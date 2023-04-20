Наслідки російського авіаудару по багатоповерхівці у Вугледарі. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Російські війська завдали авіаудару по багатоповерхівці у Вугледарі Донецької області. Внаслідок чого обвалився цілий під’їзд багатоповерхівки, під завалами опинилися люди.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку 72-ї ОМБр ім. Чорних Запорожців.
"Це Вугледар і наслідки російського авіаудару в житловий будинок. Житловий будинок! Будівлю, де цивільні люди плекали надію - вижити в цій війні. Замість надії - лиш руїни… і втрачені життя мирних людей.
Руйнація і смерть - це все, на що здатні росіяни", - йдеться в повідомленні
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Wasyl Worobec
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Galyna Tesla
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Пупочный войлок
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