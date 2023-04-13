Пасажирський автобус з українцями перекинувся в Польщі. ФОТО

Пасажирський автобус, який прямував за маршрутом Івано-Франківськ - Познань, у ніч на 13 квітня потрапив у ДТП на південному заході Польщі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Автобус компанії Flixbus, в якому було 16 осіб, з’їхав у рів і перекинувся, в результаті чого троє громадян України зазнали травм і їх відвезли до лікарні.

У поліціі повідомили, що інформацію про ДТП було отримано близько шостої ранку (за київським часом). Аварія сталася на дорозі національного значення №73 в Eлжбеціні.

Ймовірною причиною ДТП було бажання водія уникнути зіткнення із сарною, яка у той час перебігала дорогу. Але він з’їхав з дороги і автобус перекинувся. В результаті декілька осіб отримали легкі травми, трьох осіб відвезли до лікарні.

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Зазначається, що обидва водії автобусу були тверезими.