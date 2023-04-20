Столтенберг відвідав Бучу. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Генсек НАТО Єнс Столтенберг відвідав Бучу на Київщині.
Світлини оприлюднила пресслужба НАТО, передає Цензор.НЕТ.
Мер Бучі Анатолій Федорук заявив: "Побачені наслідки руйнувань та скоєних злочинів у місті глибоко вразили Генсека. Він запевнив, що НАТО продовжить надавати безпрецедентну підтримку армії та народу України. Вірю, що така рішучість буде непохитною та пришвидшить нашу перемогу".
Очільник міста подарував Столтенбергу пам’ятну монету з символами Бучі, виготовлену з російських куль. Вона символізує незламність українців перед агресором та готовність захищати свою землю.
Топ коментарі
+7 Kungfury Truesurvivor
показати весь коментар20.04.2023 17:59
+3 AbOriginal_UA
показати весь коментар20.04.2023 16:36
+2 Григорій Григорович
показати весь коментар20.04.2023 16:52
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А вот у НАТО такой стиль - одной рукой помогать, а другой уговаривать сдаться. Добрый и злой полисмен. Та же стратегия была и с Путиным, и щас с Китаем... То же было и с Украиной - Минские соглашения...
Как говорится - ранение в жопу резко меняет мировоззрение.....