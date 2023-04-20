Ухилянти в гідрокостюмах тікали до Молдови через річку, - ДБР. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Мешканець Харківщини торік втік від мобілізації, нелегально перетнувши кордон. А після того налагодив схему заробітку на інших ухилянтах.
Про це повідомили у Державному бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.
За 5 тис.$ він брався переправити чоловіків призовного віку до Молдови вбрід через річку. Клієнтам видавали гідрокостюми, організатор зустрічав їх на молдавському боці.
Зараз трьом людям повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон. Двоє з них перебувають під вартою. Покарання за такий злочин - позбавлення волі на термін до 7 років.
Організатор схеми досі за кордоном. Про підозру йому повідомили заочно. Чоловіку загрожує до 9 років позбавлення волі.
Топ коментарі
+19 Pressa Kropyvnutsky
показати весь коментар20.04.2023 13:44
+15 Підлога Маккартні
показати весь коментар20.04.2023 13:25
+15 Олександр САТ РЕМ
показати весь коментар20.04.2023 13:34
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Це що були депутати, судді чи ВІП чиновники?
Це ганьбище . Що далі ? СБУ і ДБР будь затримувати алкашів Які вкрали пляшку горілки в кіоску? Чи Це їх рівень.?
якщо компетенція Державного бюро розслідувань України поширюється на запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, які вчиняються вищими посадовими особами, службовими особами Національного антикорупційного бюро України чи Спеціалізованої антикорупційної прокуратури або військовими.
Да еще и врут
204-1 КУоАП (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины). За совершение этого нарушения предусмотрен штраф или административный арест
Хотя не понятно, кто эти двое
Непонятно, почему ими занимается, контрразведка
Відповідно до Закону України «Про контррозвідувальну діяльність» (2002), метою такої діяльності є попередження, своєчасне виявлення і запобігання зовнішнім та внутрішнім загрозам безпеці України, припинення розвідувальних, терористичних та інших протиправних посягань спецслужб іноземних держав, а також організацій, окремих груп та осіб на державну безпеку України, усунення умов, що їм сприяють, та причин їхнього виникнення.
ДБР
У підслідності ДБР - найвищі посадовці, судді, працівники правоохоронних органів, ті, хто вчинив військові злочини.
Кто же будет заниматься шпионами, суддьями и прочими.
Але якщо ти потрібен державі, тут вже все інакше. Отаке воно, реальне "селяві"
Замість судей/прокурорів зелених гнід, вони ловлять неозброених ухілянтів, ганьба капець 🥺
За НЕЗАКОННИЙ перетин кордону-адмін покарання.
А за "організацію" - 7 років?
Хто-то бреше.