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"У нас все снесло": у російському Бєлгороді повідомляють про сильний вибух. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
У російському місті Бєлгород стався вибух, на одній із вулиць міста утворилася велика воронка.
Про це повідомляють місцеві пабліки, передає Цензор.НЕТ.
Утворилася величезна вирва на вулиці Ватутіна.
Крім того, у Бєлгороді від ударної хвилі на дах супермаркету закинуло автомобіль.
Топ коментарі
+56 ПравдаЛюбка
показати весь коментар20.04.2023 22:58
+55 FT FT
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+49 мврина
показати весь коментар20.04.2023 22:58
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Це все ваш кремлівський карлик таким чином заохочує вас до війни
з Украіною!!
"и какой мерой вы мерите, такой будет отмерено и вам...
.
Евангелие от Матфея 7:2 - Мф 7:2:
...
...Нема сили на світі, щоб моrла нас побороти, коли Боr з нами,
а москалі Бога продали..
...
Як козак шаблею блисне, москаль в штани дрисне.
...
То-ли ещё будет.. ойо йой..
...
Но мы позаботится о реализации этой идеи
оказывается, на Белгород были сброшены 2 бомбы - одна взорвалась, а вторая прошила дом по улице Шаландина 15 в 250 метрах от первой, и не взорвалась
власти и СМИ хранят гордое молчание
бомбу ещё не извлекли