Минулої доби росіяни обстріляли три райони Харківщини. ФОТО

26 квітня ворог масовано обстрілював мирних мешканців та цивільну інфраструктуру населених пунктів Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"У Вовчанську Чугуївського району обстрілами пошкоджено приватне домоволодіння, будівлі підприємства з виробництва олії та будівлю пожежно-рятувальної частини.

У селах Устимівка, Вільхуватка та Петропавлівка Куп'янського району пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі споруди та приміщення крамниці", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожих обстрілів зруйновано щонайменше 3 приватні житлові будинки у с. Подоли Куп'янського району.

"Обійшлося без постраждалих", - додав Синєгубов.

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