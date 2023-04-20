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Гуляйполе (68) обстріл (21042) Запорізька область (2561)

Росіяни знову завдали удару по Гуляйполю. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські загарбники знову обстріляли Гуляйполе Запорізької області

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

"Гуляйполе постраждало від ворожого удару. Внаслідок обстрілу повністю зруйновано приватний житловий будинок", - йдеться в повідомленні.

Інформація щодо загиблих або травмованих не надходила.

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Росіяни знову завдали удару по Гуляйполю 01
Росіяни знову завдали удару по Гуляйполю 02
Росіяни знову завдали удару по Гуляйполю 03

Автор: Марина Макєєва
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