Наслідки ворожих обстрілів Донеччини. ФОТОрепортаж

Російські окупанти продовжують бити по території Донеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, російські війська завдали 13 ударів по житловому сектору, обірвали життя цивільного мешканця. Є поранені.

"Окупанти накрили вогнем міста Авдіївка, Бахмут, Часів Яр, смт Велика Новосілка, Зарічне, Нью-Йорк, Очеретине, село Нетайлове. Армія РФ гатила з РСЗВ "Град", артилерії, танків. Руйнувань зазнали 17 житлових будинків, з них 4 - багатоквартирні. У Часовому Яру росіяни з артилерії вбили людину. У Бахмуті відомо про щонайменше 10 пошкоджених будинків", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожих атак поранено цивільного мешканця в смт Зарічне Лиманської громади.

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