Сійярто виступив на партійному заході на тлі мапи "Великої Угорщини". ФОТО

На заході "Мир та безпека", який організувала правляча партія Угорщини "Фідес", міністр закордонних справ Петер Сійярто виступив на тлі мапи Угорщини, що включає території сусідніх країн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Численні користувачі Twitter звернули увагу, що на основному банері події зображена Угорщина у її нинішніх кордонах і так звана "Велика Угорщина" – у кордонах, які мала до Тріанонського мирного договору. Зараз частина цих земель входить до сучасних Австрії, Словаччини, Румунії, Хорватії, Сербії та України.

На це вже відреагував румунський євродепутат Влада Георге "Угорщина – країна-член ЄС – підриває суверенітет Румунії, іншої країни-члена ЄС… Це огидно й обурливо".

Нагадаємо, це вже не перший випадок, коли члени партії Орбана використовують мапу "Великої Угорщини". Зокрема сам Орбран в листопаді з'явився на футбольний матч Угорщини та Греції у Будапешті з шарфом, на якому була ця мапа.

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