Ідентифіковано підполковника РФ, який наказував катувати колишніх учасників АТО та цивільне населення на Харківщині, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Підполковник наказував катувати цивільних та колишніх учасників АТО під час окупації Харківщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Встановлено, що підполковник з позивним "Морячок" здійснював керівництво військовослужбовцями 30-ої мотострілкової бригади центрального округу рф під час окупації с. Піски–Радківські Ізюмського району.

За даними слідства, він наказував своїм підлеглим катувати колишніх учасників АТО та цивільне населення з метою отримання даних стосовно проукраїнськи налаштованих громадян та військовослужбовців ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Окупанти били людей електрошокером, палицями та утримували в підвальних приміщеннях без їжі та води. Двом колишнім учасникам АТО вони поставили на тілі клеймо розпеченим залізом.

Кожній незаконно затриманій людині російські військові присвоювали "порядковий номер" та наказували їм відкликатись на нього. Вони примушували потерпілих "для профілактики" прибирати вулиці та копати окопи.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

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