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Пасажирський автобус з українцями перекинувся в Польщі. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном

Пасажирський автобус, який прямував за маршрутом Івано-Франківськ - Познань, у ніч на 13 квітня потрапив у ДТП на південному заході Польщі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Пасажирський автобус з українцями перекинувся в Польщі 01

Автобус компанії Flixbus, в якому було 16 осіб, з’їхав у рів і перекинувся, в результаті чого троє громадян України зазнали травм і їх відвезли до лікарні.

У поліціі повідомили, що інформацію про ДТП було отримано близько шостої ранку (за київським часом). Аварія сталася на дорозі національного значення №73 в Eлжбеціні.

Пасажирський автобус з українцями перекинувся в Польщі 02

Ймовірною причиною ДТП було бажання водія уникнути зіткнення із сарною, яка у той час перебігала дорогу. Але він з’їхав з дороги і автобус перекинувся. В результаті декілька осіб отримали легкі травми, трьох осіб відвезли до лікарні.

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Пасажирський автобус з українцями перекинувся в Польщі 03

Зазначається, що обидва водії автобусу були тверезими.

Автор: Володимир Янченко
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Досить вже демотиваторів, дивимось як кладуть вагнерів у Бахмуті наші козаки!!

https://t.me/voynareal/56640
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13.04.2023 20:31 Відповісти
и тут красивое...)))
https://t.me/ukrinformator/35362
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13.04.2023 21:11 Відповісти
шикарно))
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13.04.2023 21:18 Відповісти
Наверно ,пьян и не понял ..... кто прилетела ..?
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14.04.2023 01:56 Відповісти
Це не ті що на московію щерез Польщу шастають?
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13.04.2023 21:14 Відповісти
Flixbus не їздить до кацапії.
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13.04.2023 21:36 Відповісти
Во всех правилах написано: " Если живность на дороге просто тормози и не вздумай пытаться объехать, иначе живность не пострадает, а себя или людей убъешь".
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01.05.2023 14:09 Відповісти
 
 