію: "Зараз нічого важливішого для нас, ніж забезпечити воїнів зброєю, зарплатами, медичним обслуговуванням, виплатами родинам загиблих, компенсаціями за поранення – нічого важливішого не існує".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Держава мусить повернути виплати у 30 тисяч як мінімум для медичних, логістичних та інших підрозділів, які задіяні у бойових діях, - Порошенко

Одній з бригад, яка проводить бойове злагодження на Півдні, передали 5 вантажівок з мобільними лазнями, генератори та радіостанції 01
Одній з бригад, яка проводить бойове злагодження на Півдні, передали 5 вантажівок з мобільними лазнями, генератори та радіостанції 02
Одній з бригад, яка проводить бойове злагодження на Півдні, передали 5 вантажівок з мобільними лазнями, генератори та радіостанції 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+29
Пример правильного подхода к вопросу

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13.04.2023 16:46
+26
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13.04.2023 16:39
+24
Що, і солдати навіть помитись не встигли?
Ну ти й дуримар ! 😂

А вот на виборах солдат-ветеран, побачивши в бюлетені Батька-Пороха, згадає як мився завдяки йому на фронті.

Все вірно робить Порох!
І зараз, для фронту, і на майбутнє для України...
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13.04.2023 16:57
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13.04.2023 16:39 Відповісти
Пример правильного подхода к вопросу

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13.04.2023 16:46 Відповісти
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13.04.2023 16:53 Відповісти
Вася, ты дебил?... Ок, спрошу по другому: почему, Вася, ты дебил?
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13.04.2023 16:57 Відповісти
а що за вася? Бо вже знесено...
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13.04.2023 17:42 Відповісти
Потому что мы должны быть благодарны за помощь Щольца, которую Байден из него выбил.
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13.04.2023 17:46 Відповісти
так а "вася" - що за фрутк з повним логіном? Бо в моєму кондуїті ккількість 73/43%зебілів зменшилась. Треба для колекції!
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13.04.2023 17:53 Відповісти
Это типа хакеры, которые гадят на украинском сайте. Хотя до хакеров им как до чмокеров еще учится, но пытаются. Ну прямо как под Бахмутом их дебильные рашисты.
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13.04.2023 18:13 Відповісти
і ніхто не згадає логіну для моєї кунсткамери
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13.04.2023 19:05 Відповісти
Що, і солдати навіть помитись не встигли?
Ну ти й дуримар ! 😂

А вот на виборах солдат-ветеран, побачивши в бюлетені Батька-Пороха, згадає як мився завдяки йому на фронті.

Все вірно робить Порох!
І зараз, для фронту, і на майбутнє для України...
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13.04.2023 16:57 Відповісти
Да откуда этим писакам диванным понять что такое банька на передке... Когда по пояс в багнюке и сдираешь ее высохшую в блиндаже возле огня... И тут поры в пару открываются... ммм.
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13.04.2023 17:03 Відповісти
+ 100!
по своїй службі в Сибіру знаю
там хвалити Богу передка не було, але на зимових навчаннях в "чістом полє" тиждень між банями фуфайки не знімали
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13.04.2023 17:16 Відповісти
ЗЕбіло, ми живемо в країні в якій президент-єврей офіційний доларовий міліонер(!!!) Розкажи-но скільки він з власних коштів витратив на ЗСУ?!?!? Тільки не дуже бистро - буду записувати😡
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13.04.2023 16:58 Відповісти
Поправочка. МУЛЬТИміліонер, як мінімум.
40 міліонів було вкрадено простим хлопцем з наріду, через Приват, ще до того, як мурдий наріТ захотів щоб його зробили ще раз.
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13.04.2023 17:08 Відповісти
Ти тупий, чи так довбень по життю? Якби сталась така ситуація, то відразу було б стільки лайна
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13.04.2023 17:02 Відповісти
Это тест на адекватность и на дибелизм. И далеко не все его проходят. Некоторые палятся первой-же фразой.
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13.04.2023 16:49 Відповісти
ця "реклама" двигун торгівлі домоги ЗСУ і перемоги України.
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13.04.2023 16:54 Відповісти
Вася, ты дебил?... Ок, спрошу по другому: почему, Вася, ты дебил? Вы все равно из одного офиса.
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13.04.2023 16:58 Відповісти
Бери баню в руки і гайда на фронт, на "гастролі", дебіле!
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13.04.2023 17:00 Відповісти
Святий Петро 👼
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13.04.2023 16:52 Відповісти
Беріть вище!
Рівноапостольний !

І я не шуткую, враховуючи його заслуги перед Україною.
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13.04.2023 17:01 Відповісти
Враховуючи те, що він здобув для Української церкви Томос!
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13.04.2023 20:33 Відповісти
нет никакого сомнения, что это делает Порошенко... постоянно... так же как не удивляет антиукраинская деятельность янелохмнесорокдва, секретута дерьмака, падлюкина, депутатов...
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13.04.2023 17:00 Відповісти
Коли прочитав назву статті то одразу зрозумів що це від Пороха була допомога.Бо тільки він такими об'ємами допомогає.Десь в цей час сидячи в углу ОПи гризе паркет від заздрощів і злоби на справжніх українців мерзенна зелена потвора...
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13.04.2023 17:14 Відповісти
и я теж
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13.04.2023 17:49 Відповісти
Люто плюсую!
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13.04.2023 18:40 Відповісти
Хотів би знайти подібний репортаж із жлобами із Zeкоманди, однак точно не знайду. Це не їхня країна, їм на армію насрати.
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13.04.2023 17:25 Відповісти
Диванним ЗЕ-воїнам не зрозуміти яке то щастя- хоча б тазик з водою.
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13.04.2023 17:26 Відповісти
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13.04.2023 17:50 Відповісти
Вчора перерахував Бірюкову на "Справу Громад" трохи бабла, щоб Пороха трохи розкуркулити.
А він вже бані повіз на фронт...
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13.04.2023 18:00 Відповісти
Поясніть мені. Мова йшла про доплати військовим, а виявилось, що доплати прийняли для ДСНС і поліції! Якщо поліцейський у близкості до фронту - згоден, а якщо в тилу? З,явились хитродупі хлопчики, які кажуть нахрена ризикувати життям у ЗСУ, якщо за трохи меншу платню я буду кожну ніч спати на білих простинях. Причому у поліцію відбирають наймолодших створюючи конкуренцію ЗСУ!
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13.04.2023 18:02 Відповісти
З ВСП та СБУ доплати й не знімали.
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13.04.2023 18:09 Відповісти
а краще би піар з відосіком з бункера?
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13.04.2023 18:31 Відповісти
Проте все ж є невелика рiзниця, Юсупова збирає грошi, а Порох вкладає 50% своiх. Тобто в данному випадку має право на "пiар".
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13.04.2023 18:42 Відповісти
НА!!!!
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13.04.2023 18:52 Відповісти
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13.04.2023 18:54 Відповісти
І ТАКИХ ФОТО+ВІДЕО СОТНІ!!!!!

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13.04.2023 18:55 Відповісти
На відміну від тебе, я не критикую Порошенка, а допомагаю разом з ним ЗСУ, так як являюся партійцем ЄС та членом "Справи Громад". Постійно доначу на бронеавтомобілі,шини до них, автотехніку, банно-пральні комплекси і т.п. І ... ти не повіриш, допомагаю також і через Юсупову.
Мені глибоко похер, як вони піаряться.Иоже після Перемоги будуть в одній партії, а може і конкурентами.
Питання, а як "піаряться" зєрмаки?! Ось це дійсно цікаво!
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13.04.2023 19:03 Відповісти
"Мы пахали"(с) Только вы глубоко ошибаетесь... То что у вас отчисляется из зарплаты, не идет в отдельный "блок" на ЗСУ... Все в ОБЩИЙ бюджет, а потом по статьям... Так что ваши деньги вполне возможно идут вам же на соцвыплаты... Что вы там получаете? Как малоимущий?)
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13.04.2023 20:12 Відповісти
А может ваши отчисления идут на ежедневные видосики от зе, но вы не возмущаетесь этому... А социалку вам платят другие.... Так что свое "мы пахали" оставьте себе, знаем, не сегодняшние... Еще и хватает наглости сравнивать обязательный платеж с добровольным...
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13.04.2023 20:15 Відповісти
Юсуповій подібний піар ще більш потрібніший - для доведення того, що зібрані нею кощти належним чином були використані.
Наприклад, ЖЕКу ніколи піаритися за свою роботу; та й іони і не вміють. В результаті 99% квартиронаймачів впевнені, що "ЖЕК нічого не робить, тільки гроші збирає". І нікому не доведеш, що ота вся аварійна робота з-за мінімуму зібраних коштів (бо тариф в комунальному ЖЕКу "бажає кращого") - це по-суті подвиг на комунальному фронті.
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13.04.2023 19:03 Відповісти
Нехай навiть так, але ж вам також нiхто не забороняє зробити такий самий "пiар".
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13.04.2023 18:39 Відповісти
Щось не бачив, щоб зе-команда робила щось подiбне, а вони то на цьому ой як знаються. Мабуть не так "прибутково" та не так дiєво. Якщо будь хто саме таким чином буде намагатися збiльшити свою аудиторiю, тiльки обома руками "за".
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13.04.2023 18:53 Відповісти
Что то не видно ваших возмущений за пиар за ВАШ счет))) А чужие деньги вы и посчитали и осудили)))
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13.04.2023 20:19 Відповісти
Та ради Бога, товарищ Ужас, зберіть купу потрібної допомоги для наших хлопців на фронті та й піартесь на здоров"я!

Мені байдуже, що хтось там трохи попіариться, я радію з того , що наші хлопці на фронті зможуть бодай бруд з себе змити.
Яка це благодать, коли ти в таких умовах! Це дуже важливо.

Пороху тільки подяка. Він робить добре діло
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13.04.2023 18:49 Відповісти
Так он уже ответил... С него берут налог на ЗСУ и он считает этого достаточно и он тоже этим помогает ЗСУ)
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13.04.2023 20:21 Відповісти
Со всех берут налог, но некоторые помогают еще и кроме налога.
Спасибо им
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13.04.2023 20:36 Відповісти
Это не пиар, а фото-отчеты. И абсолютно правильно делает. После уголовных дел от холуев Портнова, открытых на Пороха за помощь армии - теперь все только через фиксацию на камеру.
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13.04.2023 20:40 Відповісти
Вже по одному заголовку я розумію, шо це про Гетьмана
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13.04.2023 18:37 Відповісти
Хай зелені попіаряться, якщо ми побачимо як вони допомогають, аби це йшло на користь нашій армії

Але щось тихо як на кладовищі.

Їм ніколи, треба користуючись моментом,швиденько прибарахлятися, так щоб на майбутнє і внукам вистачило....
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13.04.2023 18:54 Відповісти
Порошенко так прокоментував:

Петро Порошенко



У Чистий четвер на фронт треба приїжджати з правильними подарунками

Нашим легендарним десантникам привезли лазне-пральні комплекси. І не один чи два, а цілих п'ять, укомплектувавши всю бригаду лазнями. Хлопці неймовірно зраділи, а ще більше - зрадів комбат. Знаю його давно, ще з 2014 року як професіонала своєї справи. Саме він попросив нас захопити і шини - бо це розхідний матеріал, який завжди треба. А також потужну електроніку та рації.

Також заїхали до новоствореної бригади морської піхоти. Привезли хлопцям рації, електроніку, шини, два тентовані надійні DAFи та DAF із комплексом управління безпілотниками. Бо після отримання дозволу від Генштабу ми укомплектуємо морпіхів і залізними пташками Посейдон.

Коли ми готувалися до поїздки, я встиг поспати декілька годин, а Марина Порошенко - ні. Бо пекла Великодні паски для наших захисників. З любов'ю і вірою в нашу перемогу. Ну і звісно, вже традиційний «Київський торт» - бо для любителів солодкого серед військових не потрібна особлива подія чи свято)

А я ж вітаю усіх із Чистим четвергом - cвятом, коли наші військові будуть не тільки очищати тіло. Але і очищати українську землю від російської нечисті. Переможемо!

Подяка Вам, Петре Олексійовичу.
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14.04.2023 05:49 Відповісти
 
 