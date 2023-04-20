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Вихід проросійського сюжету - прикра помилка, спричинена некоректним скороченням, - France 24. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

France 24 від початку повномасштабної війни в Україні широко та об’єктивно висвітлює події.

Дирекція телеканалу France24, фінансованого урядом Франції, на прохання Еспресо, пояснила вихід проросійського сюжету, передає Цензор.НЕТ.

Вихід проросійського сюжету - прикра помилка, спричинена некоректним скороченням, - France 24 01

Еспресо - багаторічний ексклюзивний партнер France24 в Україні - звернувся до керівництва каналу через вихід скандального сюжету та призупинив трансляцію матеріалів французького мовника у своєму етері до з'ясування цього питання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фейк про зливання планів українського контрнаступу підтримує наративи російської пропаганди, - Стратком ЗСУ

Директорка France 24 Ванесса Бургграф назвала інцидент "прикрою помилкою". В листі пояснюється, що в етер France 24 потрапив скорочений те перекладений англійською франкомовний сюжет національного громадського телебачення Франції - France Televisions. На жаль, - йдеться у листі, - в процесі скорочення та перекладу сюжету було втрачено контекст матеріалу, про що телеканал щиро шкодує.

Директорка запевнила колег з Еспресо, що докладе всіх можливих зусиль, щоб помилка більше не повторилася, і наголосила - France 24 від початку повномасштабної війни в Україні широко та об’єктивно висвітлює події.

"Ми підготували значну кількість матеріалів на цю тему, зі значною кількістю наших досвідчених репортерів на місцях подій, у репортажах з прямою мовою українських солдатів та чисельними свідченнями про страждання мирного населення, про воєнні злочини, скоєні російськими солдатами, депортацію дітей та жінок на лінії фронту", – зазначила медійниця.

У редакції France24 наголосили, що телеканал щодня протистоїть російській пропаганді й розвінчує фейкові новини, а також створює унікальні продукти, які розкривають справжнє обличчя російської агресії - зокрема, денний марафон до річниці нападу на Україну 24 лютого 2023 року, який провело 17 журналістів чотирма мовами світу, або повнометражний документальний фільм про український опір в Херсоні.

Додамо, що аналогічні листи Ванесса Бургграф також надіслала президенту України та начальнику штабу ЗСУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": France 24 показав сюжет з табору російських окупантів і назвав "ворожим" контрнаступ України. ВIДЕО

Нагадаємо, знімальна група телеканалу France 24 відвідала табір російських окупантів, що готуються до українського контрнаступу. Журналіст назвав контрнаступ "ворожим". Згодом сюжет видалили. У Міністерстві закордонних справ України підкреслили, що причетні до репортажу з табору російських окупантів відповідатимуть за законом.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+11
А як журналюги потрапили на окуповану територію???
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20.04.2023 20:09
+11
Так проблема не тільки у сюжеті, а те, що західні журношлюхи тупо поїхали до підарів та зняли з ними сюжет
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20.04.2023 20:23
+7
дивне пояснення у них що немає редакторів які контролюють що пускають до етеру ,я їм не вірю.
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20.04.2023 19:59
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Я розвожу руками…
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20.04.2023 19:57 Відповісти
та всі розводять руками - перекладач гугул повне фуфло:

це гугул каже що знімальна група на території України, "ворог" недалеко, літеру Зюгу на кепку рашиста приклеїв...

всі питання до Гугєл трансляйтор, короче

директрису Франс 24 варто вивчити рашиську ідіому "горбатого клеить"
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20.04.2023 22:07 Відповісти
вырвали с контекста (с) ни ума ни фантазии...
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20.04.2023 19:58 Відповісти
дивне пояснення у них що немає редакторів які контролюють що пускають до етеру ,я їм не вірю.
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20.04.2023 19:59 Відповісти
получается и ты тоже
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20.04.2023 20:10 Відповісти
путин-***** и международньій преступник.
Кацап - дегенерат-нелюдь, раб *********** на швабре.
РФ - страна террорист.
***** &Кацап&РФ - ПНХ.
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20.04.2023 20:44 Відповісти
А як журналюги потрапили на окуповану територію???
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20.04.2023 20:09 Відповісти
ta toz buly zurna- 6ljuhi, temu propovzly... 6e j gro6ej kryvavyh vid hujla otrymaly 😏
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20.04.2023 22:34 Відповісти
Так проблема не тільки у сюжеті, а те, що західні журношлюхи тупо поїхали до підарів та зняли з ними сюжет
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20.04.2023 20:23 Відповісти
Де там той хто писав мені нещодавно що Франція24 це державний канал Франції й не може бути рашиська помийка?
Сподіваюсь ти прочитав цю новину.
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20.04.2023 20:42 Відповісти
Жабоїди на бачать різниці під кого лягати. То під Гітлера, то під Путіна...
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20.04.2023 20:48 Відповісти
to4no
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20.04.2023 22:35 Відповісти
Пусть платят за моральный ущерб гниды.
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20.04.2023 20:51 Відповісти
адміністративне та кримінальне покарання по українському законодавству:

1. незаконний перетин кордону.
2. виправдання війни
3. пропаганда агресора
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20.04.2023 22:09 Відповісти
Потомки бежавших от российской революции дворян помогают Путину возрождать империю

Во Франции они стали оплотом путинского режима, вербуя союзников среди политиков и бизнесменов.

Во Франции главным ресурсом российской «мягкой силы» стали потомки белоэмигрантов - представители дворянских родов. Будучи уже французами, многие из них тем не менее годами сотрудничали с российской властью, помогали Кремлю вербовать союзников среди французской оппозиции и бизнес-сообщества, продвигали нарратив о западной русофобии и геноциде жителей Донбасса. Сегодня связанные с ними структуры при поддержке МИД РФ проводят акции против НАТО и «киевского правительства». The Insider воссоздает лишь некоторые фрагменты этой «паутины» - ее истинные масштабы еще предстоит установить.

В конце 2014 года в сети распространилось письмо, озаглавленное «Солидарность с Россией» и подписанное более чем сотней представителей русского дворянства за рубежом. Составили его князь и княгиня Дмитрий и Тамара Шаховские при содействии некоей инициативной группы «Русский мост». Авторы декларации сообщали, что не могут смириться с ежедневно обрушивающейся на них «клеветой в адрес современной России, ее руководства и ее президента»
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20.04.2023 21:24 Відповісти
Тобто, "патомкі" сподіваютьсч, що після відродження імперії новий імператор поверне їм втрачнені більше ніж 100 років тому палаци і "дєрєвєнькі с людішкамі"?
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20.04.2023 21:53 Відповісти
Грошики не пахнуть, а журнашлюхи є в кожній країні, де більше, де менше
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21.04.2023 01:05 Відповісти
Не вірю. Жабоїдам давно не вірю.
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21.04.2023 07:04 Відповісти
 
 