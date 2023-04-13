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Внаслідок обстрілу Харківщини з РСЗВ поранені четверо мирних жителів. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Внаслідок ворожих обстрілів Куп’янщини четверо мирних жителів отримали поранення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Внаслідок обстрілу Харківщини з РСЗВ поранені четверо мирних жителів 01

За даними слідства, 13 квітня близько 11:30 військовослужбовці ЗС РФ обстріляли з РСЗВ с. Кучерівка Куп‘янського району. Внаслідок обстрілу загорівся трактор з причепом. Отримали поранення водій трактора та двоє чоловіків — пасажири причепу. Наразі всіх трьох постраждалих госпіталізовано до лікарні.

Внаслідок обстрілу Харківщини з РСЗВ поранені четверо мирних жителів 02

Близько 15:00 окупанти обстріляли смт Дворічна Куп‘янського району: осколкове поранення отримав 46-річний мирний мешканець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє мирних жителів загинули внаслідок обстрілу російськими військовими смт Дворічна на Харківщині. ФОТО

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Автор: Володимир Янченко
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вот и туда бы Зелю, как Невзоров сказал - "перекошенное и бледное лицо" - вот туда бы тоже эту нашу ..... ой, да она просто не втекла и круто читает текстики.....

REALLYYYYYYYY&&&&&&&&&&&&&&&&&&???????????????????????????????

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мля, ребятки, а .... кто с бумажки с суворым .... "лицом" не прочитает текстик то?
ну я, бо просто буду "прикащывать = приговорювати - **** ******** русня вам *****"
А это говно - тупо "перекошено" мля, Клоун перекривил *****-Це?
ой, ну это же против пусина, так шо Ермак это круто

Ребят, вы *********?
Бутус не бань, я не кричу а просто ненавижу тварей. да ты и сам ненавидишь, вот даже Микрон.
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13.04.2023 19:07 Відповісти
 
 