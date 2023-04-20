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Столтенберг відвідав Бучу. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Генсек НАТО Єнс Столтенберг відвідав Бучу на Київщині.

Світлини оприлюднила пресслужба НАТО, передає Цензор.НЕТ.

Мер Бучі Анатолій Федорук заявив: "Побачені наслідки руйнувань та скоєних злочинів у місті глибоко вразили Генсека. Він запевнив, що НАТО продовжить надавати безпрецедентну підтримку армії та народу України. Вірю, що така рішучість буде непохитною та пришвидшить нашу перемогу".

Очільник міста подарував Столтенбергу пам’ятну монету з символами Бучі, виготовлену з російських куль. Вона символізує незламність українців перед агресором та готовність захищати свою землю.

Також читайте: Членство України в НАТО буде на порядку денному саміту у Вільнюсі, - Столтенберг

Столтенберг відвідав Бучу 01
Столтенберг відвідав Бучу 02
Столтенберг відвідав Бучу 03
Столтенберг відвідав Бучу 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
Яке ти кончене...
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20.04.2023 17:59
+3
Про Бахмут видео хоть показали ?
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20.04.2023 16:36
+2
угу...вечірні відосікі
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20.04.2023 16:52
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Про Бахмут видео хоть показали ?
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20.04.2023 16:36 Відповісти
угу...вечірні відосікі
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20.04.2023 16:52 Відповісти
Відосіки- айкосіки.
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20.04.2023 16:59 Відповісти
Я так понимаю, Столтенберг приехал уговаривать Зеленского не делать сильный контрнаступ, т.к. НАТО очень боится Росии и ядерного удара, самолеты, дальнобойную арту и дальнобойные ракеты не дают, а в обмен предлагают 1001 обещание принять Украину в НАТО в существующих границах. Т.е. отдать Росии захваченные территории в обмен на принятие в НАТО...
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20.04.2023 17:27 Відповісти
Яке ти кончене...
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20.04.2023 17:59 Відповісти
Я то ладно, как и ты - диванные войска
А вот у НАТО такой стиль - одной рукой помогать, а другой уговаривать сдаться. Добрый и злой полисмен. Та же стратегия была и с Путиным, и щас с Китаем... То же было и с Украиной - Минские соглашения...
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20.04.2023 18:34 Відповісти
а ось у зешобли була відмінна стратегія... ще раз, ти наглухо кончене!
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20.04.2023 18:45 Відповісти
ти насправді з Австралії, чи мокша, яка так прапорець приліпила?
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20.04.2023 18:47 Відповісти
Aquarius , це ти штолє?
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20.04.2023 20:00 Відповісти
Нет, я не он )
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20.04.2023 20:46 Відповісти
А єслі найду?
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20.04.2023 20:52 Відповісти
Блін, чому на всіх таких заходах блимають попи!!!!???? Архаїка якась!
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20.04.2023 17:47 Відповісти
Ну, релігію в Україні ще ніхто не відміняв. Вона тільки починає вільно дихати вирвавшись з лап кагебешної секти.
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20.04.2023 20:54 Відповісти
А я не про релігію, і тим більше не про її відміну. Чому всюди попи? Нехай ідуть і займаються своїми справами, тобто моляться...
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20.04.2023 22:34 Відповісти
Дякуємо, Єнсе...
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20.04.2023 18:13 Відповісти
А надо этих заруб политиков вести в Бахмут ... или рядом....
Как говорится - ранение в жопу резко меняет мировоззрение.....
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20.04.2023 18:28 Відповісти
делегацію Південної Кореї запросили? бо в них дуже дивні міркування про військові злочини орків
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20.04.2023 19:46 Відповісти
 
 