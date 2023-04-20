УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11399 відвідувачів онлайн
Новини Фото ФоторепортажВійна в Україні Агресія Росії проти України
5 033 6
обстріл (21042) Донецька область (5690) 72 окрема механізована бригада (198) Вугледар (86)

Наслідки  російського авіаудару по багатоповерхівці у Вугледарі. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські війська завдали авіаудару по багатоповерхівці у Вугледарі Донецької області. Внаслідок чого обвалився цілий під’їзд багатоповерхівки, під завалами опинилися люди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку 72-ї ОМБр ім. Чорних Запорожців.

"Це Вугледар і наслідки російського авіаудару в житловий будинок. Житловий будинок! Будівлю, де цивільні люди плекали надію - вижити в цій війні. Замість надії - лиш руїни… і втрачені життя мирних людей.

Руйнація і смерть - це все, на що здатні росіяни", - йдеться в повідомленні

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Залишки майна мирних жителів у зруйнованому ворогом Вугледарі. ФОТОрепортаж

Наслідки  російського авіаудару по багатоповерхівці у Вугледарі 01
Наслідки  російського авіаудару по багатоповерхівці у Вугледарі 02
Наслідки  російського авіаудару по багатоповерхівці у Вугледарі 03
Наслідки  російського авіаудару по багатоповерхівці у Вугледарі 04

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тікати мирним треба звідти,а не чекати що буде
показати весь коментар
20.04.2023 10:54 Відповісти
так це ж ждуни рускага мiра!
показати весь коментар
20.04.2023 10:57 Відповісти
Второе фото как флэшбек из Днепра.
показати весь коментар
20.04.2023 11:19 Відповісти
Фиг поймешь, то еще пару месяцев назад было видео с коптера, где на месте Угледара "суцільна руїна", то оказывается там еще вчера была, можно сказать, целая девятина, в которой жили люди.
показати весь коментар
20.04.2023 11:22 Відповісти
десь читала, що під завалами опинились й цивільні люди й військові..., якщо там були військові, не викючено, що навели ті самі цивільні...
показати весь коментар
20.04.2023 11:31 Відповісти
На себе навели, Шерлок?)
показати весь коментар
22.04.2023 19:46 Відповісти
 
 