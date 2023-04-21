На фронті загинув артист балету Одеського оперного театру Ростислав Янчишен. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Під час виконання бойового завдання на фронті загинув артист балету Одеського оперного театру Ростислав Янчишен.
Про це повідомили в театрі, інформує Цензор.НЕТ.
Ростислав служив в Одеській опері понад 10 років. У перші дні повномасштабного вторгнення він вступив до лав Збройних Сил.
"Світла, талановита, порядна, інтелігентна людина. Він одним з перших пішов захищати Батьківщину! Не за повісткою, не за наказом, а за власним рішенням, за покликом серця і усвідомленням своєї патріотичної місії", - каже завідувач балетної трупи театру Гаррі Севоян.
В театрі нагадали, що однією з яскравих партій Ростислава була партія солдата, що гине на війні, у сучасному балетному дивертисменті "Тримай".
"За страшним вироком долі, ця партія виявилася пророчою для артиста. Не можемо і не хочемо вірити в це… Завжди будемо зберігати пам’ять про нашого Ростіка!", - обіцяють колеги.
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Чорновіл сказав гарні слова : "Нашим партнерам не дуже приємно передавать зброю через тих , кому не хочеться тиснуть руку"
Але ж по телемарафону не казали це))
6ana, podjaka, sum 😪 💛💙
Як же хочеться вчепитися зубами в горло ванюшкам і рвати, шматувати.
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Дивишся на всі ці світлини і розумієш, що генофонд важко відновити, що ніхто з цих шляхетних Чоловіків не був народжений для війни, розумієш, що "обмін" вбитими геть нерівноцінний, що кацапи "чистять" своє насєлєніє за рахунок наших Героїв, розумієш, що нам знадобиться багато десятиліть, щоб українська нація знов набула тих рис, які ми втрачаємо вже десятий рік від дій "братскої" недокраїни.
У зелених все по плану...