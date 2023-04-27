Зеленський зустрівся із радником Сунака Барроу: Велика Британія має взяти на себе лідерство у формуванні повітряної коаліції для України. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із радником Прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Тімоті Барроу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента
"Хочу попросити вас продовжити переконувати партнерів у необхідності надання Україні всього потрібного озброєння й військової техніки", - сказав Зеленський.
Президент та Барроу обговорили питання подальшого надання оборонної допомоги нашій державі.
Зокрема, Зеленський наголосив на важливості передачі Україні військових літаків західного зразка, а також різних видів озброєнь, необхідних для протистояння російському агресору. Він закликав Велику Британію взяти на себе лідерство у формуванні повітряної коаліції для України.
Сторони також обговорили підготовку до проведення Саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі влітку. Глава держави зазначив, що Україна очікує від саміту конкретних рішень, які наблизять завершення війни й посилять безпеку Європи.
У цьому контексті президент також поінформував радника прем’єр-міністра Великої Британії про роботу над створенням дієвих гарантій безпеки для України, допоки наша держава перебуває на шляху до членства Альянсі.
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Журналісти RMF FM зі своїх джерел дізналися, що це, ймовірно, ракета класу повітря-земля і її знайшли у вівторок, але впала вона, схоже, ще якийсь час тому. На уламках нібито є написи російською мовою, що може вказувати на зброю радянського виробництва, та нібито відсутня бойова частина. У прокуратурі Гданська відмовилися коментувати припущення.
https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-rmf-fm-o-znalezisku-w-lesie-pod-bydgoszcza-to-pocisk-powietr,nId,6743172#crp_state=1