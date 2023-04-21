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Росіяни везуть бетонні укріплення в бік окупованих територій Запорізької області, - Андрющенко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Рашисти на окупованих територіях продовжують облаштовувати оборонні укріплення.

Про це у Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андррющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Замість "зубів дракону" в бік Розівки та Бердянська окупанти почали відправляти каравани бетоних укріплень для облаштування вогневих точок та бліндажів", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: В окупованому Маріуполі російські загарбники почали красти граніт, - Андрющенко

Росіяни везуть бетонні укріплення в бік окупованих територій Запорізької області, - Андрющенко 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
Чомусь не асфальт.
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21.04.2023 10:53
+9
Асфальт - то фішка зелебімбиків. Вони й зараз замість забезпечення армії асфальт катають.
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21.04.2023 11:05
+2
Так воюють не бетонні укріплення, а живі (хотів написати люди, але це не про кацапів) орки. Тому орки подохнуть. Хоча укріплення можливо і вціліють.
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21.04.2023 11:05
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Чомусь не асфальт.
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21.04.2023 10:53 Відповісти
Асфальт - то фішка зелебімбиків. Вони й зараз замість забезпечення армії асфальт катають.
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21.04.2023 11:05 Відповісти
А чому ми так не робили на Чонгарі?
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21.04.2023 11:32 Відповісти
прошлый раз они в Херсон везли такие укрепления и как, сильно помогло?
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21.04.2023 12:52 Відповісти
На жаль, допомагало. Якщо Харківщину, де не будувались такі суцільні бетонні захисні лінії, ЗСУ звільнило за 6 діб ( 6-12 вересня 2022 року). То правобережну Херсонщину, операція по визволенню якої почалася ще до 6 вересня 2022 (як частина загальної контрнаступльної операції), вдалося звільнити лише в 11 листопада 2022 року. І не в останню чергу з-за того, що на херсонщині ЗСУ не мало змоги розрізати оборону кацапів рейдами - продавлювали кожен кілометр бронею, одночасно "розм'якшучи тили та ламаючи логістику постачання".
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21.04.2023 16:05 Відповісти
Так воюють не бетонні укріплення, а живі (хотів написати люди, але це не про кацапів) орки. Тому орки подохнуть. Хоча укріплення можливо і вціліють.
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21.04.2023 11:05 Відповісти
залізобетонні конструкції засипані замлею практично нереально зруйнувати, а мяса там побільше нашаго буде.
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21.04.2023 11:12 Відповісти
Так а я про що? 😊 Тільки уточнення: у нас "м'чсо" (насправді - воїни) вимірюються штуками, а їхнє м' чсо - тоннами. 😊
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21.04.2023 11:16 Відповісти
ну штурмувати їх задоволення мало
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21.04.2023 11:22 Відповісти
Як не банально звучить, але називати українських військових м'ясом - це виправдовувати відрізання їм голови.
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21.04.2023 11:29 Відповісти
Не дай м'ясу *********** і забезпечення, і буде кабздець, ********* намітився з свома пару відсотками ВВП з усім світом воювати, ну-ну, скоро вже на Т-34 пересядуть та БТ, а ленд-ліз рашистам ніхто не дасть. Коротше кінець буде *********а такий, як і третього рейху.
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21.04.2023 11:38 Відповісти
вже всі хіхікали що кацапня тащить т62 на херсонщину, але вони їх використовують як атру що приносить велику шкоду нашим хлопцям.
І так що що а гавняної зброї та ідіотів які готові вбивати "фашистів" у кацапів вистачить на десятки років такої війни.
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21.04.2023 12:06 Відповісти
Пусть возят.... Как говорил товарищ Членин - мы пойдём другим путём !
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21.04.2023 11:08 Відповісти
Щось бегато ботів набігло - неможливо штурмувати укріплення, це коли їх добре захищають, а коли біжать орки, то кидають і танки.
Нічого, нехай завозять, потім ми ці бетонні загородження встановимо на кордоні з ***********.
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21.04.2023 11:32 Відповісти
ну побачимо, Ви певно будете штурмувати а не з дивану писати, добре укріплені позиції захоплюються тільки ціною величезних втрат, це доказали кацапердоли штурмуючи наші укріплення зведені ще 14 року.
хоча якщо ви адепт ************, то все ясно, через два-три тижні будемо у Керчі...
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21.04.2023 12:02 Відповісти
и шо ты предлагаешь?
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21.04.2023 13:29 Відповісти
нічого, просто підари хотуються до оборони захоплених земель, замість мошення асфальту та маринування шашликів.
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21.04.2023 14:05 Відповісти
Ми не орки, шоб атакувати вогняними валами. Будуть вибита бронетехніка та польові склади ***********, а потім орда побіжить ******* партянкі.
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21.04.2023 15:45 Відповісти
зніміть рожеві окуляри і не дивіться більше ************* та зепабліків.
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21.04.2023 16:02 Відповісти
Тобі треба було раніше зареєструватися, коли Київ за три дні брали, тоді б це пройшло, а так бліцкриг рашистів котиться до капута.
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21.04.2023 16:06 Відповісти
зебіл я тут не цього року зареєстрований.
той як ти потворо кажеш бліц криг вартував тисяч життів військових та цивільних, окупацією 20% території та знищенням оточеного маріуполя.
тому ще раз напишу йолопе зніми рожеві окуляри.
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21.04.2023 16:38 Відповісти
Напиши адміну, щоб тобі поставив відповідну дату реєстрації і я не зебіл, на рахунок потвори, навзаєм скотиняка. Ти щось страхи наганяєшь, як бот с **********, може не звільняти території, бо орки закріпилися.
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21.04.2023 18:40 Відповісти
погарячкуваш трохи, бо бісять зебіли які думають що кацапи тупі алкаші які ховаються в кущах та біжать при першій же можливості, в той час як ми постійно відступаємо та втрачаємо найкращих...
тут би не дати кацапопідарам більше захапати, а не про наступ думати, який буде вартувати тисяч життів, ***** ж не просто так провів чмобілізацію, браку людей як у харківській області тепер не буде.
п.с. Дуже хочу помилятись у своїх субєктивних оцінках.
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21.04.2023 19:11 Відповісти
Мене як українця, як би не було, не влаштовує, щоб рашисти зберегли захоплене, бо відновляться та підуть далі, ще з більшими жертвами.
Думаю, що проблем у них зараз вистачає завдяки діям ЗСУ, тому треба давити їх до кінця. Зараз для нас найкращий момент за підтримки Заходу.
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21.04.2023 19:50 Відповісти
підтримка заходу то є файно але шалений саботаж 5 колони зелених гнид.....
я також думаю що якщо зараз заморозити то через 5-10 років кацапи знов підуть, але класти десятки тисяч життів щоб відбити землі які кацапи не збираються без бою здавати, щоб потім через деякий час мудрий нарід знову привів до влади підерасню....файний приклад Зебіл та Грузія
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21.04.2023 21:11 Відповісти
Я так розумію, що наші можновладці анонсували "великий контрнаступ" за кілька місяців для того, щоб кацапи встигли лінію мажино побудувати, яку буде нереально взяти....
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21.04.2023 12:09 Відповісти
Зе те наша кончена Зе влада нічого не робить щоб будівельні компанії України робили для ЗСУ окопи, укріплення, бліндажи і сховки.
Всі на Велике Крадівництво !
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21.04.2023 12:20 Відповісти
 
 