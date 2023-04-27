Вночі окупанти п’ять разів обстріляли Сумщину, - ОК "Північ". ФОТОрепортаж

Протягом ночі російські війська 5 разів обстріляли прикордоння Сумської областей. Обстрілювали з артилерії, мінометів та керованими авіабомбами.

Про це йдеться в повідомленні ОК "Північ", інформує Цензор.НЕТ.

З 01:05 до 01:10 зафіксовано 4 приходи, ймовірно ствольна артилерія, в районі н.п. Середина-Буда.

З 00:00 до 00:15 зафіксовано 6 приходів, ймовірно з міномета 120 мм, в районі н.п. Улиця.

З 02:00 до 02:15 зафіксовано 7 приходів, ймовірно з міномета 120 мм, в районі н.п. Баранівка.

З 02:30 до 02:35 зафіксовано 2 приходи, ймовірно з міномета 120 мм, в районі н.п. Марчихина Буда.

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Близько 04:05 зафіксовано 1 прихід, ймовірно КАБ скинутий з літака, по н.п. Чернацьке. В результаті обстрілу пошкоджено будівлю закладу освіти та прилеглі будинки місцевих мешканців.

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