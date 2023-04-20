Росіяни знову завдали удару по Гуляйполю. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські загарбники знову обстріляли Гуляйполе Запорізької області
Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.
"Гуляйполе постраждало від ворожого удару. Внаслідок обстрілу повністю зруйновано приватний житловий будинок", - йдеться в повідомленні.
Інформація щодо загиблих або травмованих не надходила.
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