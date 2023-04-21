УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11495 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Війна
6 902 21
СБУ (10027) державна зрада (1075) ДСНС (4458) Іванків (7)

Затримано двох зрадників, які на початку вторгнення РФ підпалили пожежно-рятувальну частину в Іванкові, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Служба безпеки затримала двох зрадників з Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), які допомагали ворогу під час окупації Київщини у лютому-березні 2022 року.

Викриття відбувалося за особистого сприяння міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, зловмисниками виявились двоє посадовців 41-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС у Київській області.

Під час окупації Вишгородського району вони підтримали російських загарбників і запропонували їм свою допомогу.

Встановлено, що на виконання ворожої вказівки 22 березня минулого року зрадники підпалили приміщення пожежної частини в селищі Іванків. Унаслідок пожежі було пошкоджено адміністративну будівлю, знищено майно і службовий інвентар.

Також читайте: Сприяв створенню окупаційної митниці на Харківщині: Службовцю загрожує довічне ув’язнення

Затримано двох зрадників, які на початку вторгнення РФ підпалили пожежно-рятувальну частину в Іванкові, - СБУ 01
Затримано двох зрадників, які на початку вторгнення РФ підпалили пожежно-рятувальну частину в Іванкові, - СБУ 02
Затримано двох зрадників, які на початку вторгнення РФ підпалили пожежно-рятувальну частину в Іванкові, - СБУ 03
Затримано двох зрадників, які на початку вторгнення РФ підпалили пожежно-рятувальну частину в Іванкові, - СБУ 04

"Таким чином, агресор намагався залишити населений пункт без діючої пожежно-рятувальної частини і залякати місцевих жителів. Крім того, фігуранти "зливали" загарбникам персональні дані учасників руху опору, у тому числі колишніх бійців АТО. Саме за їх "наводкою" рашисти вдерлися до помешкань і викрали трьох місцевих жителів, які намагалися загасити пожежу у рятувальній частині", - йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, потім потерпілих тримали у застінках місцевої "комендатури РФ" до звільнення регіону.

Зрадники отримували від загарбників продукти харчування та речі першої необхідності, які їм привозили до власних помешкань.

Також фігуранти мали "дозвіл" на безперешкодне пересування територією району.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Також читайте: СБУ затримала киянина, який допомагав російським ЗМІ створювати фейки про війну в Україні. ФОТОрепортаж

Їм обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+14
А тепер їх підпаліть
показати весь коментар
21.04.2023 10:12
+13
я б спочатку таких розстрілювала, а потім вже орків !
показати весь коментар
21.04.2023 10:18
+10
Гірше кацапів. Відсидять і вийдуть? Але люди ж знали про них. Не могли просто прикопати в посадках? Неглибоко, щоб трохи подихали. Але тільки трохи.
показати весь коментар
21.04.2023 10:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А тепер їх підпаліть
показати весь коментар
21.04.2023 10:12 Відповісти
Аутодаффе?))
показати весь коментар
21.04.2023 10:15 Відповісти
Ніхто їх не підпалить. Ще й ордени дадуть від зеленої влади, яка вже готова здати Україну. Вже зєля під наглядом єрмака торгується: скільки бєні і йому особисто перепаде, коли зелені разом з опзж у верховній зраді китайський план схвалять.
показати весь коментар
21.04.2023 10:25 Відповісти
Зеля був не один. Скільки ще таких треба взяти за сраку щоб вони його здали?
показати весь коментар
21.04.2023 10:48 Відповісти
Чергові мерзенні ублюдіни...
показати весь коментар
21.04.2023 10:13 Відповісти
я б спочатку таких розстрілювала, а потім вже орків !
показати весь коментар
21.04.2023 10:18 Відповісти
Гірше кацапів. Відсидять і вийдуть? Але люди ж знали про них. Не могли просто прикопати в посадках? Неглибоко, щоб трохи подихали. Але тільки трохи.
показати весь коментар
21.04.2023 10:23 Відповісти
Те, що саме вони таке вчиняли, підтверджено в суді? Я кщо так, навіщо ховати обличча? Може їх впізнали б інші свідки.

Якщо це не доведено, то не треба стверджувати, що це вони. Неодноразово стикаюсь з непідтвердженням припущень.
показати весь коментар
21.04.2023 10:24 Відповісти
на гіляку запроданців !!!
показати весь коментар
21.04.2023 10:25 Відповісти
Дивлячись на іото, де зрадники сидять у позах школярів у кабінеті директора школи, ловиш себе на думці, що відчуваєш не лють, а швидше огиду, чи відразу. Тьху!
показати весь коментар
21.04.2023 10:26 Відповісти
.

з таких гнид потрiбно скальп знiмати. манкурти та зрадники гiрше вiдкритого ворога.
показати весь коментар
21.04.2023 10:27 Відповісти
Це якими гнидами треба бути.Гірше орків,бо з тими все ясно,а ці ж покидьки жили,працювали,спілкувалися,мали сімї,друзів,родичів.За що так ненавидіти Україну?Не треба їх судити,віддайте їх людям на півгодини
показати весь коментар
21.04.2023 10:27 Відповісти
не розумію навіщо цю сволоту затримувати ...
показати весь коментар
21.04.2023 10:38 Відповісти
Викриття відбувалося за особистого сприяння міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.
-----------------------------------------------------
Навіть міністр викрив зраду! Це що нова фішка від ЗЕлених для замилювання очей українцям
показати весь коментар
21.04.2023 10:42 Відповісти
По всей строгости наших суровых законов будут наказаны- ночной домашний арест каждому. А так же мыть посуду и полы целый месяц и запрет смотреть телевизор.
показати весь коментар
21.04.2023 10:44 Відповісти
Треба відвести цих покидьків до тех, кого вони сдали, і відвернутися.
показати весь коментар
21.04.2023 10:48 Відповісти
Викриття відбувалося за особистого сприяння міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка Джерело: https://censor.net/ua/p3413518

Це як?! Особисто продумав та спланував операцію?
Без міністра менти б не справились?
показати весь коментар
21.04.2023 10:52 Відповісти
Дати по 20 років в'язниці, а їх зарплати перераховувати на відновлення будівлі пожежної частини і на компенсації родинам тим, хто втратив своїх рідних внаслідок орківського нападу на Київщину, а якщо не захочуть працювати, тоді не годувати, поки не схочуть.
показати весь коментар
21.04.2023 10:57 Відповісти
А ще в Іванкові багато бидлоти магазини місцеві пограбувало і мусора ніяких звинувачень їм не висуноло. Чекають на суди лінча?
показати весь коментар
21.04.2023 11:04 Відповісти
Я просто нагадаю, що якби преZeрватив готував країну до війни а не до шашлику, то можна було врятувати десятки тисяч наших громадян
показати весь коментар
21.04.2023 11:46 Відповісти
І країну в цілому
показати весь коментар
21.04.2023 13:12 Відповісти
 
 