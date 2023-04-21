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апеляція (441) Апеляційний суд (276) Павло (Петро Лебідь) (31)

Суд розглядає апеляцію щодо запобіжного заходу митрополиту Павлу. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Київський апеляційний суд розпочав розгляд скарги намісника Києво-Печерської лаври Павла (Лебедя) щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді цілодобово домашнього арешту із зобов’язанням носити електронний засіб контролю.

Клопотання розглядає колегія суддів під головуванням Тетяни Росік, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У залі суду присутні Лебідь, його адвокати і прокурор.

Сторона захисту просить суд скасувати ухвалу Шевченківської райсуду, оскільки, на її думку, "обвинуваченням не було надано об'єктивних фактів, які б свідчили про причетність до вчинення кримінальних правопорушень, а відтак це ставить під сумнів обґрунтованість висунутої підозри".

Захист також апелює до того, що на засіданні у Шевченківському райсуді були відсутні потерпілі, а також було порушено територіальну підсудність, оскільки юридична адреса Служби безпеки - у Печерському районі Києва, а запобіжний захід обирався Шевченківським райсудом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розгляд апеляції митрополита Павла перенесено на 21 квітня, - суд

Суд розглядає апеляцію щодо запобіжного заходу митрополиту Павлу 01
Суд розглядає апеляцію щодо запобіжного заходу митрополиту Павлу 02
Суд розглядає апеляцію щодо запобіжного заходу митрополиту Павлу 03
Суд розглядає апеляцію щодо запобіжного заходу митрополиту Павлу 04
Суд розглядає апеляцію щодо запобіжного заходу митрополиту Павлу 05
Суд розглядає апеляцію щодо запобіжного заходу митрополиту Павлу 06
Суд розглядає апеляцію щодо запобіжного заходу митрополиту Павлу 07
Суд розглядає апеляцію щодо запобіжного заходу митрополиту Павлу 08
Суд розглядає апеляцію щодо запобіжного заходу митрополиту Павлу 09

Крім того, адвокат Олег Поваляєв заявив, що цілодобовий домашній арешт порушує право його підзахисного проводити богослужіння. Захисник також сказав, що в ухвалі Шевченківського райсуду неправильно вказане прізвище його підзахисного, а це означає, що запобіжний захід обрано іншій особі. У зв'язку з цим сторона захисту просить скасувати ухвалу Шевченківського райсуду.

Нагадаємо, 1 квітня, Служба безпеки України висунула підозру екс-наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу. У його будинку також проводили обшуки.

Пізніше митрополита Павла викликали до суду, де йому обирали запобіжний захід. Екснамісникові стало погано під час засідання, тож суддя вирішив перенести слухання на понеділок, 3 квітня. Але це рішення переглянули, і суд відбувся ввечері. Митрополита Павла відправили під домашній арешт.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+6
Почему-то вдруг резко затихла вся "борьба" власти с церковью московитов. Больше не нужно шоу, больше не нужно информационно перебивать факапы власти? А кто же тогда будет выполнять закон от 2018 года о российской церкви в Украине?
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21.04.2023 13:47
+6
Пока фсбшная секта не будет запрещена законодательно, все остальное будет не более чем имитацией бурной деятельности.
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21.04.2023 13:53
+4
ви вірете у молитви цієї фсб сатани ???
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21.04.2023 14:01
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21.04.2023 13:47 Відповісти
Почему-то вдруг резко затихла вся "борьба" власти с церковью московитов. Больше не нужно шоу, больше не нужно информационно перебивать факапы власти? А кто же тогда будет выполнять закон от 2018 года о российской церкви в Украине?
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21.04.2023 13:47 Відповісти
Пока фсбшная секта не будет запрещена законодательно, все остальное будет не более чем имитацией бурной деятельности.
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21.04.2023 13:53 Відповісти
Брить или не брить. Вот что нужно рассматривать, а не домашний арест.
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21.04.2023 13:48 Відповісти
и вот идет гуманний суд
его на палочке несут
Гудяй кричит-ти пидо***рас
Павло кричит еще би раз
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21.04.2023 13:50 Відповісти
Тут не судова апеляція потрібна йому, а відособлена келія та щирі молитви за українських воїнів й перемогу України і всього нашого багатостраждального народу над рашистською пітьмою.
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21.04.2023 13:57 Відповісти
ви вірете у молитви цієї фсб сатани ???
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21.04.2023 14:01 Відповісти
За результатами розгляду побачимо, чи був "договорняк" влади з москальським патріархатом.
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21.04.2023 14:03 Відповісти
нічого йому, як і його бакланову, як іБєнє, як і трухіним-дермакам... за влади зебілів не буде
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21.04.2023 14:11 Відповісти
Аппеляцию? Вот те на. А шо, помолиться, свечку купить -
не работает?
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21.04.2023 14:33 Відповісти
Теперь выпускать нельзя. Там возле лавры и так бесноватые беснуются. Ждут идола. Будет капец. Если паспорт РФ есть, потянуть следствие до лета, огороды пойдут, часть разползется упоротых. И лишить гражданства Украины. И выдворение. Куда сам захочет. Конечно не знаю точно, но бабла в офшоре валом, он в РФ и не поедет. Скромный домик есть давно. В третьих странах. Тогда то и станет всё на свои места.
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21.04.2023 14:50 Відповісти
Почему этот ***** не в СИЗО. Что бабосики занесли кому надо.
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21.04.2023 14:55 Відповісти
Це яка стаття Конституції гарантує право проводити богослужіння?
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21.04.2023 14:59 Відповісти
Геть московського попа-на нари...
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21.04.2023 15:41 Відповісти
 
 