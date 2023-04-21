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обстріл (21042) Донецька область (5690) Костянтинівка (117)

Окупанти вдарили ракетами С-300 по Костянтинівці, Новоукраїнка обстріляна з "Градів", - ОВА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ворог продовжує обстрілювати територію Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Волноваському напрямку у Вугледарській громаді Новоукраїнка обстріляна з "Градів", Богоявленка - з артилерії, Пречистівка - запалювальними боєприпасами.

"На Донецькому напрямку зафіксовано поодинокі обстріли старої частини Авдіївки", - інформує очільник регіону.

На Горлівському напрямку 1 людина загинула у Часовоярській громаді. У Бахмуті зруйновано 2 багатоповерхівки та 8 приватних будинків. Ще 2 будинки пошкоджено у Торецькій громаді. Костянтинівка зазнала удару ракетами С-300 - пошкоджено недобудову.

На Лисичанському напрямку 1 людина поранена у Зарічному Лиманської громади.

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Окупанти вдарили ракетами С-300 по Костянтинівці, Новоукраїнка обстріляна з Градів, - ОВА 01
Окупанти вдарили ракетами С-300 по Костянтинівці, Новоукраїнка обстріляна з Градів, - ОВА 02
Окупанти вдарили ракетами С-300 по Костянтинівці, Новоукраїнка обстріляна з Градів, - ОВА 03

За словами Кириленка, всього за добу росіяни вбили 1 жителя Донеччини, поранили ще 1.

Автор: Ірина Дашківська
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А хто там вчора заявляв,ракети закінчуються ,снарядний голод.....Де, той розумник?
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21.04.2023 09:14 Відповісти
****** каждый день по 20 новостей по типу "******** обстреляли наши села мирные города и ТД",а у нас нет границы что б их села и города ровнять с землёй или игра так и будет в одни ворота я в ****
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21.04.2023 09:23 Відповісти
нельзя, а то ***** нападет
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21.04.2023 09:25 Відповісти
Кожного ранку новини ворог обстріляв ,вбив ,зруйнував ,а де відповідь чи будем терпіти поки все зруйнують ,чомусь лднр ніхто не атакує порівняйте Донецьк який ніби обсрілюють з нашим Харковом чи Херсоном.
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21.04.2023 09:43 Відповісти
 
 