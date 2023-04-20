Ухилянти в гідрокостюмах тікали до Молдови через річку, - ДБР. ФОТОрепортаж

Мешканець Харківщини торік втік від мобілізації, нелегально перетнувши кордон. А після того налагодив схему заробітку на інших ухилянтах.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

За 5 тис.$ він брався переправити чоловіків призовного віку до Молдови вбрід через річку. Клієнтам видавали гідрокостюми, організатор зустрічав їх на молдавському боці.

Зараз трьом людям повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон. Двоє з них перебувають під вартою. Покарання за такий злочин - позбавлення волі на термін до 7 років.

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Організатор схеми досі за кордоном. Про підозру йому повідомили заочно. Чоловіку загрожує до 9 років позбавлення волі.











