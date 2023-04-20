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депортація (632) діти (4402) Маріуполь (2820) пропаганда (2566) Львова-Бєлова (15)

Російська пропаганда бреше про українського підлітка Пилипа Головню, якого "всиновила" тамтешня дитяча омбудсменка Львова-Бєлова, - ЗМІ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

"Схеми" змогли дізнатися, як Пилипа Головню вивозили до РФ, де він мешкав у зруйнованому Маріуполі, а також поговорити з його близькими та знайомими, щоб зіставити все це із тим, що транслює російська пропаганда.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

17-річний Пилип Головня був минулої весни вивезений до Росії зі зруйнованого російськими військами Маріуполя. Там його "всиновила" російська дитяча омбудсменка Марія Львова-Бєлова, на арешт якої згодом видав ордер кримінальний суд у Гаазі.

Російська пропаганда розповідає, що Пилипа, який є сиротою, нібито виставили на вулицю опікуни, сказавши, що тепер кожен "сам за себе".

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Російська пропаганда бреше про українського підлітка Пилипа Головню, якого всиновила тамтешня дитяча омбудсменка Львова-Бєлова, - ЗМІ 01

Будинок на Зелінського, 30 в Маріуполі, де мешкав Пилип Головня

Насправді це не так. Журналісти "Схем" з’ясували, що Пилип мешкав із вітчимом Сергієм Головнею та його новою дружиною Іриною Калаталовою. Мати хлопця померла у 2017-му, коли йому було 11 років.

Російська пропаганда бреше про українського підлітка Пилипа Головню, якого всиновила тамтешня дитяча омбудсменка Львова-Бєлова, - ЗМІ 02

Опікуни Пилипа: вітчим Сергій Головня та його дружина Ірина Калаталова

"Відносини були нормальні, хоча Пилип і сам з характером. Сергій не міг його вигнати, посваритись трохи могли, звісно. Більше того, в нього була дружина Іра, яка до Пилипа ставилась дуже добре", - розповів журналістам брат вітчима Пилипа Віталій Головня.

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Вчителька Пилипа, яка просила не називати її ім’я з міркувань безпеки, також спростовує версію російської пропаганди.

"Опікуни добросовісно виконували свої обов’язки і з’являлись на батьківських зборах, приходили до школи у разі необхідності. Пилип завжди був доглянутий, нагодований і добре вдягнений. Зауважень до опікунів у нас не було", - розповіла вона.

Журналісти не змогли зв’язатися з опікунами Пилипа - телефони відключені або ніхто не відповідає. Брат опікуна Віталій каже, що теж не має прямого контакту з Сергієм, але дізнавався через знайомих, що прийомні батьки Пилипа залишаються у Маріуполі.

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Російська пропаганда каже, що підліток виїхав у березні, водночас опитані "Схемами" знайомі сім’ї стверджують, що це сталось у квітні.

"До Донецька його вивезли російські МНСники, коли він прийшов до супермаркету "Метро". Там в той час роздавали гуманітарну допомогу", - розповідає вчителька.

В Донецьку Пилипа якийсь час утримували в лікарні - імовірно, в колишній обласній лікарні імені Вишневського. Далі його могли перевести до так званого дитячого соціального центру так званої адміністрації міста Донецька. А потім наприкінці травня 2022 року вивезти разом з іще 30 українськими дітьми до Росії - у пансіонат "Поляни" Одінцовського району Московської області. Цей санаторій входить до складу Дитячого медичного центру Управління справами президента РФ.

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Російська пропаганда бреше про українського підлітка Пилипа Головню, якого всиновила тамтешня дитяча омбудсменка Львова-Бєлова, - ЗМІ 03

Пансіонат "Поляни", в якому утримували Пилипа Головню

Згодом, як твердить російська пропаганда, в "Поляни" приїхала уповноважена президента РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова. Там вони особисто познайомились з Пилипом. Він став 10-ю прийомною дитиною в родині російської омбудсменки. Вже у вересні 2022-го підліток отримав паспорт громадянина РФ - про це російські пропагандисти зняли окремий сюжет.

Російська пропаганда бреше про українського підлітка Пилипа Головню, якого всиновила тамтешня дитяча омбудсменка Львова-Бєлова, - ЗМІ 04

Пилип Головня і російська омбудсменка Львова-Бєлова

Російська пропаганда бреше про українського підлітка Пилипа Головню, якого всиновила тамтешня дитяча омбудсменка Львова-Бєлова, - ЗМІ 05

Пилип Головня отримує паспорт громадянина РФ

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна, а також Марії Львової-Бєлової.

За версією суду, вони особисто відповідальні за примусову депортацію дітей із окупованих українських територій до Росії.

Російська пропаганда бреше про українського підлітка Пилипа Головню, якого всиновила тамтешня дитяча омбудсменка Львова-Бєлова, - ЗМІ 06

Львова-Бєлова у відповідь на рішення МКС заявила, що таким чином міжнародна спільнота "оцінила її роботу з допомоги дітям". Під час конференції 4 квітня вона згадала і про "нового сина" - дещо нарікає на поведінку хлопця і розповідає, що проводить з ним виховну роботу.

"Не можу сказати, що все проходить гладко і без жодних труднощів. Важко реагувати, коли твоя дитина бігає за молодшими дітьми і каже: "З’їм москалятко", - розповіла під час конференції 4 квітня Львова-Бєлова.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+15
може він, з часом, їй виделлку в око встромить...
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20.04.2023 12:47
+12
Російська пропаганда бреже завжди і всюди.

Линия обороні / Анти-колорадос
Исторический Скарабей

Уже давно известно о том, что некоторые явления или действия имеют полупроводниковую природу в том смысле, что начать их можно легко, а вот остановиться - или очень сложно, или невозможно в принципе. Алкоголики или наркоманы - в курсе дела, поскольку начинали для того, чтобы расслабиться или для поднятия настроения, а закончили циррозом печени или передозом. Тоже самое бывает и с властью. Некоторые только прихватят ее, а потом не могут расстаться до могилы, товарищи Пу и Си - в курсе. Но власть не обязательно бывает государственная или политическая, но и бытовая, над конкретным человеком или людьми.
Так, вражеские паблики почти каждый день публикуют данные о том, что вернувшиеся с воны в Украине «освободители» кого-то забили до смерти, запытали или просто убили на всякий случай. Только сегодня мне довелось увидеть два таких сообщения. Причем, в одном из них речь шла о том, что, амнистированный вагнеровец успешно уничтожил двоих своих односельчан. Второй же случай имеет более драматичные обстоятельства вот такого свойства:

У Росії чоловік, який повернувся з війни проти України, вбив дружину на очах у двох дітей.

И если сейчас речь идет о единицах инцидентов в день, то после поражения, когда «освободители» хлынут домой, это будут десятки случаев в день, а все потому, что почувствовав безнаказанность за убийства и пытки, многие из этих деятелей уже не смогут остановиться. Серийные убийцы, насильники и каннибалы, захваченные живьем, признавались в том, что однажды попробовав это, их потом постоянно тянуло совершить что-то подобное еще раз. Но как это не странно, такие самые действия может производить и целая страна.

Так, однажды начав переписывать историю, искусственный суррогат под переписанным названием «россия» не может остановиться и делает это прямо на наших глазах. Как мы помним, первое и фундаментальное переписывание истории устроил царь Петр 1, когда в 1721 году отменил название «царство московское» и после ребрендинга это же самое стало называться российской империей. По этому поводу царь издал указ и нарек себя императором. Но это была только самая концовка большой работы, которую провели немецкие и голландские специалисты, которые начисто переписали историю, дабы вымарать один важный факт - все время своего существования царство московское было административной единицей сначала Ордынского улуса Джучи, а потом и Крымского ханства. Проще говоря, скрыть надо было то, что до этого момента именно собственной истории там не было вообще, а была история сюзеренов, при котором существовал этот вассалитет.

А дальше переписывались отдельные события, особенно военного характера, дабы показать величие. Поражения либо скрывались или вымарывались из истории, либо умелым движением писарей превращались в доблестные победы или ратные подвиги. Ну а второе, тотальное переписывание истории произошло после крушения империи. Большевики сваяли собственную историю, и как это было принято, постоянно переписывали учебники истории, выдирая из них имена и события, которые попали в опалу, а вместо этого, снова придумывались достижения и подвиги. Но вот и большевистская империя канул в Лету, после чего историю снова переписали, сделав из нее солянку царской и советской истории, опять же - что-то выкинув и что-то придумав. Но теперь принято решение переписывать историю снова, выкидывая из нее ненавистное слово «Киев». Вот что пишет их пресса:

«В новой редакции учебников по окружающему миру для детей начальной школы свели к минимуму упоминания Киева. Во всех главах, посвященных истории Киевской Руси, убрали упоминания украинской столицы. Например, в этом учебнике 2021 года писали, что летопись «Повесть временных лет» написал монах Киево-Печерского монастыря Нестор. В новой версии Нестора представили просто монахом, не упомянув, в каком монастыре он жил.

В параграфе про крещение Руси в предыдущем издании учебника говорилось, что князь Владимир крестил весь народ в Киеве, в новом - «в столице». В другом месте выражение «После смерти Олега в Киеве стал править князь Игорь» поменяли на «После смерти Олега Русью стал править князь Игорь». Новую редакцию учебника уже отправили в печать, скоро она появится в продаже».

В этой цитате обратим внимание на то, что теперь они сами дезавуровали не существующее название «Киевская Русь», поскольку таковой никогда не было. Киевской ее назвали потому, что в головы вбивали представление о том, что была другая Русь, настоящая, а у нас был кусочек той Руси, которая и называлась Киевской. То есть, это - искусственный термин, который был придуман исключительно как элемент имперской сказки, названной историей. Теперь же любое употребление слова Киев начали выводить из оборота. Наверное, это потому, что «Киев за три дня» стало основанием для возбуждения уголовного дела и срока в 25 лет и чтобы все упростить, они будут писать о том, что крестил их сам Иисус в Шарм аль Шейхе или Хургаде. В худшем случае - в Эйлате, ну а их история пошла непосредственно из Атлантиды, куда они намеренно вернули крейсер Москва. Ну и раз пошло такое дело, прутин - дальний потомок царицы Хатшепсут и священного Скарабея. Отсюда и чемоданы, поскольку скарабей был как раз по этим делам. В таком случае, очень скоро можно будет посмотреть на икону святого прутина, изображенного на боевом слоне царя Ксерокса. И не только это…
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20.04.2023 13:17
+11
Що, він у 17 років бігає "з'їм моSSкалятко"? Ідіоти?!
Він може хіба що за нею бігти, щоб вдути їй, якщо не перебірливий, звісно.

А, може, вона, як буха, не дуже й біжить
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20.04.2023 13:03
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може він, з часом, їй виделлку в око встромить...
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20.04.2023 12:47 Відповісти
В дупу.
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20.04.2023 12:55 Відповісти
сто пудов и вилку и гранату в очко ей засунет с паспортом, давай Филя жги!!!
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20.04.2023 12:56 Відповісти
всім росіянам
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20.04.2023 13:01 Відповісти
у меня есть своя версия зачем это младой соске такое пацан натуральный фаллоимитатор и замена подмена мужу.. скажите да ну нафиг о таки да если снохачество на России норма-- то почему ЭТО не может быть в принципе???!!!
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20.04.2023 13:06 Відповісти
це і так видно на фото №3, погляд ціеї потвори все видає
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20.04.2023 13:15 Відповісти
ну этого ПЫЛЫПА по фото сужу.. похоже зачал Будулай цыганское шото в нем аж прет...
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20.04.2023 13:32 Відповісти
Що, він у 17 років бігає "з'їм моSSкалятко"? Ідіоти?!
Він може хіба що за нею бігти, щоб вдути їй, якщо не перебірливий, звісно.

А, може, вона, як буха, не дуже й біжить
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20.04.2023 13:03 Відповісти
Так вона народилась в 1984 році ,як кажуть баба в самому соку ,так зразу зрозуміло ,що він їй вдує і не раз ,тим більше кацапські курви відомі своє *********** .
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20.04.2023 17:12 Відповісти
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20.04.2023 22:49 Відповісти
львова-бєлова-головня )
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20.04.2023 13:13 Відповісти
Російська пропаганда бреже завжди і всюди.

Линия обороні / Анти-колорадос
Исторический Скарабей

Уже давно известно о том, что некоторые явления или действия имеют полупроводниковую природу в том смысле, что начать их можно легко, а вот остановиться - или очень сложно, или невозможно в принципе. Алкоголики или наркоманы - в курсе дела, поскольку начинали для того, чтобы расслабиться или для поднятия настроения, а закончили циррозом печени или передозом. Тоже самое бывает и с властью. Некоторые только прихватят ее, а потом не могут расстаться до могилы, товарищи Пу и Си - в курсе. Но власть не обязательно бывает государственная или политическая, но и бытовая, над конкретным человеком или людьми.
Так, вражеские паблики почти каждый день публикуют данные о том, что вернувшиеся с воны в Украине «освободители» кого-то забили до смерти, запытали или просто убили на всякий случай. Только сегодня мне довелось увидеть два таких сообщения. Причем, в одном из них речь шла о том, что, амнистированный вагнеровец успешно уничтожил двоих своих односельчан. Второй же случай имеет более драматичные обстоятельства вот такого свойства:

У Росії чоловік, який повернувся з війни проти України, вбив дружину на очах у двох дітей.

И если сейчас речь идет о единицах инцидентов в день, то после поражения, когда «освободители» хлынут домой, это будут десятки случаев в день, а все потому, что почувствовав безнаказанность за убийства и пытки, многие из этих деятелей уже не смогут остановиться. Серийные убийцы, насильники и каннибалы, захваченные живьем, признавались в том, что однажды попробовав это, их потом постоянно тянуло совершить что-то подобное еще раз. Но как это не странно, такие самые действия может производить и целая страна.

Так, однажды начав переписывать историю, искусственный суррогат под переписанным названием «россия» не может остановиться и делает это прямо на наших глазах. Как мы помним, первое и фундаментальное переписывание истории устроил царь Петр 1, когда в 1721 году отменил название «царство московское» и после ребрендинга это же самое стало называться российской империей. По этому поводу царь издал указ и нарек себя императором. Но это была только самая концовка большой работы, которую провели немецкие и голландские специалисты, которые начисто переписали историю, дабы вымарать один важный факт - все время своего существования царство московское было административной единицей сначала Ордынского улуса Джучи, а потом и Крымского ханства. Проще говоря, скрыть надо было то, что до этого момента именно собственной истории там не было вообще, а была история сюзеренов, при котором существовал этот вассалитет.

А дальше переписывались отдельные события, особенно военного характера, дабы показать величие. Поражения либо скрывались или вымарывались из истории, либо умелым движением писарей превращались в доблестные победы или ратные подвиги. Ну а второе, тотальное переписывание истории произошло после крушения империи. Большевики сваяли собственную историю, и как это было принято, постоянно переписывали учебники истории, выдирая из них имена и события, которые попали в опалу, а вместо этого, снова придумывались достижения и подвиги. Но вот и большевистская империя канул в Лету, после чего историю снова переписали, сделав из нее солянку царской и советской истории, опять же - что-то выкинув и что-то придумав. Но теперь принято решение переписывать историю снова, выкидывая из нее ненавистное слово «Киев». Вот что пишет их пресса:

«В новой редакции учебников по окружающему миру для детей начальной школы свели к минимуму упоминания Киева. Во всех главах, посвященных истории Киевской Руси, убрали упоминания украинской столицы. Например, в этом учебнике 2021 года писали, что летопись «Повесть временных лет» написал монах Киево-Печерского монастыря Нестор. В новой версии Нестора представили просто монахом, не упомянув, в каком монастыре он жил.

В параграфе про крещение Руси в предыдущем издании учебника говорилось, что князь Владимир крестил весь народ в Киеве, в новом - «в столице». В другом месте выражение «После смерти Олега в Киеве стал править князь Игорь» поменяли на «После смерти Олега Русью стал править князь Игорь». Новую редакцию учебника уже отправили в печать, скоро она появится в продаже».

В этой цитате обратим внимание на то, что теперь они сами дезавуровали не существующее название «Киевская Русь», поскольку таковой никогда не было. Киевской ее назвали потому, что в головы вбивали представление о том, что была другая Русь, настоящая, а у нас был кусочек той Руси, которая и называлась Киевской. То есть, это - искусственный термин, который был придуман исключительно как элемент имперской сказки, названной историей. Теперь же любое употребление слова Киев начали выводить из оборота. Наверное, это потому, что «Киев за три дня» стало основанием для возбуждения уголовного дела и срока в 25 лет и чтобы все упростить, они будут писать о том, что крестил их сам Иисус в Шарм аль Шейхе или Хургаде. В худшем случае - в Эйлате, ну а их история пошла непосредственно из Атлантиды, куда они намеренно вернули крейсер Москва. Ну и раз пошло такое дело, прутин - дальний потомок царицы Хатшепсут и священного Скарабея. Отсюда и чемоданы, поскольку скарабей был как раз по этим делам. В таком случае, очень скоро можно будет посмотреть на икону святого прутина, изображенного на боевом слоне царя Ксерокса. И не только это…
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20.04.2023 13:17 Відповісти
Просто стареющая шмара любит молодых мальчиков, и педофил туда же.
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20.04.2023 15:16 Відповісти
Так вона 1984 року народження і фейс нормальний як для кацапні.
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20.04.2023 17:14 Відповісти
Бабуля собі ******* придбала? І що це вони усі в білому? ******** братство? Та пішли вони...
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20.04.2023 15:35 Відповісти
в 17 років бігати і кричати "з,їм москалятко?" парубок є розумово відсталий чи омбудсмен просто бреше?
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20.04.2023 15:58 Відповісти
вид у него на фотках очень довольный. Не похоже, что есть желание есть москалей
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20.04.2023 22:37 Відповісти
Уявляєте, які в кацапів діти дебіли? Ця лярва не на пустому місці зморозила таке про поведінку юнака. Кацапів така поведінка 17-річних юнаків не дивує і правдоподібна, бо серед їхніх дітей це норма, це вони вважають недоліками виховання.
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20.04.2023 23:05 Відповісти
Гарненького хлопчика обрала собі у «сини» попіддя, мабуть для майбутніх втіх. Кацапки ще ті трахальниці- розпустниці.
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20.04.2023 23:06 Відповісти
 
 