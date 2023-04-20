Наслідки обстрілів Донеччини: під ворожим вогнем опинилися 10 населених пунктів. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Атак зазнали міста Авдіївка, Бахмут, Дружківка, Костянтинівка, Часів Яр, смт Велика Новосілка, села Ласточкине, Новодмитрівка, Віролюбівка, Новокалинове.
Про це повідомили у поліцію Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.
Щільним вогнем рашисти накрили Авдіївку, місто витримало 13 ударів. Пошкоджено п’ятиповерхівку і будівлю ЦНАПу. Інформації про постраждалих не надходило.
На Костянтинівку росіяни спрямували 4 ракети С-300 та артилерію. Руйнувань зазнали щонайменше 9 приватних будинків, 6 автомобілів. Загинула людина.
Внаслідок ворожих атак поранено цивільного мешканця в Новокалиновому.
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albano miner
показати весь коментар20.04.2023 14:08 Відповісти Мені подобається 0
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