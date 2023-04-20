Доба на Донеччині: під ворожим вогнем опинилися населені пункти 10 громад, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські загарбники продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області по всій лінії фронту.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Протягом минулої доби ворог понад 30 разів обстріляв Вугледар. Під вогонь "Градів" потрапила Новоукраїнка. На Донецькому напрямку під обстрілами опинилися Курахове і Гірник Курахівської ТГ, Новоолександрівка Гродівської ТГ, Мар'їнка, Авдіївка та околиці Очеретинської ТГ.

"На Горлівському напрямку 1 людина загинула у Костянтинівці. У місті внаслідок артобстрілів та ракетних ударів пошкоджено 2 двоповерхівки, 8 приватних будинків, 8 автівок, а також школа у Віролюбівці. 2 будинки пошкоджено у Торецькій громаді, обстрілів зазнали околиці Часовоярської й Соледарської громад", - зазначив Кириленко.

Протягом минулої доби були зафіксовані поодинокі обстріли Сіверська та громади.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Минулої доби росіяни вбили 1 цивільного на Донеччині, 2 особи зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА









