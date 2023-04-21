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Ліквідація наслідків ворожих ударів на Полтавщині та Вінниччині. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У ніч на 21 квітня рятувальники Полтавщини та Вінниччини ліквідовували наслідки ворожих обстрілів.

Про це повідомив глава ДСНС Сергій Крук, інформує Цензор.НЕТ.

"На ліквідацію нічних обстрілів залучалися більше 150 чоловік особового складу та понад 30 одиниці техніки ДСНС. Попередньо, на щастя, без жертв", - йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС, на Вінниччині пожежу вже ліквідовано. На Полтавщині, станом на ранок ліквідація наслідків обстрілу триває.

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Ліквідація наслідків ворожих ударів на Полтавщині та Вінниччині 01
Ліквідація наслідків ворожих ударів на Полтавщині та Вінниччині 02
Ліквідація наслідків ворожих ударів на Полтавщині та Вінниччині 03
Ліквідація наслідків ворожих ударів на Полтавщині та Вінниччині 04
Ліквідація наслідків ворожих ударів на Полтавщині та Вінниччині 05

Автор: Ірина Дашківська
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Ясно. Нафтобази знову
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21.04.2023 09:49 Відповісти
На Полтавщині, скоріш за все, газова свардловина.
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21.04.2023 09:54 Відповісти
Ну куди прилитіло( на Полтавщині), то там нафтобаз нема. А сверловини є. Хоча який сенс бити по свердловинам?
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21.04.2023 10:04 Відповісти
Не шукайте сенсу там, де його нема. Отак сидять 3 м@дака - шойга, суровікін і якийсь лапін. Після четвертої пляшки шойга каже - "Шось давно ми по Полтаві не били, давай, організуй!" А там далі все по команді.
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21.04.2023 10:15 Відповісти
 
 