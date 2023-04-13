Внаслідок обстрілу Харківщини з РСЗВ поранені четверо мирних жителів. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Внаслідок ворожих обстрілів Куп’янщини четверо мирних жителів отримали поранення.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
За даними слідства, 13 квітня близько 11:30 військовослужбовці ЗС РФ обстріляли з РСЗВ с. Кучерівка Куп‘янського району. Внаслідок обстрілу загорівся трактор з причепом. Отримали поранення водій трактора та двоє чоловіків — пасажири причепу. Наразі всіх трьох постраждалих госпіталізовано до лікарні.
Близько 15:00 окупанти обстріляли смт Дворічна Куп‘янського району: осколкове поранення отримав 46-річний мирний мешканець.
Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
REALLYYYYYYYY&&&&&&&&&&&&&&&&&&???????????????????????????????
....***************
мля, ребятки, а .... кто с бумажки с суворым .... "лицом" не прочитает текстик то?
ну я, бо просто буду "прикащывать = приговорювати - **** ******** русня вам *****"
А это говно - тупо "перекошено" мля, Клоун перекривил *****-Це?
ой, ну это же против пусина, так шо Ермак это круто
Ребят, вы *********?
Бутус не бань, я не кричу а просто ненавижу тварей. да ты и сам ненавидишь, вот даже Микрон.