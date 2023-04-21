УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11628 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Війна
11 490 30
балет (9) війна (56389) Одеса (4023) втрати (3819)

На фронті загинув артист балету Одеського оперного театру Ростислав Янчишен. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Під час виконання бойового завдання на фронті загинув артист балету Одеського оперного театру Ростислав Янчишен.

Про це повідомили в театрі, інформує Цензор.НЕТ.

Ростислав служив в Одеській опері понад 10 років. У перші дні повномасштабного вторгнення він вступив до лав Збройних Сил.

"Світла, талановита, порядна, інтелігентна людина. Він одним з перших пішов захищати Батьківщину! Не за повісткою, не за наказом, а за власним рішенням, за покликом серця і усвідомленням своєї патріотичної місії", - каже завідувач балетної трупи театру Гаррі Севоян.

Також читайте: На війні загинув 21-річний призер чемпіонату світу з кікбоксингу Руслан Пісковий

В театрі нагадали, що однією з яскравих партій Ростислава була партія солдата, що гине на війні, у сучасному балетному дивертисменті "Тримай".

"За страшним вироком долі, ця партія виявилася пророчою для артиста. Не можемо і не хочемо вірити в це… Завжди будемо зберігати пам’ять про нашого Ростіка!", - обіцяють колеги.

Також читайте: Національне військове меморіальне кладовище буде розраховане на 50 тис. поховань, - Мінветеранів

На фронті загинув артист балету Одеського оперного театру Ростислав Янчишен 01
На фронті загинув артист балету Одеського оперного театру Ростислав Янчишен 02

На фронті загинув артист балету Одеського оперного театру Ростислав Янчишен 03
На фронті загинув артист балету Одеського оперного театру Ростислав Янчишен 04
На фронті загинув артист балету Одеського оперного театру Ростислав Янчишен 05
На фронті загинув артист балету Одеського оперного театру Ростислав Янчишен 06
На фронті загинув артист балету Одеського оперного театру Ростислав Янчишен 07
На фронті загинув артист балету Одеського оперного театру Ростислав Янчишен 08На фронті загинув артист балету Одеського оперного театру Ростислав Янчишен 09
На фронті загинув артист балету Одеського оперного театру Ростислав Янчишен 10

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+41
Вічна пам'ять герою
показати весь коментар
21.04.2023 11:52
+34
Дуже, дуже прикро.. Світла йому Пам'ять ! Найкращі таки гинуть.
показати весь коментар
21.04.2023 11:52
+27
Вічна слава та пам'ять про тебе, синку, та таких як ти,- повинна назавжди залишитися у благодарній пам'яті як нинішніх, так і прийдешніх поколінь українців!
показати весь коментар
21.04.2023 11:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дуже, дуже прикро.. Світла йому Пам'ять ! Найкращі таки гинуть.
показати весь коментар
21.04.2023 11:52 Відповісти
Вічна пам'ять герою
показати весь коментар
21.04.2023 11:52 Відповісти
Дискусія про передачу Україні винищувачів F-16 продовжується. ну нехай триває, нам же нікуди поспішати..., може колись, років через 5-6, може так, а може й ні...
показати весь коментар
21.04.2023 11:52 Відповісти
абдристович оцінив би "в 2-3 роки, не більше" ))
показати весь коментар
21.04.2023 11:54 Відповісти
показати весь коментар
21.04.2023 12:07 Відповісти
ТО може все-таки позбудимось кротів,деякі між іншим перебувають під санкціями США. Наприклад ,Гетьманцев та Татаров. Також США хотіло звільнить Германа Галущенко , але ж унас своя зелена атмосфера. Ми ж ні від кого не залежимо.
Чорновіл сказав гарні слова : "Нашим партнерам не дуже приємно передавать зброю через тих , кому не хочеться тиснуть руку"
показати весь коментар
21.04.2023 11:57 Відповісти
Галущенко казав,що нам так пошкодили інфраструктуру ,що вієрні відключення будуть в кращому випадку до квітня. Поки не приїхала комісія ЄС по енергетиці. Зразу відключення перестали буть.
Але ж по телемарафону не казали це))
показати весь коментар
21.04.2023 12:04 Відповісти
Не их же граждане гибнут, жизни украинцев для них почти как и жизни сирийцев - не стоят ничего, ну, или, почти ничего. По этому до сих пор нет поставок по ленд-лизу и капельные поставки всего остального. Чья то зловещая игра.
показати весь коментар
21.04.2023 12:05 Відповісти
Вічна слава та пам'ять про тебе, синку, та таких як ти,- повинна назавжди залишитися у благодарній пам'яті як нинішніх, так і прийдешніх поколінь українців!
показати весь коментар
21.04.2023 11:54 Відповісти
najkra6i ta nebajduzi , vrodlyvi legini gynut´ za Ukrainu 😰

6ana, podjaka, sum 😪 💛💙
показати весь коментар
21.04.2023 13:55 Відповісти
Який цвіт нації гине, цілі Всесвіти гинуть, бо людина - то Всесвіт.
Як же хочеться вчепитися зубами в горло ванюшкам і рвати, шматувати.
показати весь коментар
21.04.2023 11:57 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показати весь коментар
21.04.2023 11:59 Відповісти
Яких хлопців ми втрачаємо ((((((.. Біль та сум.. Спочивай у мирі, Герой. Дуже боляче.
Дивишся на всі ці світлини і розумієш, що генофонд важко відновити, що ніхто з цих шляхетних Чоловіків не був народжений для війни, розумієш, що "обмін" вбитими геть нерівноцінний, що кацапи "чистять" своє насєлєніє за рахунок наших Героїв, розумієш, що нам знадобиться багато десятиліть, щоб українська нація знов набула тих рис, які ми втрачаємо вже десятий рік від дій "братскої" недокраїни.
показати весь коментар
21.04.2023 12:03 Відповісти
На жаль в нас гинуть найкращі ,а всякен бидло "какая разница" продовжує жирувати.
показати весь коментар
21.04.2023 12:05 Відповісти
Яка світла людина. RIP
показати весь коментар
21.04.2023 12:09 Відповісти
Спочивай з миром, синку! СУМ великий, біль, серце рветься від цих новин!Вічна Слава Герою!
показати весь коментар
21.04.2023 12:11 Відповісти
Вічна Світла Пам'ять Герою! Співчую близьким і всім нам - українцям
показати весь коментар
21.04.2023 12:13 Відповісти
Слава Героям!
показати весь коментар
21.04.2023 12:13 Відповісти
Це відповідь Кошевому та ін. товстомордим квартальцям, які ноють : ну що ми зможемо зробити на фронті, ми і стріляти не можемо....ми отут за кордоном в схроні по воюємо
показати весь коментар
21.04.2023 12:15 Відповісти
Вічна пам'ять. Вічна Слава!
показати весь коментар
21.04.2023 12:46 Відповісти
Вечная память герою !!! Соболезнования родным и близким . Слава Украине. Слава ЗСУ.Слава Богу
показати весь коментар
21.04.2023 13:00 Відповісти
На жаль, ще з 2014-го внаслідок війни Моковії (т.з. "роССії") проти України загинуло чимало дуже талановитих наших співгромадян. Втім будь яка загибла на цій війні людина, навіть не дуже відома, мала свої таланти та здібності які допомагали Україні бути такою яка вона є та прагнути розвиватися до кращого. Тож втрати в нас, з-за рашистів, не тільки у кількості, а і у якостях людей яких вбила ця війна. Тим більше ми повинні пам'ятати все те зло що принесли роССійськи нацисти Україні та її громадянам, щоб не дозволяти собі розслаблятися, вірити популістичним висловлюванням та речам про примирення, і більше ніколи не дозволяти собі обирати у керівництво країни, у депутати, на якісь державні посади людей з позицією - ЯКА РІЗНИЦЯ!!!
показати весь коментар
21.04.2023 13:01 Відповісти
Світла памʼять світлій Людині 😪😪😪
показати весь коментар
21.04.2023 13:15 Відповісти
вот вам и какая разница....уходят лучшие у нас...а там те утилизируют свои нечистоты....Спи спококойно Наш Воин и Герой!!!
показати весь коментар
21.04.2023 13:24 Відповісти
Співчуття рідним та близьким. Смерть кацапам! Путлер капут!!!
показати весь коментар
21.04.2023 13:58 Відповісти
Да...меня больше всего убивает, что с нашей стороны гибнут талантливые, смелые, хорошие люди, а у врагов зеки и убийцы. Вечная память Человеку...
показати весь коментар
21.04.2023 14:10 Відповісти
С.У.М.
показати весь коментар
21.04.2023 14:35 Відповісти
R.I.P.
показати весь коментар
21.04.2023 14:47 Відповісти
Вічна пам'ять!
У зелених все по плану...
показати весь коментар
21.04.2023 14:52 Відповісти
Герою Слава !
показати весь коментар
21.04.2023 15:39 Відповісти
 
 