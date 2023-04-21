Суд розглядає апеляцію щодо запобіжного заходу митрополиту Павлу. ФОТОрепортаж

Київський апеляційний суд розпочав розгляд скарги намісника Києво-Печерської лаври Павла (Лебедя) щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді цілодобово домашнього арешту із зобов’язанням носити електронний засіб контролю.

Клопотання розглядає колегія суддів під головуванням Тетяни Росік, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У залі суду присутні Лебідь, його адвокати і прокурор.

Сторона захисту просить суд скасувати ухвалу Шевченківської райсуду, оскільки, на її думку, "обвинуваченням не було надано об'єктивних фактів, які б свідчили про причетність до вчинення кримінальних правопорушень, а відтак це ставить під сумнів обґрунтованість висунутої підозри".

Захист також апелює до того, що на засіданні у Шевченківському райсуді були відсутні потерпілі, а також було порушено територіальну підсудність, оскільки юридична адреса Служби безпеки - у Печерському районі Києва, а запобіжний захід обирався Шевченківським райсудом.

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Крім того, адвокат Олег Поваляєв заявив, що цілодобовий домашній арешт порушує право його підзахисного проводити богослужіння. Захисник також сказав, що в ухвалі Шевченківського райсуду неправильно вказане прізвище його підзахисного, а це означає, що запобіжний захід обрано іншій особі. У зв'язку з цим сторона захисту просить скасувати ухвалу Шевченківського райсуду.

Нагадаємо, 1 квітня, Служба безпеки України висунула підозру екс-наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу. У його будинку також проводили обшуки.

Пізніше митрополита Павла викликали до суду, де йому обирали запобіжний захід. Екснамісникові стало погано під час засідання, тож суддя вирішив перенести слухання на понеділок, 3 квітня. Але це рішення переглянули, і суд відбувся ввечері. Митрополита Павла відправили під домашній арешт.