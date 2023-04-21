Росіяни везуть бетонні укріплення в бік окупованих територій Запорізької області, - Андрющенко. ФОТО

Рашисти на окупованих територіях продовжують облаштовувати оборонні укріплення.

Про це у Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андррющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Замість "зубів дракону" в бік Розівки та Бердянська окупанти почали відправляти каравани бетоних укріплень для облаштування вогневих точок та бліндажів", - йдеться в повідомленні.

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