Затримано адвоката-зрадника, який збирав для РФ дані про HIMARS і мапи "мінних полів" біля Києва, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Служба безпеки викрила ще одного російського агента на Київщині, який був завербований російською спецслужбою для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.
Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, зловмисником виявився місцевий діючий адвокат, який раніше працював у прокуратурі і внаслідок неуспішного проходження атестації був звільнений з цієї структури у 2021 році.
Встановлено, що згодом він був завербований російською спецслужбою для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. За вказівкою ворога, він намагався здобути мапи мінних полів, створених Силами оборони на підступах до Києва і на території Чернігівщини, а також у прифронтових районах сходу України.
Крім того, він розвідував можливі бойові позиції реактивних артилерійських систем M142 HIMARS та місця дислокації складів з боєприпасами та пально-мастильними матеріалами ЗСУ.
Російський агент підшукував інформаторів, яким пропонував високу грошову "винагороду" за передачу секретних відомостей.
Розвідінформація потрібна була окупантам для здійснення повітряного удару по підрозділах українських військ, а також для створення власної карти українських укріплень.
Співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили російського агента, задокументували злочинні дії і затримали під час передачі йому імітаційних координат базування HIMARS.
У процесі розслідування встановлено, що фігурант також налагодив схему нелегального виїзду за кордон українських громадян призовного віку. До оборудки він залучив декількох спільників, які пропонували своїм клієнтам фіктивні документи для втечі за межі України.
Під час обшуку в адвоката-зрадника виявлено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та носії інформації, які підтверджують факти підривної діяльності на користь країни-агресора.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч.2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу у видгляді тримання під вартою.
Будь ласка, зачекайте...
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скальп з таких гнид знiмати!
та ловить - тільки то кропітка справа і в крота на лобі не написано що він кріт
Ніяких "данных" по переміщенням Хаймарсів та їх майбутньому застосування в умовах військових дій, ні зеленський, ні тим паче ермак та татарови-демченки не мають!
Залужний навіть пентагону не все доповідає....
Ну який з нього адвокат???
половина дійсних прокурорів сидять на посадах з дійсними адвокатськими свідоцтвами, які купили у ізовітової оптом і без стажування!!!!
згадайте лише як в 1 день понад 20 київських прокурорів матіоса на закарпатті здали екзамен адвокатський!!! і все - АДВОКАТИ????
Гнило прокурори і мусора просто заполонили Адвокатуру Украхни скуповуючи за хабарі ці свідоцтва!!!
Скільки стоїть адвокатське свідоцтво?? знаєте??? екзамен продається і всі пркоурори та мусора - в 1 день - АДВОКАТИ!!!
а потім генпркоурор не згадує що це його ублюдки - а в усі прес релізи - адвокат-зрадник
Зараз його "кришевателі" з усіх прокуратур та судів шо таргани з щелин полізуть відмазувати, та ще й доведуть шо це - патріот, який самостійно виявляв зрадників - інформаторів з єдиною метою в подальшому здати їх в СБУ!
З цим"прокурорсько-суддівським"кублом Україні доведеться воювати ще не один десяток років...
О й хлопці....! ! ! !
Він був колись прокурором...! ! ! !
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Ви думаєте що він втратив звязки з колегами ????
Не смішіть мої тапрчки...
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Зараз оперативників примусять відписуватися за те що одягнули наручники .
та не запропонували сісти..
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А в затриманого на мізиному пальці ноги - атрит...
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От вам на лице і не людське поводження з підозрюваним...
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Так так з підозрюваним - тому що вину будуть встановлювати в суд і і і і
.. А там судя .-та колеги з прокуратури...
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А потім як в кыно " Кавказская пленница"
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"Да здравствует советский суд ! ! !
Самый гуманный суд в мире"
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Надыюсь ви мене розумієте...
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От якби в селі хтось украв тлумак зерна...Тут інша справа...! ! !
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Нищив посівний фонд...І на всю катушку якто кажуть...
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А прокурор-адвокат ? ? ? Патріот !!!!
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Про його посадку ми нне почуємо...
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