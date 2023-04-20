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Молдова (1294) ДБР (2563) ухилянти (214)

Ухилянти в гідрокостюмах тікали до Молдови через річку, - ДБР. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Мешканець Харківщини торік втік від мобілізації, нелегально перетнувши кордон. А після того налагодив схему заробітку на інших ухилянтах.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

За 5 тис.$ він брався переправити чоловіків призовного віку до Молдови вбрід через річку. Клієнтам видавали гідрокостюми, організатор зустрічав їх на молдавському боці.

Зараз трьом людям повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон. Двоє з них перебувають під вартою. Покарання за такий злочин - позбавлення волі на термін до 7 років.

Також дивіться: Поліцейські майже рік незаконно вивозили чоловіків за кордон, - ДБР. ФОТО

Організатор схеми досі за кордоном. Про підозру йому повідомили заочно. Чоловіку загрожує до 9 років позбавлення волі.

Ухилянти в гідрокостюмах тікали до Молдови через річку, - ДБР 01
Ухилянти в гідрокостюмах тікали до Молдови через річку, - ДБР 02
Ухилянти в гідрокостюмах тікали до Молдови через річку, - ДБР 03
Ухилянти в гідрокостюмах тікали до Молдови через річку, - ДБР 04
Ухилянти в гідрокостюмах тікали до Молдови через річку, - ДБР 05
Ухилянти в гідрокостюмах тікали до Молдови через річку, - ДБР 06

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+19
А чого саме нормально жерти і бухати, а не працювати і заробляти? Бомжами вони навряд будуть. Люди заплатили по 5тис.дол за виїзд. Не думаю, що такі схильні до бомжування. За 30 років існування Україна виростали приблизно мільйон воєнних резервістів і пенсіонерів і приблизно стільки ж поліцейських. Беркутівці та й інші державні держиморди нічого путнього не робили, а стаж у них йшов рік за півтора. От тепер нехай ідуть всі на передову і відробляють витрачені на них кошти. Досить людей, які хочуть прогодувати свої сім'ї шельмувати і ображати. В минулі роки заробітчани були основною часткою українців, які приносили в країну тверду валюту. Я подивлюся, як без вмілих рук таких людей буде відбудовуватися країна. Саме на їх працьовитому горбу Україна не рухнула ще задовго до війни. Коли кожне привладне мурло крало з державного корита, отакі роботяги навпаки годували і свої сім'ї, і рятували країну від повного занепаду.
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20.04.2023 13:44
+15
Так то это фактически готовые морские котики. И даже у них уже гидро костюмы имеются
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20.04.2023 13:25
+15
"" У підслідності ДБР - найвищі посадовці, судді, працівники правоохоронних органів, ті, хто вчинив військові злочини.""

Це що були депутати, судді чи ВІП чиновники?

Це ганьбище . Що далі ? СБУ і ДБР будь затримувати алкашів Які вкрали пляшку горілки в кіоску? Чи Це їх рівень.?
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20.04.2023 13:34
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А на дітей Данилова і ко не має часу.
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20.04.2023 13:24 Відповісти
Данилов зажал им бабки на гидрокостюмы Вот и не могу вернуться обратно
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20.04.2023 13:26 Відповісти
Так то это фактически готовые морские котики. И даже у них уже гидро костюмы имеются
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20.04.2023 13:25 Відповісти
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20.04.2023 13:34 Відповісти
Я водяной я водяной-поговорил бы кто со мной...
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20.04.2023 14:09 Відповісти
Это конченные речные крысы
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20.04.2023 16:34 Відповісти
вони не ухилянти, вони какаяразнці, їм все одно, хто буде, презе, чи какаяразніца хто, в якій країні жити, аби нормально жерти і бухати. Ухилятися можна від громадянського обов'язку. Я думаю, вони б задоволенням зараз позбавилися громадянства і були б бомжами, аби виїхати.
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20.04.2023 13:26 Відповісти
А й дійсно. Ухилянтом може лише признати тільки суд. А вдруг вони контрабандісти "бобры" і переправляли в Молдову контрафактні папіроси і шоб не усугублять становище скинули "товар" в низ за течією
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20.04.2023 13:32 Відповісти
І чому б не дозволити їм це? Що це за держава яка примушує бути громадянином? І які з них бійці будуть доречі, аватари що здадуть все при першій нагоді?
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20.04.2023 13:34 Відповісти
А чого саме нормально жерти і бухати, а не працювати і заробляти? Бомжами вони навряд будуть. Люди заплатили по 5тис.дол за виїзд. Не думаю, що такі схильні до бомжування. За 30 років існування Україна виростали приблизно мільйон воєнних резервістів і пенсіонерів і приблизно стільки ж поліцейських. Беркутівці та й інші державні держиморди нічого путнього не робили, а стаж у них йшов рік за півтора. От тепер нехай ідуть всі на передову і відробляють витрачені на них кошти. Досить людей, які хочуть прогодувати свої сім'ї шельмувати і ображати. В минулі роки заробітчани були основною часткою українців, які приносили в країну тверду валюту. Я подивлюся, як без вмілих рук таких людей буде відбудовуватися країна. Саме на їх працьовитому горбу Україна не рухнула ще задовго до війни. Коли кожне привладне мурло крало з державного корита, отакі роботяги навпаки годували і свої сім'ї, і рятували країну від повного занепаду.
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20.04.2023 13:44 Відповісти
Після закінчення війни: чи перемоги чи якогось умовного Стамбул-3 за кордон всерівно не будуть відпускати ще років зо п"ять, тому що потрібно буде відбудовувати країну!!!
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20.04.2023 13:51 Відповісти
А іще буде 6 денний робочий тиждень за той самий оклад. І забудьте про пенсії, хто ще не дуже старий
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20.04.2023 13:53 Відповісти
буде громадянська війна. І тоді кордони відкриються самі по собі.
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20.04.2023 13:56 Відповісти
Так громадянська війна вже йде 13 місяців: громадяни московії напали на громадян України
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20.04.2023 14:26 Відповісти
Бомжами я назвав осіб без громадянства) а це видно програмісти переправлялися, бо з жорсткими дисками, якщо в них ці диски вилучили, а не у озг.
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20.04.2023 14:28 Відповісти
Тобто а нічого що це бидло воювати має а не ховатись чому цвіт нації має гинути а вони ні?
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23.04.2023 15:44 Відповісти
Воювати маєш ти, а майстри, які можуть наситити економіку грошима і не дати померти з голоду, мають заробляти. Вони якраз і є складова частина цвіту нації. На фронті також є різні люди. Там є так звані "аватари"- алкоголіки і наркомани. Є також і психічно хворі. Тобі там сподобається. З одного боку тебе буде прикривати історик з вищою освітою, а з іншої- п'яниця з пляшкою в кишені.
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23.04.2023 16:51 Відповісти
Зараз більшість має воювати якщо є потреба бо є війна і загроза для існування країни, звичайно а армії є різні люди але бидло і чернь і хитровимахані теж мають воювати і помирати за цю країну це їх обов'язок, працювати можуть і жінки і піднімати економіку
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23.04.2023 16:57 Відповісти
треба тікати як баканов портнов наумов і петров - тоді не піймають.а гідрокостюм паліво.
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20.04.2023 13:28 Відповісти
Готові бойові плавці. )))
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20.04.2023 13:32 Відповісти
Всім ухилянтам поміняти в документах стать з чоловічої на жіночу.
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20.04.2023 13:33 Відповісти
Типу в ЗСУ жінок нема, довпойоп.
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20.04.2023 13:47 Відповісти
Ти жінка ? Тоді вибач.
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20.04.2023 13:54 Відповісти
А навіщо тобі це знати ?
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20.04.2023 15:15 Відповісти
"" У підслідності ДБР - найвищі посадовці, судді, працівники правоохоронних органів, ті, хто вчинив військові злочини.""

Це що були депутати, судді чи ВІП чиновники?

Це ганьбище . Що далі ? СБУ і ДБР будь затримувати алкашів Які вкрали пляшку горілки в кіоску? Чи Це їх рівень.?
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20.04.2023 13:34 Відповісти
а до чого тут ДБР?!
якщо компетенція Державного бюро розслідувань України поширюється на запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, які вчиняються вищими посадовими особами, службовими особами Національного антикорупційного бюро України чи Спеціалізованої антикорупційної прокуратури або військовими.
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20.04.2023 13:34 Відповісти
занимаются чем угодно лишь бы на фронт не попасть
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20.04.2023 13:35 Відповісти
Вони конкурують з СБУшниками , які ловлять провідників - хто більше ганьбище для держави
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20.04.2023 13:36 Відповісти
А найвища посадова особа якраз і є самим відомим уклоністом. Може то ДБР того уклоніста націлилось на гарячому зцапати, але промахнулось ?
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20.04.2023 21:54 Відповісти
В предыдущих сюжетах, конрразведка занималась охраной границы, сейчас уже дбр...

Да еще и врут

204-1 КУоАП (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины). За совершение этого нарушения предусмотрен штраф или административный арест
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20.04.2023 13:35 Відповісти
В умовах воєнного стану?
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20.04.2023 13:38 Відповісти
за організацію 7 років може бути, за сам перехід - нічого.
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20.04.2023 13:38 Відповісти
То за организацию. Я сам было начал пилить матюкливый пост "это ******, и т.д.", потом перечитал и отменил.
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20.04.2023 13:49 Відповісти
Ну ок - осталось найти статью за организацию, и что там прописано

Хотя не понятно, кто эти двое

Непонятно, почему ими занимается, контрразведка

Відповідно до Закону України «Про контррозвідувальну діяльність» (2002), метою такої діяльності є попередження, своєчасне виявлення і запобігання зовнішнім та внутрішнім загрозам безпеці України, припинення розвідувальних, терористичних та інших протиправних посягань спецслужб іноземних держав, а також організацій, окремих груп та осіб на державну безпеку України, усунення умов, що їм сприяють, та причин їхнього виникнення.

ДБР

У підслідності ДБР - найвищі посадовці, судді, працівники правоохоронних органів, ті, хто вчинив військові злочини.

Кто же будет заниматься шпионами, суддьями и прочими.
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20.04.2023 13:57 Відповісти
А депутатські родичи не "ухилянти"? Мусорсько-прокурорсько-суддівські дітки теж не ухилянти? Мабудь "Ані просто все тяжило бальниє інваліди"
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20.04.2023 13:35 Відповісти
іхтіандри ху єви
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20.04.2023 13:35 Відповісти
Планували підірвати "сісястий міст" коло Керчі, але зламався компас
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20.04.2023 13:36 Відповісти
взагалі якась хєрня. Цих хлопців народжували в країні, де їхнім батькам втокмачували, що війни не буде ніколи. Вони росли, слухаючи усих презіків, що треба готуватися до мирних професій, а армію треба скорочувати до декількох тисяч контрактників, яким військо до шмиги. Війна таки трапилась. Але реально не всі здатні бути військовими. Просто реально не здатні і все. Це вони в цьому винні?
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20.04.2023 13:37 Відповісти
Тому я і не проходив ні військову кафедру, ні строкову службу. Бо це нах нікому не нада було і тупоголовим мєнтом чи охоронцем в АТБ я не планував стати в цьому житті
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20.04.2023 13:41 Відповісти
при чому така херня була аж до 24 лютого, не давали кошти навіть на ту армію що є, в цей час вивозили своїх, літаки кожні півгодини відправлялись.
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20.04.2023 13:42 Відповісти
Якщо тобі щось потрібно від держави, держава знайде 1000+1 спосіб тобі цього не дати.
Але якщо ти потрібен державі, тут вже все інакше. Отаке воно, реальне "селяві"
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20.04.2023 13:43 Відповісти
Тоді їх треба кинути рити окопи, розміновувати території і розбирати завали чи як одні воюють а інші ні
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23.04.2023 15:52 Відповісти
і це правильно
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23.04.2023 16:05 Відповісти
Сітки-путанки, на таку здорову рибу треба ставити по фарватеру. для раків потрібен корм, щойно віднерестилися....
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20.04.2023 13:44 Відповісти
Силою змусити воювати не вийде.Та й перед законом всі не рівні.Наприклад усіляких стендаперів не беруть на війну і вони виїзні.Кварталівців не беруть на війну і вони виїзні.Спортсменів не беруть на війну і вони виїзні.Дітей і родичів керманичів не беруть на війну і вони виїзні.Навіть усіляких євангелістів,бабтистів і тд не беруть на війну і вони виїзні.Чим ці ці релігійники вже кращі? Звалили все на простих Микол.Де всі силовики за 20 років,вони ж не старі?
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20.04.2023 13:45 Відповісти
Представників УПЦ мП теж не беруть на війну. Да всіх і не візьмеш на війну. Могли б хоча б почати непридатних випускати за кордон. Який сенс їм тут сидіть і сосать лапу за три копійки?
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20.04.2023 13:48 Відповісти
Та й можна зробити так,щоб той хто виїжджає на роботу закордон.платив в місяць від 100 євро.А це би були колосальні гроші для бюджету України,тому що працювати поїде велика кількість людей.
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20.04.2023 14:46 Відповісти
У нас даныла гетманэц живе по принципу: "Сам нє гам і другому нє дам"
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20.04.2023 14:47 Відповісти
Не тільки він.
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20.04.2023 14:50 Відповісти
Це ти так виправдовуєш ухилянтів ? А чи знаєш ти що в Британії розстрілювали ухилянтів під час другої світової війни
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23.04.2023 15:54 Відповісти
Ну в совків і загороджувальні загони були і штрафбати були.І що? Ми не в ті часи живемо.Кишка тонка у когось розстрілювати зараз людей.
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23.04.2023 16:19 Відповісти
Мій знайомий який воює каже розстрілював б цих покидьків він їх за людей не вважає
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23.04.2023 17:01 Відповісти
Ти не воюєш. Тебе також розстрілювати?
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23.04.2023 17:20 Відповісти
Я не ховаюсь і не втікаю
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23.04.2023 17:24 Відповісти
То чому нк у війську?
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23.04.2023 17:30 Відповісти
Може тому що я працюю на такій роботі що не беруть в армію є роботи критичної інфраструктури
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23.04.2023 17:37 Відповісти
Добровольцем не хочеш піти? Любий може сказати.що він важливий в тилу.Але якщо ти сам не хочеш,то чому від когось іншого вимагаєш?
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23.04.2023 18:13 Відповісти
Я в пожарці працюю і ніхто мене нікуди не відпустить
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23.04.2023 18:31 Відповісти
З пожежної можна піти.Це вже видумки ботику.
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23.04.2023 18:35 Відповісти
Дбр сбу займається ухилянтами це тільки в нас такий маразм може бути,здорові бугаї в повній амуніції на крайньому західному кордоні виконують потужну роботу.Он суддя гвалтівників виправдовує,інший вбивцю не садить,в опу зрадники сидять,там дбр і сбу чомусь не працює бо то не на часі.Ясно зловити ухилянта багато розуму не потрібно,і головне сфоткатись яка потужна робота була проведена!
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20.04.2023 13:50 Відповісти
Як вам бики з ДБРу?! Їх запросто можна посилати диверсантами вбити пукина...
Замість судей/прокурорів зелених гнід, вони ловлять неозброених ухілянтів, ганьба капець 🥺
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20.04.2023 13:55 Відповісти
Сім років?
За НЕЗАКОННИЙ перетин кордону-адмін покарання.
А за "організацію" - 7 років?
Хто-то бреше.
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20.04.2023 14:33 Відповісти
Складається враження, що дбр нема більше чим займатися, напевно їх там забагато набрали, або набралися, щоб до війська не йти і зараз треба якось демонструвати свою потребу.
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20.04.2023 17:09 Відповісти
Так вони ловлять їх, щоб самим не піти воювати, логічно же)
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20.04.2023 17:48 Відповісти
Річни котики.
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20.04.2023 21:49 Відповісти
Подоляка на фронт відправте, хай відповість: "хто я?" Нащо людей тримаєте заручниками? Без можливості заробити на хліб.
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21.04.2023 18:53 Відповісти
 
 