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СБУ (10027) державна зрада (1075)

Затримано адвоката-зрадника, який збирав для РФ дані про HIMARS і мапи "мінних полів" біля Києва, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Служба безпеки викрила ще одного російського агента на Київщині, який був завербований російською спецслужбою для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.



Як зазначається, зловмисником виявився місцевий діючий адвокат, який раніше працював у прокуратурі і внаслідок неуспішного проходження атестації був звільнений з цієї структури у 2021 році.

Встановлено, що згодом він був завербований російською спецслужбою для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. За вказівкою ворога, він намагався здобути мапи мінних полів, створених Силами оборони на підступах до Києва і на території Чернігівщини, а також у прифронтових районах сходу України.

Крім того, він розвідував можливі бойові позиції реактивних артилерійських систем M142 HIMARS та місця дислокації складів з боєприпасами та пально-мастильними матеріалами ЗСУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 15 років в’язниці отримав зрадник, який "зливав" позиції ЗСУ на Дніпропетровщині своєму сину-окупанту, - СБУ. ФОТО

Російський агент підшукував інформаторів, яким пропонував високу грошову "винагороду" за передачу секретних відомостей.

Розвідінформація потрібна була окупантам для здійснення повітряного удару по підрозділах українських військ, а також для створення власної карти українських укріплень.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили російського агента, задокументували злочинні дії і затримали під час передачі йому імітаційних координат базування HIMARS.

У процесі розслідування встановлено, що фігурант також налагодив схему нелегального виїзду за кордон українських громадян призовного віку. До оборудки він залучив декількох спільників, які пропонували своїм клієнтам фіктивні документи для втечі за межі України.

Також дивіться: Затримано двох зрадників, які на початку вторгнення РФ підпалили пожежно-рятувальну частину в Іванкові, - СБУ. ФОТОрепортаж

Під час обшуку в адвоката-зрадника виявлено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та носії інформації, які підтверджують факти підривної діяльності на користь країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч.2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу у видгляді тримання під вартою.

Дивіться: СБУ затримала киянина, який допомагав російським ЗМІ створювати фейки про війну в Україні. ФОТОрепортаж

Затримано адвоката-зрадника, який збирав для РФ дані про HIMARS і мапи мінних полів біля Києва, - СБУ 01
Затримано адвоката-зрадника, який збирав для РФ дані про HIMARS і мапи мінних полів біля Києва, - СБУ 02
Затримано адвоката-зрадника, який збирав для РФ дані про HIMARS і мапи мінних полів біля Києва, - СБУ 03
Затримано адвоката-зрадника, який збирав для РФ дані про HIMARS і мапи мінних полів біля Києва, - СБУ 04
Затримано адвоката-зрадника, який збирав для РФ дані про HIMARS і мапи мінних полів біля Києва, - СБУ 05
Затримано адвоката-зрадника, який збирав для РФ дані про HIMARS і мапи мінних полів біля Києва, - СБУ 06
Затримано адвоката-зрадника, який збирав для РФ дані про HIMARS і мапи мінних полів біля Києва, - СБУ 07

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
Чергова кінчена мерзенна ублюдіна...
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21.04.2023 15:08
+12
чого фейс "героя заблюрений" ??? на гіляку запроданця !!!
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21.04.2023 15:05
+10
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21.04.2023 15:09
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чого фейс "героя заблюрений" ??? на гіляку запроданця !!!
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21.04.2023 15:05 Відповісти
притому як в рабсєйскам мірє каторий он любіт-на гіляку його дупою...
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21.04.2023 15:10 Відповісти
Прочитав зрадник адвокат, чогось подумав, що він у Рамштайні.
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21.04.2023 15:12 Відповісти
Пешим порядком пусть разминирует поля !!
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21.04.2023 15:29 Відповісти
Чергова кінчена мерзенна ублюдіна...
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21.04.2023 15:08 Відповісти
напиши йому емейл хай скине тобі розпечатку , заодно і всім Слугам !
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21.04.2023 15:24 Відповісти
та ти що серйозно ??? а може в нього інше прізвище ???

.







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21.04.2023 15:30 Відповісти
..зачем блюрить лица?? Классово близкий элемент??
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21.04.2023 15:08 Відповісти
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21.04.2023 15:09 Відповісти
Понавидавали свідоцт за сало бо зна кому(((( Це не адвокат це , мабудь, прокладка заносити прокурорам зі свідотцтвоммнамправо заняття адвокатською діяльностю йще і зрадник- гніда!
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21.04.2023 15:14 Відповісти
Треба було примусити його передати імітаційні карти розташування HIMARS - хай би рашисти заплатили бабло (яке б можна було конфіскувати) та витратили кілька ракет на місця, де нічого немає.
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21.04.2023 15:15 Відповісти
я б скинув координати його хібари(адже прокурори не бідні люди) з позначкою що там штаб азову, хай би кацапи прислали подарунок.
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21.04.2023 16:10 Відповісти
Що роблять з колоборантами які допомагали ворогу під час війни ? таку мерзоту розстрілювати і другим була б наука ,на жаль в нас не хочуть цього розуміти.
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21.04.2023 15:15 Відповісти
Дубасять . Иому перед судом треба гарненько вбити в голову шо він був неправии .
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21.04.2023 15:18 Відповісти
.

скальп з таких гнид знiмати!
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21.04.2023 15:19 Відповісти
думав вже татарова спiймали або самого "адвокатейшєго юриста" - а воно дрiбнота. з щiлин на весну повилазило багато рiзного бруду. на московськом нарєчii - "подснєжнiкi".
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21.04.2023 15:20 Відповісти
А чё ноги не поломаны????
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21.04.2023 15:37 Відповісти
час від часу чутно крики "чому СБУ кротів не ловить?"
та ловить - тільки то кропітка справа і в крота на лобі не написано що він кріт
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21.04.2023 15:41 Відповісти
Якби в крота на лобі було написано КРІТ, то і сбу було б непотрібне.
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21.04.2023 16:05 Відповісти
Та в этой прокуратуре, как и во всех силовых органах, потенциальных предателей - пруд пруди....
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21.04.2023 15:45 Відповісти
Идиоты бл...дь!!! козломордые давно имеют все данные на прямою от малоПИ...роского, бениного Нарика и его фсбэшных гнид Елдака, паДлолюка, гетьманцев, Хламидии и т.д и наступления ни какого не будет, потому что он выполнял свои обязательства по сдаче юга Украины данные Патрушева в Омане и теперь его яички в кремле ...
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21.04.2023 15:53 Відповісти
А чого тоді не попередили корито мацкву, щоб її позорно так не втопили. Мабуть зрада не така вже зрадлива.
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21.04.2023 16:02 Відповісти
Не перебільшуйте!
Ніяких "данных" по переміщенням Хаймарсів та їх майбутньому застосування в умовах військових дій, ні зеленський, ні тим паче ермак та татарови-демченки не мають!
Залужний навіть пентагону не все доповідає....
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21.04.2023 17:22 Відповісти
Страх бере за державу, скільки ще таких кідарів у державних структурах, навчених за наші податки і отримують велику зарплатню, нас кошмарять і зливають ворогу.
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21.04.2023 16:11 Відповісти
колишній працівник прокуратури, який звільненився з органів прокуратури у 2021 році!!!

Ну який з нього адвокат???

половина дійсних прокурорів сидять на посадах з дійсними адвокатськими свідоцтвами, які купили у ізовітової оптом і без стажування!!!!

згадайте лише як в 1 день понад 20 київських прокурорів матіоса на закарпатті здали екзамен адвокатський!!! і все - АДВОКАТИ????

Гнило прокурори і мусора просто заполонили Адвокатуру Украхни скуповуючи за хабарі ці свідоцтва!!!

Скільки стоїть адвокатське свідоцтво?? знаєте??? екзамен продається і всі пркоурори та мусора - в 1 день - АДВОКАТИ!!!

а потім генпркоурор не згадує що це його ублюдки - а в усі прес релізи - адвокат-зрадник
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21.04.2023 16:21 Відповісти
Шукав Хаймерс ?????а знайшов 15 років увьязнення !!оце яскрава многоходовочка!!!!Ну що допомогли тобі Орки запроданцю???????
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21.04.2023 16:24 Відповісти
А це ще й не факт!
Зараз його "кришевателі" з усіх прокуратур та судів шо таргани з щелин полізуть відмазувати, та ще й доведуть шо це - патріот, який самостійно виявляв зрадників - інформаторів з єдиною метою в подальшому здати їх в СБУ!
З цим"прокурорсько-суддівським"кублом Україні доведеться воювати ще не один десяток років...
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21.04.2023 17:15 Відповісти
Яких потвор вирощують в українських прокуратурах усіх рівней...
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21.04.2023 17:10 Відповісти
Класні у нас прокурори. Коли народ взявся за коктейлі молотова, вони повтікали. Коли звільняють за невідповідність, вони шпигують на користь ворога.
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21.04.2023 18:11 Відповісти
....
О й хлопці....! ! ! !
Він був колись прокурором...! ! ! !
......
Ви думаєте що він втратив звязки з колегами ????
Не смішіть мої тапрчки...
....
Зараз оперативників примусять відписуватися за те що одягнули наручники .
та не запропонували сісти..
.
А в затриманого на мізиному пальці ноги - атрит...
..
От вам на лице і не людське поводження з підозрюваним...
..
Так так з підозрюваним - тому що вину будуть встановлювати в суд і і і і

.. А там судя .-та колеги з прокуратури...
....
А потім як в кыно " Кавказская пленница"
..
"Да здравствует советский суд ! ! !
Самый гуманный суд в мире"
....
Надыюсь ви мене розумієте...
,...
От якби в селі хтось украв тлумак зерна...Тут інша справа...! ! !
..
Нищив посівний фонд...І на всю катушку якто кажуть...
...
А прокурор-адвокат ? ? ? Патріот !!!!
..
Про його посадку ми нне почуємо...
...
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21.04.2023 19:18 Відповісти
 
 