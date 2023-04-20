Під час окупації Балаклії військовими РФ керував комендант Калінінградського гарнізону Буслов, - Reuters. ФОТОрепортаж

Діями російської армії в окупованому місті Балаклія в Харківській області керував військовий комендант Валерій Буслов.

Підтвердження цього журналісти агентства Reuters знайшли у документах, виявлених у Балаклії після її звільнення, інформує Цензор.НЕТ.

46-річний Валерій Сергійович Буслов є підполковником військової поліції.

Жителі Балаклії знали його лише за позивним - Граніт, проте троє з них бачили коменданта та підтвердили журналістам зовнішність.

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Позивний Буслова агентству підтвердили у Службі безпеки України, а також двоє його російських колег, один із яких працював у штабі, що відповідав за Балаклію.

Згідно з документами, знайденими у Балаклії, у місті дислокувалися підрозділи з Калінінградської області РФ.

Під час окупації, яка тривала пів року, російські війська затримали у Балаклії не менше 200 мирних жителів. Деякі були піддані тортурам, місце перебування десятків людей залишається невідомим.

Коли агентство Reuters зателефонувало за номером телефону Валерія Буслова в Калінінграді, чоловік назвався цим ім'ям і не заперечував, що він військовий комендант. Але він заперечує, що був у Балаклії чи використовував позивний Граніт. Про знайдений документ із зазначенням імені він сказав: "Для мене це нічого не означає".

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Reuters зазначає, що немає достовірних підтверджень скоєння злочинів особисто Бусловим, як і доказів того, що він надавав злочинні накази. Однак його офіс знаходився через дорогу від поліцейської дільниці, де катували місцевих жителів.

Служба безпеки України підтвердила агентству, що підполковник Буслов є військовим комендантом Калінінградського гарнізону Міноборони Росії та обіймав відповідну посаду у Балаклії з березня по вересень минулого року, і що він використовував позивний Граніт.

"Він підписав низку наказів та розпоряджень, які дозволяли військовослужбовцям Збройних сил РФ та незаконних військових формувань здійснювати незаконні затримання цивільного населення", - повідомили в СБУ.

Інші подробиці силовики не надали через таємницю слідства. Джерело в українських правоохоронних органах на умовах анонімності повідомило Reuters, що слідчі готують підозру Буслову.

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