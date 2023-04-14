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США (14513) секретні документи (89) Тейшейра Джек (13)

Підозрюваного у "зливанні" секретних документів Пентагону викрили за інтер’єром кухні, - The New York Times. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

За даними The New York Times, підозрюваного у "зливанні" секретних документів Пентагона Джека Тейшейру вдалось ідентифікувати через деталі інтер’єру його кухні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

21-річний військовий розвідувального крила Військово-повітряних сил Національної гвардії штату Массачусетс Джон Тейшейра фотографував секретні документи на своїй кухні, згодом він "злив" світлини у Мережу.

Гранітну стільницю з характерним візерунком і білу підлогову плитку можна побачити на фотографіях деяких "зливів" секретних документів. Такий самий декор інтер'єру можна знайти на фотографіях родинного будинку, розміщених в Інтернеті одним з найближчих родичів військовослужбовця Тейшейри.

Підозрюваного у зливанні секретних документів Пентагону викрили за інтер’єром кухні, - The New York Times 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ФБР заарештувало підозрюваного у "зливі" секретних документів Пентагону військовослужбовця ВПС США Тейшейру, - ЗМІ. ВIДЕО

Видання зазначає, що онлайн-друзі американського військового нібито не знали його імені, його викрили саме за допомогою світлин.

Підозрюваного у зливанні секретних документів Пентагону викрили за інтер’єром кухні, - The New York Times 02

Нагадаємо, військові документи, в яких детально описані секретні плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим наступом на Росію, були опубліковані в телеграмі та твіттері на початку квітня.

Пізніше у соціальних мережах з’явилася нова порція секретних документів, які, ймовірно, деталізують секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.

За даними Reuters, "злита" у мережу засекречена інформація про плани США та НАТО щодо підсилення ЗСУ перед контрнаступом може бути підробкою. Своєю чергою, як пише Politico, витік секретних документів призвів до кризи відносин між США і союзниками.

Через витік секретних документів Пентагону Україна вже змінила деякі свої військові плани.

У Міноборони Великої Британії наголосили, що оприлюднені документи містять суттєві неточності, тому "читачі мають бути обережними і не приймати за чисту монету твердження, які потенційно можуть поширювати дезінформацію".

ФБР вже заарештувало підозрюваного у "зливі".

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+39
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14.04.2023 00:06
+35
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13.04.2023 23:52
+22
Я так розумію, що доступу до надсекретних документів Пентагону, мають настільки багато службовців, що тільки по інтер'єру кухні можна було викрити. Ні, ну розумію, там кловани.., татарови.., єрмаки.., но Пентагон???!!!
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13.04.2023 23:25
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А все дуже просто, тому що в результаті розслідування саме головне не вийти на самих себе. От і імітація бурхливої діяльності, типу "на сумщині знайшли схрон із ************", а на фото ... .
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15.04.2023 11:33 Відповісти
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