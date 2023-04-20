Сійярто виступив на партійному заході на тлі мапи "Великої Угорщини". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
На заході "Мир та безпека", який організувала правляча партія Угорщини "Фідес", міністр закордонних справ Петер Сійярто виступив на тлі мапи Угорщини, що включає території сусідніх країн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Численні користувачі Twitter звернули увагу, що на основному банері події зображена Угорщина у її нинішніх кордонах і так звана "Велика Угорщина" – у кордонах, які мала до Тріанонського мирного договору. Зараз частина цих земель входить до сучасних Австрії, Словаччини, Румунії, Хорватії, Сербії та України.
На це вже відреагував румунський євродепутат Влада Георге "Угорщина – країна-член ЄС – підриває суверенітет Румунії, іншої країни-члена ЄС… Це огидно й обурливо".
Нагадаємо, це вже не перший випадок, коли члени партії Орбана використовують мапу "Великої Угорщини". Зокрема сам Орбран в листопаді з'явився на футбольний матч Угорщини та Греції у Будапешті з шарфом, на якому була ця мапа.
Будь ласка, зачекайте...
Гопник - це діагноз.
Є простір для фантазії!!!!
@bryhynets
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1 ч
У Запоріжжі міськрада не знайшла голосів, щоб розірвати договори оренди на землю з УПЦ МП - ініціативу не підтримали депутати-«слуги» Не підтримали, хоч петиція за розірвання договорів оренди з московською церквою у Запоріжжі необхідну кількість голосів набрала за 1 добу
February 24th, 2023, 09:51 pm
...прислужники Г!тлера, планували послужити Путлеру.
Несподівано почали багато запитувати про Угорщину в цей день рік тому.
Впевнений що ми, як і розвідки інших держав ЄС, особливо держави сусіди Угорщини, знають чи знали більше, і маю надію свого часу це оприлюднять.
Поки що напишу тільки те, що бачив на власні очі.
Перші війскові колони угорських війскових я побачив майже зразу після окружної Будапешту. Це був ранній ранок 25 лютого 22 року.
Я заїхав на заправку на своєму авто з українськими номерами, і раптом відчув себе темношкірим африканцем в ковбойскому салуні Техаса десь в середині 19 сторіччя. Заправка була забита війсковими угорцями, які уважно дивилися на мене, у мілітарній флісці та на машинку з наліпкою хреста НГУ на задньому склі. Ніхто не робив ніяких там загрозливих жестів, але відчуття було абсолютно ворожого ставлення.
По нашивкам, це був якийсь підрозділ війскової поліції Угорщини, такий собі аналог нашої ВСП. Майже зразу після того як я повернувся на дорогу, мені довелося стати в хвіст величезною колони війскової техніки. Поступово її обганяючи, я мимоволі рахував. В цій колоні йшло 6 машин з для наведення понтонних переправ, з понтонами, у супроводі вантажівок з особовим складом та кількох машин бойового прикриття. Далі до кордону таких колон було ще три - у кожній по шість - вісім вантажівок з понтонами.
На всіх заправках по дорозі до кордону зустрічалися або війскові, які рухалися в сторону кордону з Україною, або техніка.
Часто зустрічалися очевидні резервісти, на власних авто, які були викликані в своїй частини. Один із них, кремезий чолов"яга, підійшов до мене, довго розглядав, потім мовчки налив кави із термосу і протягнув цигарку. Я не палю вже давно, але тут механічно взяв. Чоловік міцно затягнувся, і запитав - туди? Показуючи в сторону України.
Я не встиг нічого відповісти, як він продовжив: "Немає сенсу. Вас не буде за три дні. Не треба було вірити американцям".
Хотів би я подивитися на цього мудака зараз. А особливо після перемоги України.
Даремно вони себе так поводять . . .
шавка без оружия может гавкать сколько хочет,там львовской тро на неделю работы+ наша арта.
По простому Півень обскуБАний, який має в економіці повний НУЛЬ
Дурне , Тай годі
после этой выходки их прищучить и вообще забыть, что есть такая страна как венгрия с какими-то правами.