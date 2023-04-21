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Росіяни везуть бетонні укріплення в бік окупованих територій Запорізької області, - Андрющенко. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Рашисти на окупованих територіях продовжують облаштовувати оборонні укріплення.
Про це у Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андррющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Замість "зубів дракону" в бік Розівки та Бердянська окупанти почали відправляти каравани бетоних укріплень для облаштування вогневих точок та бліндажів", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+9 Деніс Войцеховський
показати весь коментар21.04.2023 10:53
+9 Сергій Володимирович d89c6683
показати весь коментар21.04.2023 11:05
+2 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар21.04.2023 11:05
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Будь ласка, зачекайте...
І так що що а гавняної зброї та ідіотів які готові вбивати "фашистів" у кацапів вистачить на десятки років такої війни.
Нічого, нехай завозять, потім ми ці бетонні загородження встановимо на кордоні з ***********.
хоча якщо ви адепт ************, то все ясно, через два-три тижні будемо у Керчі...
той як ти потворо кажеш бліц криг вартував тисяч життів військових та цивільних, окупацією 20% території та знищенням оточеного маріуполя.
тому ще раз напишу йолопе зніми рожеві окуляри.
тут би не дати кацапопідарам більше захапати, а не про наступ думати, який буде вартувати тисяч життів, ***** ж не просто так провів чмобілізацію, браку людей як у харківській області тепер не буде.
п.с. Дуже хочу помилятись у своїх субєктивних оцінках.
Думаю, що проблем у них зараз вистачає завдяки діям ЗСУ, тому треба давити їх до кінця. Зараз для нас найкращий момент за підтримки Заходу.
я також думаю що якщо зараз заморозити то через 5-10 років кацапи знов підуть, але класти десятки тисяч життів щоб відбити землі які кацапи не збираються без бою здавати, щоб потім через деякий час мудрий нарід знову привів до влади підерасню....файний приклад Зебіл та Грузія
Всі на Велике Крадівництво !