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Ідентифіковано підполковника РФ, який наказував катувати колишніх учасників АТО та цивільне населення на Харківщині, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Підполковник наказував катувати цивільних та колишніх учасників АТО під час окупації Харківщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Встановлено, що підполковник з позивним "Морячок" здійснював керівництво військовослужбовцями 30-ої мотострілкової бригади центрального округу рф під час окупації с. Піски–Радківські Ізюмського району.

За даними слідства, він наказував своїм підлеглим катувати колишніх учасників АТО та цивільне населення з метою отримання даних стосовно проукраїнськи налаштованих громадян та військовослужбовців ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Окупанти били людей електрошокером, палицями та утримували в підвальних приміщеннях без їжі та води. Двом колишнім учасникам АТО вони поставили на тілі клеймо розпеченим залізом.

Кожній незаконно затриманій людині російські військові присвоювали "порядковий номер" та наказували їм відкликатись на нього. Вони примушували потерпілих "для профілактики" прибирати вулиці та копати окопи.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

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Ідентифіковано підполковника РФ, який наказував катувати колишніх учасників АТО та цивільне населення на Харківщині, - Офіс Генпрокурора 01
Ідентифіковано підполковника РФ, який наказував катувати колишніх учасників АТО та цивільне населення на Харківщині, - Офіс Генпрокурора 02
Ідентифіковано підполковника РФ, який наказував катувати колишніх учасників АТО та цивільне населення на Харківщині, - Офіс Генпрокурора 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+19
І де ж та ідентифікація? Ні призвіща, ні харі ні данних про рідних. Нафіга такі статті?? Ні проклясти ні в рожу плюнути..чи нас теж фейками годують??
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20.04.2023 14:40
+13
Два запитання: навіщо передасту хрюльник ретушовати? що значать картинки нижче фото з кацап- передастом.
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20.04.2023 14:41
+12
****, а чому не дають інформацію про ката, про його родину. Може якась свідома ворона на кацапії видовбає самці очі
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20.04.2023 15:24
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І де ж та ідентифікація? Ні призвіща, ні харі ні данних про рідних. Нафіга такі статті?? Ні проклясти ні в рожу плюнути..чи нас теж фейками годують??
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20.04.2023 14:40 Відповісти
Вони збираються "Морячка" в розшук оголосити.
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20.04.2023 14:52 Відповісти
****, а чому не дають інформацію про ката, про його родину. Може якась свідома ворона на кацапії видовбає самці очі
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20.04.2023 15:24 Відповісти
Відразу вгадується парода-хряк кацапський ублюдочний...
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20.04.2023 14:40 Відповісти
Два запитання: навіщо передасту хрюльник ретушовати? що значать картинки нижче фото з кацап- передастом.
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20.04.2023 14:41 Відповісти
картинки ж підписані...Харківська обл прокуратура
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20.04.2023 14:53 Відповісти
кабінет прокурора за дверима зліва, чи за дверима справа?
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20.04.2023 15:20 Відповісти
А чого, лице закрили, якщо знайшли?
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20.04.2023 14:45 Відповісти
А представляете если это, в недалеком будущем, двухсотое чмо узнало себя и для его никчемного существования (в его пропитом сознании) начался обратный отсчет.
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20.04.2023 15:03 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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20.04.2023 15:04 Відповісти
Зхопити та посадити в клітку. Кормити "на убій" як Ламме Гудзака. Паскуда.
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20.04.2023 15:06 Відповісти
Я просто нагадаю, що команда рашиста портнова з середини 2019-го готувала розстрільні списки проукраїнських громадян. А ви питаєте звідки у 3.14дарів відомості про АТО-ШНИКІВ
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20.04.2023 15:12 Відповісти
Ну і далі що? Ідентифікували... поскиглили у пресі і забули!? Чи може генерал Буданов замість того, щоб сформувати підрозділ і відправити цього ідентифікованого до Кобзона...теж накшталт зеленого хрипуна промичить щось про ідентифікацію і на тому і справу закінчить! От якби ідентифікували...а через 10-15 днів Буданов розповів би у відостку про результат знищення..то й діло було б. А то екіпажі Ту-95МС в Енгельсі едентифікували... штурмовиків Су-25 теж...все знаємо... всім наказуємо боятися!! Ні одного КПС з екіпажів не ліквідовано... ні одного командира що знущалися з людей не ліквідовано... Навіть відвертих зрадників..накшталт Ківи..Балицького...та іншої мерзоти не чіпають. То що місцеві партизани когось поранили..чи вбили..то то ті..до яких не дуже складно було дотягнутися...нікчеми... Чи може ті ж члени кацапських Ту-95МС під охороною ? Та живуть собі звичайним життям... ходять у гаражі.. магазини..у садочки за дітьми..у відпустки. А заваліть двох-трьох..і інші почнуть сцятися... Іде другий рік війни! Генерал буданов удосконалює свій театральний хист у відеорозказнях....
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20.04.2023 15:16 Відповісти
100%
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20.04.2023 17:12 Відповісти
Для чого ця замазана рожа орка? Віддавав наказ? А якщо б не віддава то що, орки були б білі і пухнасті? Вся нація (вважай стадо) москалів несе відповідальність і має бути покарана. Не треба нам тут казочки розповідати про цапів-відбувайлів.
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20.04.2023 17:16 Відповісти
А чому рило цьому кнуру забюрили? Країна має знати цього виродка...
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21.04.2023 14:03 Відповісти
 
 