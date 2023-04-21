На фронті загинув артист балету Одеського оперного театру Ростислав Янчишен. ФОТО

Під час виконання бойового завдання на фронті загинув артист балету Одеського оперного театру Ростислав Янчишен.

Про це повідомили в театрі, інформує Цензор.НЕТ.

Ростислав служив в Одеській опері понад 10 років. У перші дні повномасштабного вторгнення він вступив до лав Збройних Сил.

"Світла, талановита, порядна, інтелігентна людина. Він одним з перших пішов захищати Батьківщину! Не за повісткою, не за наказом, а за власним рішенням, за покликом серця і усвідомленням своєї патріотичної місії", - каже завідувач балетної трупи театру Гаррі Севоян.

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В театрі нагадали, що однією з яскравих партій Ростислава була партія солдата, що гине на війні, у сучасному балетному дивертисменті "Тримай".

"За страшним вироком долі, ця партія виявилася пророчою для артиста. Не можемо і не хочемо вірити в це… Завжди будемо зберігати пам’ять про нашого Ростіка!", - обіцяють колеги.

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