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У Мелітополі внаслідок вибуху в під’їзді будинку ліквідовано зрадника-поліцейського Міщенка. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вранці в Мелітополі пролунав вибух, внаслідок якого до лікарні потрапив зрадник-поліцейський.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм міського голови Мелітополя Івана Федорова.

"Мінус черговий запроданець кремля. Ранок одного з колаборантів Мелітопольщини почався з гучного квитка до лікарні.

Вибух, який чули мешканці центральної частини Мелітополя о 5:20, стався біля під’їзду багатоквартирного будинку по вулиці Героїв України, 67.

За попередніми даними, лікарняний виписано одному з керівників окупаційної поліції, який зрадив Україну і переметнувся на сторону ворога", - написав Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вранці в Мелітополі пролунав вибух, - Федоров

Як повідомляє телеграм-канал Mash на Донбассе, у Мелітополі внаслідок вибуху в під'їзді будинку ліквідовано співробітника поліції Олександра Міщенка, який перейшов на бік Росії й "активно працював на своїй посаді".

"О 5.15 на вулиці Кірова спрацював вибуховий пристрій. 42-річний Міщенко помер у лікарні.

Олександр перейшов на бік Росії після звільнення Мелітополя, активно працював на своїй посаді, допомагав іншим співробітникам поліції перейти на службу до поліції РФ", - йдеться в повідомленні.

Як повідомив Федоров, до повномасштабного вторгнення Міщенко був начальником Приазовського відділу поліції. 

Дивіться також: Система ППО рашистів перекинулася посеред дороги в окупованому Мелітополі, - Федоров. ФОТО

У Мелітополі внаслідок вибуху в під’їзді будинку ліквідовано зрадника-поліцейського Міщенка 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
Собаці- по заслугам!!!.
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27.04.2023 08:47
+15
"Олександр перейшов на бік Росії після звільнення Мелітополя."
Ви хоч дивиться що пишите!!!!
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27.04.2023 08:48
+12
Здоровья погибшему!
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27.04.2023 08:47
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Прийміть мої щирі "І Х*Й НА НЬОГО!"...
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27.04.2023 08:46 Відповісти
Собаці- по заслугам!!!.
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27.04.2023 08:47 Відповісти
Не собаці - ШАКАЛУ И ! Кацапскі мразі ,Мелитополь завжди був Україною ‼️
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27.04.2023 15:20 Відповісти
дайте спокій собакам - шукайте інші порівняння
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27.04.2023 15:36 Відповісти
заряд хорошего настроения на целый день с утра
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27.04.2023 08:47 Відповісти
Здоровья погибшему!
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27.04.2023 08:47 Відповісти
"Олександр перейшов на бік Росії після звільнення Мелітополя."
Ви хоч дивиться що пишите!!!!
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27.04.2023 08:48 Відповісти
Це цитата з кацапського телеграма, а не думка автора статті
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27.04.2023 08:53 Відповісти
А ти - "дивишся"? У статті приведена цитата - "донбасітського" інформаційного каналу
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27.04.2023 08:56 Відповісти
читай в контексті "Как сообщает телеграм-канал Mash на Донбассе, в Мелитополе..."
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27.04.2023 09:19 Відповісти
Хто "бох всіх цензуряток" , ватний двбб?
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27.04.2023 10:17 Відповісти
Як повідомляє телеграм-канал Mash на Донбассе Джерело: https://censor.net/ua/p3414697. Ти хоч дивись хто пише
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27.04.2023 10:53 Відповісти
Земля бетоном Иуде.
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27.04.2023 08:51 Відповісти
"Дёрни за верёвочку - дверь и откроется!"
Черговому зраднику відкрилася дорога до пекла Якщо виживе - або тюрма в Україні, або місце у підземному переході, якогось з міст Росії - "Па-а-адайте-е герою СВО на прапита-ание-е-е!"
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27.04.2023 08:54 Відповісти
Вже подох.
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27.04.2023 09:56 Відповісти
Я бачив То я "технічну помилку" допустив і полінився виправлять - остання фраза стосувалася йому подібним - що "вижили"
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27.04.2023 09:58 Відповісти
Мусор в мусор.
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27.04.2023 09:07 Відповісти
Харя аж треснет! И треснула..
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27.04.2023 09:15 Відповісти
Нєдолга музика іграла
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27.04.2023 09:17 Відповісти
Что сказать ? Кто рано встаёт, тот за измену взрывпакет достаёт...
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27.04.2023 09:21 Відповісти
Найкраща новина сьогоднішнього ранку.
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27.04.2023 09:48 Відповісти
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27.04.2023 10:17 Відповісти
Якщо він любитель творчості Кобздоха, то можна сказати що "витягнув виграшний квиток"!
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27.04.2023 10:40 Відповісти
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27.04.2023 11:16 Відповісти
І про що думає поліцай який веде зйомку.
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27.04.2023 11:38 Відповісти
"....в результате которого в больницу попал предатель-полицейский." - отбросило взрывной волной?

А потом лаптеногие воют, что Украина обстреливает больницы!
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27.04.2023 12:56 Відповісти
Для повноти задоволення не вистачає кадрів з витям його самки з криками "за что...".
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27.04.2023 13:22 Відповісти
Какое ліцо доброє
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27.04.2023 15:36 Відповісти
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28.04.2023 03:01 Відповісти
 
 