Ліквідація наслідків ворожих ударів на Полтавщині та Вінниччині. ФОТОрепортаж

У ніч на 21 квітня рятувальники Полтавщини та Вінниччини ліквідовували наслідки ворожих обстрілів.

Про це повідомив глава ДСНС Сергій Крук, інформує Цензор.НЕТ.

"На ліквідацію нічних обстрілів залучалися більше 150 чоловік особового складу та понад 30 одиниці техніки ДСНС. Попередньо, на щастя, без жертв", - йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС, на Вінниччині пожежу вже ліквідовано. На Полтавщині, станом на ранок ліквідація наслідків обстрілу триває.

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