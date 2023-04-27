Доба на Донеччині: ракетні удари по Дружківці та Авдіївці, обстріли 10 громад, - ОВА. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Минулої доби російські загарбники завдали ракетних ударів по Авдіївці та Дружківці, обстріляли понад 10 населених пунктів Донеччини.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"Напередодні росіяни завдали 5 ракетних ударів по Дружківці - пошкоджено 5 приватних будинків і школа, без жертв.
На Волноваському напрямку ворог тричі обстріляв з артилерії Пречистівку і двічі з Градів - Новоукраїнку", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок ворожих обстрілів у Веселому Гаю Курахівської громади 1 людина зазнала поранень, 10 будинків пошкодженого. Не припиняли окупанти обстрілів Мар'їнки та Красногорівки.
Вночі росіяни обстріляли з "Градів" Авдіївку, а на ранок завдали авіаракетного удару.
"На Горлівському напрямку 1 людина загинула й 1 поранена у Костянтинівці. У місті пошкоджені 7 приватних будинків і 3 багатоповерхівки. У Торецькій громаді пошкоджено 9 будинків та інфраструктурний об'єкт. Зафіксовано обстріли Часовоярської й Соледарської громад.
На Лисичанському напрямку 1 людина загинула у Званівці — у селі пошкоджено 3 будинки. У Ямполі Лиманської громади поранена 1 людина і пошкоджено 8 будинків", - зазначив Кириленко.
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