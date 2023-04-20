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Наслідки ворожого обстрілу Куп’янська. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські загарбники ввечері 19 квітня обстріляли з РСЗВ Куп’янськ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

"19 квітня 2023 року близько 22 години ЗС РФ вкотре обстріляли м. Куп’янськ з РСЗВ, внаслідок чого загорівся житловий будинок. Постраждалі відсутні", - йдеться в повідомленні. 

Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали речові докази й зафіксували наслідки чергового воєнного злочину держави-агресорки.

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Наслідки ворожого обстрілу Куп’янська 01
Наслідки ворожого обстрілу Куп’янська 02
Наслідки ворожого обстрілу Куп’янська 03
Наслідки ворожого обстрілу Куп’янська 04

Автор: Марина Макєєва
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