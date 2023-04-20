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У Києві викрито "посадовицю МВС ДНР", яка видавала себе за переселенку і планувала втекти за кордон, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Контррозвідка Служби безпеки встановила місцезнаходження колишньої співробітниці "міграційної служби МВС ДНР".

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на початку повномасштабного вторгнення фігурантка переїхала до Києва під виглядом переселенки зі сходу України. У столиці вона оселилася в орендованій квартирі та почала оформлювати документи для виїзду за кордон.

Однак співробітники СБУ встановили її місцезнаходження, їй оголошено про підозру за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України (участь у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).
"Зловмисницею виявилась мешканка Донеччини, яка у вересні 2014 року добровільно вступила до лав створеної агресором "міграційної служби мвс днр".

Там її призначили "старшим інспектором відділу адресно-довідкової роботи". На цій "посаді" вона виконувала вказівки місцевих гауляйтерів щодо придушення руху опору в регіоні.

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Для цього ворожа поплічниця збирала інформацію від "районних паспортних відділів" окупованого Донецька про установчі дані місцевих жителів.

Потім отримані відомості узагальнювала в єдину адресну базу, яку бойовики використовували для незаконних затримань мешканців міста", - повідомили в СБУ.

Крім того, зловмисниця вела облік так званих "сторожових карток", де зберігалася інформація про українських патріотів, яких розшукують каральні органи "ДНР".

Під час обшуку у зловмисниці виявлено "трудову книжку", яка свідчить про її перебування у складі окупаційних органів.

Зловмисниці загрожує до 8 років в’язниці.

Також дивіться: СБУ ідентифікувала комбата Росгвардії, який віддавав наказ труїти українців у "газових камерах. АУДIО

У Києві викрито посадовицю МВС ДНР, яка видавала себе за переселенку і планувала втекти за кордон, - СБУ 01
У Києві викрито посадовицю МВС ДНР, яка видавала себе за переселенку і планувала втекти за кордон, - СБУ 02
У Києві викрито посадовицю МВС ДНР, яка видавала себе за переселенку і планувала втекти за кордон, - СБУ 03

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+39
Опять в ЕС а не в любимую Расеюшку.
Ну, что за моральные уроды. Любишь лапти с бЯрёзками - тикай в Парашу, а не в Европу. В ЕС лапти не носят.
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20.04.2023 12:43
+22
Чому "за кордон", а не до "любімой расєї"? Хоча питання риторичне.
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20.04.2023 12:43
+12
Аренда такой квартирки в Киеве стоит денег....
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20.04.2023 12:44
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Опять в ЕС а не в любимую Расеюшку.
Ну, что за моральные уроды. Любишь лапти с бЯрёзками - тикай в Парашу, а не в Европу. В ЕС лапти не носят.
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20.04.2023 12:43 Відповісти
Це "загадачная" рюззкая "душа" (просто мразоти)- вони "******* рюззкій мірь" але жити мріють у ЄС, США або Британії..... дегенерати кацапські.
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20.04.2023 15:02 Відповісти
вони ж хворіють на когнитивний дисонанс! це основа путінізма, та лишня хромосома, за яку мединський казав.
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23.04.2023 22:48 Відповісти
Чому "за кордон", а не до "любімой расєї"? Хоча питання риторичне.
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20.04.2023 12:43 Відповісти
Аренда такой квартирки в Киеве стоит денег....
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20.04.2023 12:44 Відповісти
Так гроші у неї є ! Вона за гроші і працювала на Московію.
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20.04.2023 12:53 Відповісти
А що квартира? У звичайній хрущобі, з косметичним ремонтом. Не новобудова.
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20.04.2023 16:02 Відповісти
І що ,платити не треба?
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22.04.2023 23:45 Відповісти
на початку повномасштабного вторгнення фігурантка переїхала до Києва Джерело: https://censor.net/ua/p3413287
скоріш за все агентура...якби планувала за кордон давно була б там...
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20.04.2023 12:45 Відповісти
Якась дивна агентура, що зберігає трудову книжку, по якій спалитися - раз плюнути.
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20.04.2023 13:44 Відповісти
так баба сама по собі тупа = печаток то немаж у книжці. напісять можна шо хочеш. а без печаток організаціїї то фількіна грамота.
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23.04.2023 22:45 Відповісти
Лугандон токсичний.
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20.04.2023 12:46 Відповісти
Ну ,не туда троха.... А чим Качановка гірше якого небудь Сент-Ет'єна чи Дубровніка?! Да нічим. А контінгент який! Всі свої , ахверистки ,убивці , колаборантки, сама якісна вата, і отмазуватись не схочеш.
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20.04.2023 12:52 Відповісти
нехай йуди працюють на Україну: розміновують поля граблями, копають на передку окопи, розкопують братські поховання...
а ви їм морди замальовуюте, щоб пдри морально не постраждали і через місяць, коли їх випустять, як Штепу їх ніхто не впізнав і в морду не плюнув при зустрічі у супермаркеті
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20.04.2023 12:53 Відповісти
Народ! А чи не здається вам що це тхне повним дебілізмом , коли під час війни за співпрацю з окупантами можуть посадити на термін тільки до 8 років?
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20.04.2023 12:54 Відповісти
Тоді і літінанту доведется давати більший строк, а це як не як Вавин друган дєцтва.
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20.04.2023 12:59 Відповісти
Їй можна і 9 років, а йому (Баканову) нічого не дадуть.
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20.04.2023 13:14 Відповісти
предателей ГНИД ВСЕГДА ВЕШАЛИ, во времена всех войн , только Украина в цацки -пецки играет , а на играть надо было с крупной рыбы- ЕРМАКА Наумова КУЛИНИЧА ………… и всей ОПЗЖопой Бойко Шуфрич …
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20.04.2023 15:05 Відповісти
сколько такой мрази переехало
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20.04.2023 13:07 Відповісти
оце дивіться - як у нас з 2014 року можна було перетинати кордон, бо там же нашілюді. А дали б рік для вибору - або виїхав до нас, або оставайся з кацапами. і закрили б наглухо. Може навіть би повномасштабного вторгнення б не було б. Бо москалі б задовбалися утримувати самі ту територію б.
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20.04.2023 13:07 Відповісти
Цікаво, у неї денерівський запис в українській чи кацапській трудовій книжці, яку вона тягає з собою?
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20.04.2023 13:12 Відповісти
печаток немає, яка різниця, ким видана книжка.
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23.04.2023 22:44 Відповісти
Поважаю СБУ. Один раз. Але треба дочекатися вироку. Бо багато Land Rover на Володимирській , 33
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20.04.2023 13:12 Відповісти
Попалась хвойда ,
наразі іі чекає буцегарня , а не омріяна Європа 😠
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20.04.2023 14:36 Відповісти
Нафига ее садить на гособеспечение? Дешевле будет посадить на строительную пену и на скотомогильник.
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20.04.2023 14:51 Відповісти
так печаток організації немає, яка на роботу узяла. фількіна грамота.
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23.04.2023 22:42 Відповісти
 
 