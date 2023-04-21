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вибух (3746) Бєлгород (338)

"У нас все снесло": у російському Бєлгороді повідомляють про сильний вибух. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

У російському місті Бєлгород стався вибух, на одній із вулиць міста утворилася велика воронка.

Про це повідомляють місцеві пабліки, передає Цензор.НЕТ.

Утворилася величезна вирва на вулиці Ватутіна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Безпілотники завдали удару по електропідстанції в російському Бєлгороді, виникла пожежа, - соцмережі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Крім того, у Бєлгороді від ударної хвилі на дах супермаркету закинуло автомобіль.
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Топ коментарі
+56
Кацапи самі себе ********! Ідіоти!
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20.04.2023 22:58
+55
Чьто же произошло? Московским карателям нужно прекратить обстреливать молодую Белгородскую Народную Республику и сесть с ней за стол переговоров в Гааге, под посредничеством Украины
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20.04.2023 22:59
+49
Ну до сказать, таке буває.. особливо коли нападаєш на сусідню державу і розв'язуєш війну. Бумерангом таке зоветься. Готуйтеся
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20.04.2023 22:58
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Оказывается зачётный недолёт тоже бывает.
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20.04.2023 23:53 Відповісти
Московити хотіли бахнути по Україні, але щось пішло не так.
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20.04.2023 23:56 Відповісти
С легким паром!
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20.04.2023 23:58 Відповісти
А может это просто тренировке по бомбежке Воронежа?)
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20.04.2023 23:59 Відповісти
Странно свет на 16 секунде, а взрыв на 36 секунде.

https://t.me/Tsaplienko/30278
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21.04.2023 00:02 Відповісти
судя по всему звук от пролетавшего самолета а бомба потом прилетела
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21.04.2023 01:45 Відповісти
В каждом пакете военной помощи из США после детального перечня поставляемого вооружения есть строчка "и другое оборудование". Хм, о чем это они?
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21.04.2023 00:12 Відповісти
Там вже навіть міністерство нападу ерефії підтвердило, що це їх бойовий літак пролітав над містом і тупо бомба відчепилася над центром міста.... Рукожопі дебіли.
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21.04.2023 00:16 Відповісти
Страшно переживаю за Курську Народну Республіку. Це ж casus belli, тепер БНР може завдати удар у відповідь...
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21.04.2023 00:19 Відповісти
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21.04.2023 00:46 Відповісти
у кацапов само-лайк Бєлгородская Народная Рєспубліка бамбасіт сама себе ...
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21.04.2023 00:21 Відповісти
Ну як воно , кацапи , відчувати бабахи в своіх оселях ?

Це все ваш кремлівський карлик таким чином заохочує вас до війни
з Украіною!!
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21.04.2023 00:30 Відповісти
автогол
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21.04.2023 00:32 Відповісти
Мамачка, пара свалівать аццуда!
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21.04.2023 00:37 Відповісти
...
"и какой мерой вы мерите, такой будет отмерено и вам...
.

Евангелие от Матфея 7:2 - Мф 7:2:
...
...Нема сили на світі, щоб моrла нас побороти, коли Боr з нами,
а москалі Бога продали..
...
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21.04.2023 00:45 Відповісти
....
Як козак шаблею блисне, москаль в штани дрисне.
...
То-ли ещё будет.. ойо йой..
...
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21.04.2023 00:47 Відповісти
"Зємля на окнах", от бл*діна
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21.04.2023 00:55 Відповісти
Тю, глупасти, там есть что ещё много чего что сносить
Но мы позаботится о реализации этой идеи
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21.04.2023 01:27 Відповісти
Пилот подумал зачем далеко летать, нарываться на стингеры, все равно один народ какая разница где его бомбить
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21.04.2023 01:44 Відповісти
Чем дальше - тем больше в России лишних хромосом. Ещё при совке пролёт вооруженных самолётов над крупными городами был категорически запрещён
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21.04.2023 02:28 Відповісти
Чудова новина !
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21.04.2023 05:30 Відповісти
Кацапы уже признались, что это была КАБ, которая сорвалась с места крепления. Летели убивать других, но что-то пошло не так 😂
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21.04.2023 07:25 Відповісти
кацапка на відео талдичить: вот он...це вона про кого...
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21.04.2023 07:29 Відповісти
Это российский Су_ 34 уронил бомбу. В центрегорода воронка 20 метров. Лучшие в мире пиллоты от слова "пилотка" роняют лучшие в мире аналоговнетные бомбы. Як кажуть, не рий яму сусіду, потрапиш сам
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21.04.2023 07:38 Відповісти
Шкода, що ні одна свинособака не відправилась на концерт кабздона.
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21.04.2023 08:00 Відповісти
Українською не воронка, а вирва.
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21.04.2023 10:34 Відповісти
Свої будинки з жителями підривали, то чому не можна своїх бомбардувати. Сцарь в курсі, не переживайте.
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21.04.2023 10:41 Відповісти
Это гражданская война.
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21.04.2023 10:56 Відповісти
становится всё веселее
оказывается, на Белгород были сброшены 2 бомбы - одна взорвалась, а вторая прошила дом по улице Шаландина 15 в 250 метрах от первой, и не взорвалась
власти и СМИ хранят гордое молчание
бомбу ещё не извлекли
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21.04.2023 22:41 Відповісти
ха, собаки непуганньіе - вони ще зупинялись поглазєть!
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22.04.2023 08:32 Відповісти
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