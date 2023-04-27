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Велика Британія (3639) Зеленський (17371)

Зеленський зустрівся із радником Сунака Барроу: Велика Британія має взяти на себе лідерство у формуванні повітряної коаліції для України. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із радником Прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Тімоті Барроу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента

"Хочу попросити вас продовжити переконувати партнерів у необхідності надання Україні всього потрібного озброєння й військової техніки", - сказав Зеленський.

Президент та Барроу обговорили питання подальшого надання оборонної допомоги нашій державі.

Зокрема, Зеленський наголосив на важливості передачі Україні військових літаків західного зразка, а також різних видів озброєнь, необхідних для протистояння російському агресору. Він закликав Велику Британію взяти на себе лідерство у формуванні повітряної коаліції для України.

Сторони також обговорили підготовку до проведення Саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі влітку. Глава держави зазначив, що Україна очікує від саміту конкретних рішень, які наблизять завершення війни й посилять безпеку Європи.

У цьому контексті президент також поінформував радника прем’єр-міністра Великої Британії про роботу над створенням дієвих гарантій безпеки для України, допоки наша держава перебуває на шляху до членства Альянсі.

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Зеленський зустрівся із радником Сунака Барроу: Велика Британія має взяти на себе лідерство у формуванні повітряної коаліції для України 01
Зеленський зустрівся із радником Сунака Барроу: Велика Британія має взяти на себе лідерство у формуванні повітряної коаліції для України 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
Зате Зеліна нянька поруч як завжди.
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27.04.2023 09:28
+5
ПРОПОНУЮ віддати британцям КРИМ під військову базу. І зробити офшорну зону Буде як Кіпр чи Гібралтар
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27.04.2023 09:37
+4
А зелену шоблу відправити на острів до папуасів-канібалів!
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27.04.2023 09:43
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Приїхав підправити мізки після сеансу з Сі Китаєм?
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27.04.2023 09:17 Відповісти
А офіс зеленого припи**дента що робитиме? Вставлятиме палки в рух ЗСУ , та зливатиме всю інформацію кацапам!
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27.04.2023 09:18 Відповісти
шось на зустрічі не видно жодного Українця.. хіба що з боку Великої Британії
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27.04.2023 09:21 Відповісти
Зате Зеліна нянька поруч як завжди.
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27.04.2023 09:28 Відповісти
Велика Британія нічого тобі не винна.
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27.04.2023 09:22 Відповісти
У лісі на півночі Польщі знайшли уламки об'єкта, схожого на ракету повітря-земля - ЗМІ
Журналісти RMF FM зі своїх джерел дізналися, що це, ймовірно, ракета класу повітря-земля і її знайшли у вівторок, але впала вона, схоже, ще якийсь час тому. На уламках нібито є написи російською мовою, що може вказувати на зброю радянського виробництва, та нібито відсутня бойова частина. У прокуратурі Гданська відмовилися коментувати припущення.
https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-rmf-fm-o-znalezisku-w-lesie-pod-bydgoszcza-to-pocisk-powietr,nId,6743172#crp_state=1
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27.04.2023 09:25 Відповісти
Джонсон їздив вправляти мізки Зе, а тепер ціла делегація.
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27.04.2023 09:28 Відповісти
ПРОПОНУЮ віддати британцям КРИМ під військову базу. І зробити офшорну зону Буде як Кіпр чи Гібралтар
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27.04.2023 09:37 Відповісти
А зелену шоблу відправити на острів до папуасів-канібалів!
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27.04.2023 09:43 Відповісти
Ось Ви не праві. Зелена шобла може вчити дикунів ( Трускавецький універ добрий) - вони можуть з міссіею їздити до племен і привчати тих до української символіки . Щоб в ООН Україні була стовідсоткова підтримка
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27.04.2023 09:46 Відповісти
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27.04.2023 09:47 Відповісти
Оце і є його справжній рівень, зустрічатись з радниками, з прем'єрами буде зустрічатись Єрмак, а не зелена чмошна лялька.
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27.04.2023 15:30 Відповісти
 
 