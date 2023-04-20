У Києві викрито "посадовицю МВС ДНР", яка видавала себе за переселенку і планувала втекти за кордон, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки встановила місцезнаходження колишньої співробітниці "міграційної служби МВС ДНР".

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.



Як зазначається, на початку повномасштабного вторгнення фігурантка переїхала до Києва під виглядом переселенки зі сходу України. У столиці вона оселилася в орендованій квартирі та почала оформлювати документи для виїзду за кордон.



Однак співробітники СБУ встановили її місцезнаходження, їй оголошено про підозру за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України (участь у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

"Зловмисницею виявилась мешканка Донеччини, яка у вересні 2014 року добровільно вступила до лав створеної агресором "міграційної служби мвс днр".



Там її призначили "старшим інспектором відділу адресно-довідкової роботи". На цій "посаді" вона виконувала вказівки місцевих гауляйтерів щодо придушення руху опору в регіоні.

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Для цього ворожа поплічниця збирала інформацію від "районних паспортних відділів" окупованого Донецька про установчі дані місцевих жителів.



Потім отримані відомості узагальнювала в єдину адресну базу, яку бойовики використовували для незаконних затримань мешканців міста", - повідомили в СБУ.

Крім того, зловмисниця вела облік так званих "сторожових карток", де зберігалася інформація про українських патріотів, яких розшукують каральні органи "ДНР".



Під час обшуку у зловмисниці виявлено "трудову книжку", яка свідчить про її перебування у складі окупаційних органів.



Зловмисниці загрожує до 8 років в’язниці.

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